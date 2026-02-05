Así se ve la que será la sede deportiva de la selección Colombia durante el Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica

La selección Colombia quiere conseguir su primer título mundial en la historia - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

La selección Colombia ya se encuentra a 132 días de debutar en su séptima Copa del Mundo ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Y con la sede deportiva definida para lo que serán sus entrenamientos, todos los detalles que trabaja el cuerpo técnico de la “Tricolor” son claves para afrontar el torneo de selecciones más importante del mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta es la Academia AGA del Atlas de México

La Academia AGA cuenta con infraestructuras destacadas para todos los visitantes que deseen usar - crédito Oreginsports

Construida en 2023, el Atlas FC (equipo de la Liga MX en dónde está el portero colombiano Camilo Vargas), permitió dar un salto estructural clave en su historia reciente con la consolidación de la Academia AGA, el complejo que funciona como su sede deportiva oficial y centro de alto rendimiento. Ubicada en Zapopan, Jalisco, esta infraestructura se ha convertido en el corazón del proyecto deportivo del club rojinegro.

Inaugurada oficialmente en septiembre de ese mismo año, la Academia AGA responde a una visión integral: concentrar en un solo espacio al primer equipo masculino, el equipo femenino y todas las divisiones formativas, bajo un mismo modelo de trabajo, formación y desarrollo.

La sede deportiva del Atlas cuenta con una extensión cercana a las siete hectáreas, diseñadas para cumplir con estándares internacionales de alto rendimiento. El complejo dispone de seis canchas profesionales, cuatro de ellas de pasto natural y dos de pasto sintético, utilizadas de manera escalonada por los diferentes equipos del club.

En lo que se refiere a distancia, la Academia se encuentra en carro a 21 minutos del estadio de Guadalajara en carro, y en total se recorren un total de 14 kilómetros entre puntos de ubicación.

- crédito Oreginsports

A esto se suman gimnasios especializados, áreas de rehabilitación y recuperación física, espacios para análisis deportivo, auditorios, oficinas administrativas y zonas de alimentación pensadas para atletas de alto nivel. Todo el entorno fue concebido para optimizar los procesos deportivos, médicos y logísticos.

Además, el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad, con sistemas de aprovechamiento de agua, eficiencia energética y diseño arquitectónico funcional, alineado con las nuevas tendencias en infraestructura deportiva.

Canchas profesionales : Cuenta con seis campos de fútbol de estándar profesional, cuatro de césped natural y dos de pasto sintético sobre base de arena sílica.

Pabellón femenil : Espacio exclusivo para equipos femeninos con gimnasio, zonas de rehabilitación con tecnología deportiva y una Casa Club para 20 jugadoras.

Casa Club : Instalaciones residenciales para jugadores de fuerzas básicas, con capacidad para alojar a los talentos en formación.

Colegio Orlegi : Institución educativa dentro del complejo, que ofrece educación secundaria y superior, integrando la formación académica con la deportiva.

Ciencia y medicina deportiva : Centros médicos equipados para prevención de lesiones, rehabilitación y optimización del rendimiento, apoyados con tecnología avanzada.

Sostenibilidad : Incluye planta de tratamiento de agua y paneles solares que abastecen hasta el 30% del consumo energético.

Arquitectura: Diseño modular y flexible, con materiales regionales y vegetación endémica para conectar con la identidad local.

La Academia AGA ha recibido premios internacionales de arquitectura, como el Architizer A+Awards 2025 y reconocimientos en la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana 2024.

El pilar del Atlas moderno y las bases para la selección Colombia

Los altos mandos del Atlas y de la Liga MX estuvieron presentes en la inauguración de la Academia AGA. Foto: Atlas FC

La Academia AGA no es solo un centro de entrenamiento: es la base del Atlas del presente y del futuro. Desde allí se articula el trabajo diario de todas las categorías, se planifica el desarrollo del talento juvenil y se sostiene un modelo que busca continuidad deportiva y competitividad a largo plazo.

Con esta sede, el club rojinegro se posiciona entre las instituciones mejor estructuradas del fútbol mexicano, apostando a la infraestructura como un factor clave para sostener proyectos deportivos exitosos y formar futbolistas con identidad, disciplina y proyección profesional.

La academia también cuenta con varios espacios de recreación - crédito Oreginsports

Así se jugarán las tres fechas del grupo K

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo K

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.