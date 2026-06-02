Hallan muerto a un menor de 13 años en un potrero de Valle del Cauca: investigan quiénes están detrás del crimen

El cuerpo del menor fue encontrado en un potrero de la zona rural de La Victoria y presentaba múltiples heridas.- crédito CTI de la Fiscalía

De acuerdo con Semana, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio de un menor de 13 años cuyo cuerpo fue hallado en una zona rural del municipio de La Victoria, en el norte del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Policía Valle, el hallazgo se produjo durante la mañana del lunes 1 de junio en un potrero ubicado en un sector apartado del casco urbano de esa localidad.

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Según el reporte preliminar de las autoridades, el cadáver presentaba múltiples lesiones ocasionadas, al parecer, con arma cortopunzante, por lo que el caso fue asumido por los organismos judiciales competentes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Hallazgo del cuerpo en zona rural de La Victoria

Tras recibir el reporte de la comunidad, unidades de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar señalado para verificar la información y adelantar las primeras diligencias judiciales.

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En el sitio fue encontrado el cuerpo del adolescente en medio de la vegetación. De acuerdo con versiones conocidas por Noticias RCN, el menor vestía una bermuda de jean, camiseta color café y tenis blancos al momento del hallazgo. Además, se encontraba boca arriba, en medio de la maleza.

Una vez confirmada la situación, los uniformados acordonaron el área con el propósito de preservar la escena y facilitar la labor de los investigadores encargados de la inspección técnica.

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Posteriormente, se llevaron a cabo los actos urgentes, la recolección de elementos materiales probatorios y el levantamiento del cuerpo, procedimientos que hacen parte de la investigación en curso.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables. - crédito Colprensa

La Fiscalía asumió la investigación

La Policía confirmó que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la dirección de las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y determinar quiénes serían los responsables.

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A través de un pronunciamiento oficial, la institución indicó que se trabaja en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.

“La Fiscalía General de la Nación ya tiene conocimiento del caso con el fin de establecer lo ocurrido e identificar a los responsables”, informó el Departamento de Policía Valle según Semana.

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Por el momento, las autoridades no han revelado hipótesis oficiales sobre las circunstancias que rodearon el crimen ni han reportado personas capturadas por estos hechos.

Las autoridades adelantan varias líneas investigativas para establecer los móviles detrás del crimen del adolescente de 13 años. - crédito Colprensa.

Buscan establecer cómo ocurrió el homicidio

Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar si el menor fue atacado en el mismo lugar donde fue encontrado o si su cuerpo fue trasladado posteriormente hasta ese sector rural.

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Las autoridades también trabajan en la verificación de información que permita establecer los movimientos de la víctima antes de su muerte y la posible participación de terceros en el hecho.

Aunque algunas versiones conocidas de manera preliminar señalan que el adolescente habría sido degollado, esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía ni por la Policía, por lo que las autoridades continúan a la espera de los resultados de los análisis forenses.

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Investigan posible relación con otros casos recientes

Los organismos judiciales también buscan determinar si este homicidio guarda alguna relación con otros hechos violentos registrados recientemente en la región.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que vincule este caso con otros crímenes ocurridos en el departamento. Sin embargo, las autoridades analizan diferentes líneas investigativas para establecer si existe algún patrón o conexión entre los hechos.

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La recopilación de testimonios, registros y demás elementos probatorios será clave para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La Policía del Valle realizó los actos urgentes en el lugar del hallazgo y pidió colaboración ciudadana para avanzar en el caso. - crédito Policía Nacional

Policía pidió información a la ciudadanía

El Departamento de Policía Valle reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con la Fiscalía para identificar a los responsables del homicidio.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos para que suministren cualquier información que pueda contribuir al desarrollo de las investigaciones.

“La institución lamenta profundamente este hecho que enluta a una familia y reitera su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades judiciales para esclarecer este homicidio”, señaló la entidad según el medio ya mencionado.

Las autoridades recordaron que las denuncias pueden realizarse a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin y aseguraron que se garantizará la reserva de la identidad de las personas que aporten información relevante.