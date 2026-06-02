Colombia

TransMilenio cambió el nombre de la estación Calle 26 en Bogotá: así se llamará desde ahora

La modificación hace parte de una alianza entre el sistema de transporte y el complejo empresarial Atrio, una estrategia con la que se busca generar ingresos complementarios y fortalecer la sostenibilidad de la red de transporte público de la capital

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La estación ubicada en el Centro Internacional comenzó a operar con su nueva denominación desde el 1 de junio de 2026. - crédito @TransMilenio/X
La estación ubicada en el Centro Internacional comenzó a operar con su nueva denominación desde el 1 de junio de 2026. - crédito @TransMilenio/X

Desde el lunes 1 de junio de 2026, la estación Calle 26 de TransMilenio, ubicada en el Centro Internacional de Bogotá, pasó a llamarse oficialmente Calle 26 – Atrio, como resultado de una alianza entre el sistema de transporte masivo y el complejo arquitectónico y empresarial Atrio.

El cambio hace parte de la estrategia que TransMilenio ha venido implementando para integrar marcas públicas y privadas a la infraestructura del sistema, una iniciativa con la que busca generar ingresos complementarios a los obtenidos mediante la tarifa que pagan los usuarios.

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De acuerdo con la entidad, este tipo de convenios permite desarrollar proyectos conjuntos con empresas y organizaciones privadas, además de contribuir al fortalecimiento financiero del sistema de transporte público de la capital.

La alianza entre TransMilenio y Atrio

La nueva denominación de la estación fue oficializada tras la firma de un acuerdo entre TransMilenio y Atrio, complejo empresarial ubicado en el Centro Internacional de Bogotá.

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Según explicó la empresa de transporte, la estrategia busca fortalecer la sostenibilidad del sistema a través de alianzas que permitan realizar acciones relacionadas con el mantenimiento de infraestructura, actividades culturales, intervenciones urbanas y otras iniciativas dirigidas a mejorar la experiencia de los usuarios.

La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, destacó el alcance que ha tenido este programa dentro del sistema.

“30 empresas y entidades han creído en esta iniciativa, entendiendo el impacto positivo de hacer parte de TransMilenio, que moviliza a más de 4 millones de personas cada día. Estas alianzas comerciales permiten integrar el trabajo del ente gestor y las marcas presentes en la ciudad para el fortalecimiento de la seguridad, el cuidado y embellecimiento de la infraestructura, la realización de actividades culturales y otras acciones de cuidado para mejorar la experiencia de viaje de nuestros usuarios y usuarias”, afirmó según El Tiempo.

La entidad indicó que continuará trabajando para vincular a más organizaciones públicas y privadas a este modelo de cooperación.

TransMilenio aseguró que más de 30 empresas y entidades participan en esta estrategia. - crédito @TransMilenio/X
TransMilenio aseguró que más de 30 empresas y entidades participan en esta estrategia. - crédito @TransMilenio/X

TransMilenio actualizará mapas, señalización y sistemas de información

Como parte de la implementación del nuevo nombre, TransMilenio inició un proceso de actualización de la información que utilizan diariamente los usuarios del sistema.

Los cambios incluirán modificaciones en:

  • Los mapas de la red troncal.
  • La página web oficial.
  • Los planeadores de viaje.
  • La señalización de estaciones.
  • Los marcadores de rutas.
  • Los sistemas de información y anuncios dentro de los buses.

Además, la entidad adelantará jornadas de socialización con los diferentes actores que participan en la operación del sistema para garantizar la correcta adopción de la nueva nomenclatura.

TransMilenio anunció el cambio de denominación a través de sus redes sociales. - crédito @TransMilenio/X
TransMilenio anunció el cambio de denominación a través de sus redes sociales. - crédito @TransMilenio/X

La estación moviliza más de 4.000 usuarios al día

De acuerdo con TransMilenio, la estación Calle 26 – Atrio moviliza diariamente a más de 4.000 usuarios y se encuentra ubicada en uno de los principales corredores de movilidad del centro de la ciudad.

La empresa señaló que el sector tendrá una relevancia aún mayor en los próximos años debido a la integración de diferentes modos de transporte que convergerán en la zona, entre ellos la Primera Línea del Metro de Bogotá, TransMilenio y el Regiotram de Occidente.

La estación fue reconstruida en el marco de las obras del Metro

El cambio de nombre se produce pocos meses después de la reapertura parcial de la estación, que volvió a operar el 27 de diciembre de 2025 luego de permanecer cerrada durante 19 meses por las obras de construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

En una primera etapa se habilitó el acceso norte, ubicado sobre la calle 28, beneficiando a más de 11.000 usuarios diarios que se movilizan por el sector del Centro Internacional y zonas cercanas.

Van a demoler la estación de Transmilenio de la Calle 26 en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
La reapertura parcial de la estación se produjo en diciembre de 2025 tras 19 meses de intervención. - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante la reapertura, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que la infraestructura fue diseñada para integrarse con el futuro sistema metro.

“A partir de hoy entra en operación el vagón norte de la estación de la Calle 26, la estación definitiva de lo que será el funcionamiento de TransMilenio, con mayor capacidad, mayor amplitud y mejores servicios, para que sigamos integrando el sistema de transporte de Bogotá entre el Metro y TransMilenio”, afirmó el mandatario.

La nueva infraestructura cuenta con dos vagones de 60 metros cada uno, conectados mediante una pasarela central, para una longitud total superior a los 163 metros. Asimismo, dispone de accesos para personas con movilidad reducida, puntos de parada para servicios troncales y espacios diseñados para facilitar la circulación de pasajeros.

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