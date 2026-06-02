Colombia

Tras críticas a Abelardo, reviven video de la campaña de Iván Cepeda promoviendo el uso de la camiseta de la Selección

Las imágenes muestran a figuras del Pacto Histórico promoviendo la participación electoral con mensajes que invitaban a los votantes a “ponerse la camiseta por Colombia”

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Tres figuras del Pacto Histórico, una mujer y dos hombres, sonríen vistiendo camisetas amarillas de la selección Colombia con un fondo de árboles.
María José Pizarro, Camilo Romero y otros dirigentes del Pacto Histórico promoviendo el uso de la camiseta de Colombia durante la jornada electoral del 8 de marzo. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La controversia por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en la campaña presidencial de 2026 sigue generando reacciones. Luego de que el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, cuestionara públicamente a Abelardo de la Espriella por utilizar la prenda como símbolo de apoyo político durante la primera vuelta presidencial, en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran que el propio sector político de Cepeda había impulsado una estrategia similar meses atrás.

La discusión surgió después de que el candidato de Defensores de la Patria apareciera junto a su familia y seguidores vistiendo la camiseta amarilla de la Selección Colombia durante la celebración de los resultados de la primera vuelta, en la que obtuvo el primer lugar de la votación.

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Ante esa situación, Cepeda expresó su inconformidad y pidió explicaciones sobre el uso de un símbolo que, según afirmó, representa a todos los colombianos y no debería estar asociado a una campaña política específica.

La Federación Colombiana de Fútbol aclaró que, como entidad privada, no puede restringir legalmente el uso de la camiseta en campañas políticas - crédito Iván Cepeda / X
La Federación Colombiana de Fútbol aclaró que, como entidad privada, no puede restringir legalmente el uso de la camiseta en campañas políticas - crédito Iván Cepeda / X

Posteriormente, la discusión tomó un nuevo rumbo cuando usuarios en redes sociales comenzaron a compartir nuevamente un video de la campaña del Pacto Histórico difundido antes de las elecciones legislativas del 8 de marzo.

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El video del Pacto Histórico que volvió a circular

La pieza audiovisual muestra a varios dirigentes de esa colectividad invitando a los ciudadanos a participar en las elecciones utilizando la camiseta de Colombia.

En el video aparecen la senadora María José Pizarro, el exgobernador de Nariño Camilo Romero, la senadora Esmeralda Hernández, el exministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho y otros integrantes del movimiento.

Mientras lucen la camiseta de la Selección Colombia, los participantes hacen llamados a votar en las elecciones legislativas. Uno de los mensajes más difundidos fue el pronunciado por Camilo Romero: “Este 8 de marzo, ponte la camiseta por Colombia”.

En otra parte de la grabación, los dirigentes afirman: “El domingo gana Colombia y pierde la politiquería. Este 8 de marzo ponte la camiseta por Colombia. No la de los clanes, no la de las maquinarias, la de Colombia”.

El video fue retomado por usuarios de redes sociales después de las críticas realizadas por Cepeda a la campaña de De la Espriella.

En la grabación aparecen María José Pizarro, Camilo Romero y otros dirigentes del Pacto Histórico promoviendo el uso de la camiseta de Colombia durante la jornada electoral del 8 de marzo.

La respuesta de María José Pizarro

La controversia también llegó a los medios de comunicación. Durante una entrevista en Caracol Radio, la senadora María José Pizarro, quien además es jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda, fue consultada sobre la discusión relacionada con la camiseta de la Selección.

Al responder sobre el tema, Pizarro señaló que: “La Selección y su camiseta nos representan a todos los colombianos”.

Durante la conversación también se le recordó que integrantes del Pacto Histórico habían utilizado la camiseta de la Selección en actividades políticas y que el presidente Gustavo Petro la había usado durante la campaña presidencial de 2022.

Según lo ocurrido en la entrevista, la congresista se limitó a reiterar que estaba expresando su posición y la del candidato Iván Cepeda, señalando que la camiseta representa a todos los colombianos y no debe ser apropiada por una campaña política.

El pronunciamiento de la Federación Colombiana de Fútbol

En medio de la controversia, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el que respondió a las solicitudes relacionadas con el uso de la camiseta de la Selección.

La entidad aclaró que no tiene facultad legal para limitar el uso de una prenda de vestir que puede ser adquirida libremente por cualquier ciudadano, debido a que no es la encargada de distribuirla.

Asimismo, recordó que la comercialización oficial de la camiseta está a cargo de la marca deportiva Adidas.

No obstante, la Federación pidió que sus marcas y distintivos no sean utilizados para fines distintos al deportivo y solicitó mantenerse al margen de las discusiones políticas.

Además, indicó que la Selección Colombia debe seguir siendo un símbolo de unidad para los colombianos.

Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol por el post de Iván Cepeda sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito FCF
Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol por el post de Iván Cepeda sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito FCF

El uso de la camiseta en la campaña de Abelardo de la Espriella

La campaña de Abelardo de la Espriella también ha promovido el uso de la camiseta de la Selección Colombia durante actividades relacionadas con la contienda electoral.

El candidato ha aparecido en diferentes ocasiones vistiendo la prenda y algunos de sus seguidores la han utilizado como símbolo de apoyo político.

Previo a la jornada electoral, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, invitó a los simpatizantes a portar la camiseta de Colombia.

“Desde muy temprano con mi manada y con la 10 puesta para salvar nuestra patria (...) luzcan la camiseta de Colombia. Hoy vamos a lograr la #PatriaMilagro”, escribió en redes sociales.

Asimismo, algunas prendas utilizadas por integrantes de la campaña de De la Espriella incluían elementos adicionales relacionados con su movimiento político, como el lema “Firme por la Patria” y la imagen de un tigre.

También recuerdan el uso de la camiseta por parte de Gustavo Petro

La discusión llevó a que distintos sectores recordaran episodios anteriores en los que figuras del Pacto Histórico utilizaron la camiseta de la Selección Colombia en escenarios políticos.

Entre ellos se encuentra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando el entonces candidato apareció vistiendo la camiseta amarilla durante actividades proselitistas.

El representante Julio César Triana fue uno de los dirigentes que recordó ese antecedente, señalando que Petro también utilizó ese símbolo durante su campaña electoral.

Julio César Triana señaló que Petro también utilizó la camiseta durante su campaña electoral. - crédito @TrianaCongreso/X
Julio César Triana señaló que Petro también utilizó la camiseta durante su campaña electoral. - crédito @TrianaCongreso/X

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