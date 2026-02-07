Así fue el insólito tiro penal que cometió Yerson Mosquera con el Wolverhampton en la Premier League

El momento cuando Yerson Mosquera cometió la falta de tiro penal en contra de Joao Pedro-crédito Chris Radburn/REUTERS

Wolverhampton intensificó su crisis en la Premier League durante el enfrentamiento ante el Chelsea, donde la primera mitad terminó con una goleada por 3-0 en contra, y quedó marcada por una falta que el árbitro penal cometido de forma notable por el colombiano Yerson Mosquera.

En el momento clave del partido, Mosquera se convirtió en el centro de la controversia en el estadio, luego de que, a los 35 minutos, empujara claramente a João Pedro dentro del área. El árbitro Jarred Gillett no dudó en señalar el punto penal, pues el defensor utilizó ambos brazos para empujar al delantero brasileño, una acción que evidenció el contacto y generó críticas inmediatas.

El encargado de ejecutar la sanción fue Cole Palmer, marcando el cobro. Más adelante, el propio Palmer firmó un tercer gol para los Blues, consolidando una actuación ofensiva contundente en el arco defendido por el portugués José Sá antes del descanso

La derrota en la fecha 25 resalta el complejo panorama que enfrenta el conjunto dirigido por Gary O’Neil. Con la ausencia del también colombiano Jhon Arias, Mosquera se mantiene como único representante de ese país con presencia regular en la plantilla de Wolverhampton.

La mala hora del Wolverhampton: una victoria en 25 partidos que podrían descender al cuadro inglés al Championship

En toda la temporada, Wolverhampton lleva 19 derrotas-crédito Andrew Boyers/Images via Reuters

Con 8 puntos y una sola victoria en la Premier League de Inglaterra, Wolverhampton tendrá 13 fechas para evitar el descenso al Championship, y recortar la diferencia de 18 puntos que tiene con el último equipo que en estos momentos salva la categoría: el Nottingham Forest.

La única victoria de los “Lobos” en la temporada 2025-2026, fue el 3 de enero de 2026, cuando con goles de Jhon Arias al minuto 4, de Hwang Hee-Chan de tiro penal al 31 y de Matheus Mane, el técnico Robert Owen consiguió su única victoria hasta el momento.

A continuación, esta es la mala racha que lleva el equipo inglés, acumulando 19 derrotas en la temporada:

Estadísticas de Yerson Mosquera en la temporada 2025-2026

Yerson Mosquera fue titular en los 90 minutos de la derrota del Wolverhampton por 3-1 ante Chelsea-crédito Andrew Boyers/REUTERS

El defensor colombiano jugó 18 partidos en 1.393 minutos, recibió en nueve ocasiones la tarjeta amarilla. A continuación, este es el listado de partidos que jugó a lo largo de la temporada:

13 de septiembre de 2025 - Premier League: 66 minutos en el Newcastle 1-0 Wolverhampton

20 de septiembre de 2025 - Premier League: 72 minutos en el Wolverhampton 1-3 Leeds United

5 de octubre de 2025 - Premier League: 1 minuto y gol en el Wolverhampton 1-1 Brigton

1 de noviembre de 2025 - Premier League : 45 minutos y gol en el Fulham 3-0 Wolverhampton

30 de noviembre de 2025 - Premier League: 77 minutos en el Aston Villa 1-0 Wolverhampton

3 de diciembre de 2025 - Premier League: 81 minutos en el Wolverhampton 0-1 Nottingham Forest

8 de diciembre de 2025 - Premier League : 90 minutos y gol en el Wolverhampton 1-4 Manchester United

13 de diciembre de 2025 - Premier League: 90 minutos en el Arsenal 2-1 Wolverhampton

27 de diciembre de 2025 - Premier League: 79 minutos en el Liverpool 2-1 Wolverhampton

30 de diciembre de 2025 - Premier League: 90 minutos en el Manchester United 1-1 Wolverhampton

3 de enero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Wolverhampton 3-0 West Ham

7 de enero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Everton 1-1 Wolverhampton

18 de enero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Wolverhampton 0-0 Newcastle

24 de enero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Manchester City 2-0 Wolverhampton

31 de enero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Wolverhampton 0-2 Bournemouth

7 de febrero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Wolverhampton 1-3 Chelsea

Baja para Wolverhampton: Jhon Arias es nuevo fichaje del Palmeiras de Brasil

El colombiano llegó al cuadro de Sao Paulo por 25 millones de euros-crédito @Palmeiras/X

La llegada de Jhon Arias al Palmeiras representa uno de los movimientos destacados en el actual mercado de fichajes del fútbol sudamericano, pues el colombiano, tras un breve paso por el Wolverhampton de la Premier League, retorna con una transferencia estimada en 25 millones de euros a la Serie A de Brasil.

Se espera que su debut oficial con el club paulista se produzca el 12 de febrero de 2026, cuando Palmeiras enfrentará a Internacional en el estadio Beira Río de Porto Alegre por la tercera jornada de la Serie A de Brasil.

El atacante colombiano se despidió del Wolverhampton-crédito @jhonariasa/Instaghram

En una publicación en sus historias de Instagram, Jhon Arias expresó su agradecimiento por su ciclo en los Wolves:

“Vivo un momento importante de mi carrera. Sé del peso de mis palabras, de lo que digo y pienso. Al mismo tiempo, la vida y el fútbol son muy dinámicos. Considerando lo que era posible en este momento, y lo que estaba en mis manos, necesitaba tomar decisiones. Ahora empieza un nuevo capítulo en mi vida y mi carrera, agradeciendo siempre a los que realmente me apoyan”,

Wolverhampton también oficializó la transferencia mediante un comunicado, en el que destacó su rendimiento en el cuadro inglés durante el tiempo que estuvo:

“Jhon Arias regresó a Brasil y fichó por el Palmeiras de forma definitiva. El mediocampista pasó siete meses como jugador de los Wolves, participando 26 veces en todas las competiciones y anotando dos goles. El único otro gol del colombiano para el club fue contra el Shrewsbury Town en la Emirates FA Cup, mientras que su último partido fue el fin de semana pasado contra el Bournemouth. Todos en Wolves agradecen a Jhon por sus esfuerzos y le desean buena suerte de regreso en Brasil”