Deportes

Así se ve la que será la sede deportiva de la selección Colombia durante el Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica

La “Tricolor” debutará el 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán por el grupo K en el estadio Azteca de Ciudad de México

Guardar
La selección Colombia quiere conseguir
La selección Colombia quiere conseguir su primer título mundial en la historia - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

La selección Colombia ya se encuentra a 132 días de debutar en su séptima Copa del Mundo ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Y con la sede deportiva definida para lo que serán sus entrenamientos, todos los detalles que trabaja el cuerpo técnico de la “Tricolor” son claves para afrontar el torneo de selecciones más importante del mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta es la Academia AGA del Atlas de México

La Academia AGA cuenta con
La Academia AGA cuenta con infraestructuras destacadas para todos los visitantes que deseen usar - crédito Oreginsports

Construida en 2023, el Atlas FC (equipo de la Liga MX en dónde está el portero colombiano Camilo Vargas), permitió dar un salto estructural clave en su historia reciente con la consolidación de la Academia AGA, el complejo que funciona como su sede deportiva oficial y centro de alto rendimiento. Ubicada en Zapopan, Jalisco, esta infraestructura se ha convertido en el corazón del proyecto deportivo del club rojinegro.

Inaugurada oficialmente en septiembre de ese mismo año, la Academia AGA responde a una visión integral: concentrar en un solo espacio al primer equipo masculino, el equipo femenino y todas las divisiones formativas, bajo un mismo modelo de trabajo, formación y desarrollo.

La sede deportiva del Atlas cuenta con una extensión cercana a las siete hectáreas, diseñadas para cumplir con estándares internacionales de alto rendimiento. El complejo dispone de seis canchas profesionales, cuatro de ellas de pasto natural y dos de pasto sintético, utilizadas de manera escalonada por los diferentes equipos del club.

En lo que se refiere a distancia, la Academia se encuentra en carro a 21 minutos del estadio de Guadalajara en carro, y en total se recorren un total de 14 kilómetros entre puntos de ubicación.

- crédito Oreginsports
- crédito Oreginsports

A esto se suman gimnasios especializados, áreas de rehabilitación y recuperación física, espacios para análisis deportivo, auditorios, oficinas administrativas y zonas de alimentación pensadas para atletas de alto nivel. Todo el entorno fue concebido para optimizar los procesos deportivos, médicos y logísticos.

Además, el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad, con sistemas de aprovechamiento de agua, eficiencia energética y diseño arquitectónico funcional, alineado con las nuevas tendencias en infraestructura deportiva.

  • Canchas profesionales: Cuenta con seis campos de fútbol de estándar profesional, cuatro de césped natural y dos de pasto sintético sobre base de arena sílica.
  • Pabellón femenil: Espacio exclusivo para equipos femeninos con gimnasio, zonas de rehabilitación con tecnología deportiva y una Casa Club para 20 jugadoras.
  • Casa Club: Instalaciones residenciales para jugadores de fuerzas básicas, con capacidad para alojar a los talentos en formación.
  • Colegio Orlegi: Institución educativa dentro del complejo, que ofrece educación secundaria y superior, integrando la formación académica con la deportiva.
  • Ciencia y medicina deportiva: Centros médicos equipados para prevención de lesiones, rehabilitación y optimización del rendimiento, apoyados con tecnología avanzada.
  • Sostenibilidad: Incluye planta de tratamiento de agua y paneles solares que abastecen hasta el 30% del consumo energético.
  • Arquitectura: Diseño modular y flexible, con materiales regionales y vegetación endémica para conectar con la identidad local.

La Academia AGA ha recibido premios internacionales de arquitectura, como el Architizer A+Awards 2025 y reconocimientos en la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana 2024.

