Dimayor desmintió a Sencia por aplazamiento de partidos en El Campín: pidió cancelar concierto del 28 de febrero

La Dimayor volvió a lamentar el mal estado en el que se encuentra la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Colprensa

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) desmintió las declaraciones de Mauricio Hoyos, director ejecutivo de la empresa Sencia, que aseguró que el reciente aplazamiento de tres partidos en el Estadio El Campín obedecía a una gestión de su compañía.

La Dimayor aclaró que la decisión de suspender los encuentros fue “única y exclusiva” de la entidad, sin intervención de agentes externos.

La organización deportiva explicó que el motivo que llevó a suspender los partidos en el principal estadio de Bogotá fue el “lamentable estado del campo de juego” observado en días recientes. De acuerdo con la Dimayor, la prioridad es salvaguardar la integridad física de los jugadores y garantizar la calidad del espectáculo futbolístico. La entidad subrayó que el objetivo es evitar que la situación del terreno se agrave y preservar las condiciones para el desarrollo del campeonato.

Desde la Dimayor se hizo un llamado especial a Sencia, empresa encargada de la organización de un concierto previsto para el 28 de febrero en El Campín. La liga de fútbol solicitó públicamente que la compañía “tenga la dignidad y el carácter” de cancelar el evento programado, argumentando que el esfuerzo por recuperar la cancha sería inútil si se realiza el espectáculo musical en medio del proceso de restauración.

El comunicado de la Dimayor concluyó señalando que el compromiso para mejorar las condiciones del estadio debe involucrar a todas las partes. La entidad resaltó el sacrificio asumido tanto por los clubes como por la propia liga al modificar el calendario y recalcó que no basta con la buena voluntad del fútbol: se requiere una respuesta concreta de Sencia para evitar que el campo vuelva a deteriorarse tras los trabajos de recuperación.