El pilar del Atlas moderno y las bases para la selección Colombia

Los altos mandos del Atlas
Los altos mandos del Atlas y de la Liga MX estuvieron presentes en la inauguración de la Academia AGA. Foto: Atlas FC

La Academia AGA no es solo un centro de entrenamiento: es la base del Atlas del presente y del futuro. Desde allí se articula el trabajo diario de todas las categorías, se planifica el desarrollo del talento juvenil y se sostiene un modelo que busca continuidad deportiva y competitividad a largo plazo.

Con esta sede, el club rojinegro se posiciona entre las instituciones mejor estructuradas del fútbol mexicano, apostando a la infraestructura como un factor clave para sostener proyectos deportivos exitosos y formar futbolistas con identidad, disciplina y proyección profesional.

La academia también cuenta con
La academia también cuenta con varios espacios de recreación - crédito Oreginsports

Así se jugarán las tres fechas del grupo K

- crédito Mateo Riaños /
- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo K

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.
  • 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.
  • 27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Atlas FCColombia-DeportesAcademia AGA

Más Noticias

Durante su visita a Medellín, Lionel Messi dejó un autógrafo en el asiento de un bus: podría valer unos 60.000 euros si lo subastan

La cifra equivale a más de 250 millones de pesos colombianos, poco más de 70.000 dólares

Durante su visita a Medellín,

Campeón del mundo con la selección Argentina incluyó a Luis Díaz en el once ideal: “Terrible, lo conozco”

El delantero argentino incluyó al atacante colombiano del Bayern Múnich como extremo izquierdo en su alineación soñada, resaltando la impresionante campaña y el impacto internacional de Díaz en la Bundesliga

Campeón del mundo con la

Brandon Rivera, campeón nacional de la Contrarreloj Individual: superó a Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez en los Campeonatos Nacionales de Ruta

Este 5 de febrero se corren las pruebas individuales contrarreloj en todas las categorías que buscan ganar el maillot con la bandera de Colombia con la que disputarán las competencias de la temporada 2026

Brandon Rivera, campeón nacional de

Avanza el fichaje de James Rodríguez con el Minnesota United: ya habrían logrado un principio de acuerdo y firmaría hasta el Mundial 2026

El capitán de la selección Colombia ultima detalles con el equipo de la MLS para seguir en competencia hasta la Copa Mundial de la FIFA que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá durante junio y julio

Avanza el fichaje de James

Traspaso de Jhon Arias: así se repartiría el dinero entre equipos colombianos por la operación

El extremo colombiano estaría en la órbita para regresar al fútbol de Brasil

Traspaso de Jhon Arias: así
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Colombia produce el 70% de

Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial, según informe de The Economist

‘Influencer’ de viajes mostró donde se esconde en el Lago Calima la enorme finca que perteneció a ‘Pacho Herrera’, uno de los capos del cartel de Cali

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi regresó a clases

Violeta Bergonzi regresó a clases y compartió las imágenes con el uniforme que usará en los próximos días

La Liendra anunció que donará todo el dinero que recibido con sus documentales: esta es la millonaria suma

Dani Duke ofreció guía a jóvenes que buscan triunfar sin ir a la universidad: “Hay muchas formas de salir adelante”

Juana Arboleda, actriz de ‘La reina del flow’, reveló que se reencontró con su madre luego de 35 años: “Me causó pesadillas”

Lina Tejeiro confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity 2026’ y Greeicy Rendón reaccionó sin filtro: “Sin saber cocinar”

Deportes

Durante su visita a Medellín,

Durante su visita a Medellín, Lionel Messi dejó un autógrafo en el asiento de un bus: podría valer unos 60.000 euros si lo subastan

Campeón del mundo con la selección Argentina incluyó a Luis Díaz en el once ideal: “Terrible, lo conozco”

Brandon Rivera, campeón nacional de la Contrarreloj Individual: superó a Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez en los Campeonatos Nacionales de Ruta

Avanza el fichaje de James Rodríguez con el Minnesota United: ya habrían logrado un principio de acuerdo y firmaría hasta el Mundial 2026

Traspaso de Jhon Arias: así se repartiría el dinero entre equipos colombianos por la operación