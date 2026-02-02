El futuro de James Rodríguez toma un giro: un club grande de México lo tiene en la mira

Los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 serían los últimos de James Rodríguez con la selección Colombia - crédito James Rodríguez

El futuro de James Rodríguez sigue envuelto en incertidumbre y rumores, mientras el mediocampista colombiano continúa sin club a pocos meses del Mundial 2026.

En las últimas semanas, las redes sociales y medios deportivos han multiplicado las versiones sobre su próximo destino, pero hasta ahora ninguna se ha hecho realidad. El nombre del ex Real Madrid sigue en el radar de clubes de todo el continente, aunque ninguna negociación se ha concretado.

En un primer momento, se especuló con la posibilidad de que James recalara en el Austin FC de la Major League Soccer (MLS), pero medios estadounidenses desmintieron cualquier tipo de acercamiento, asegurando que ni este club ni otro de la liga estadounidense están interesados en el fichaje del colombiano. Así, la opción de ver a James en la MLS parecía enfriarse.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

James Rodríguez está a la espera de conseguir un nuevo club para la temporada 2026 - crédito FCF

Poco después, surgió el rumor de un supuesto interés de Millonarios, club que habría presentado una oferta formal para repatriar al mundialista. Sin embargo, tras varios días de versiones cruzadas, la noticia se desinfló y desde el entorno del jugador no se confirmó ningún tipo de negociación avanzada con el equipo bogotano.

La novela sobre el futuro de James Rodríguez suma un nuevo capítulo, esta vez con el América de México como protagonista. De acuerdo con el medio deportivo Medio Tiempo, el equipo de los cremas estaría evaluando la posibilidad de fichar al cucuteño, especialmente tras dejar vacantes en su plantilla por las salidas de Álvaro Fidalgo (nuevo jugador de Real Betis) y Allan Saint-Maximin.

La publicación destaca que James “volvió a llamar la atención tras subir fotos entrenando solo, mientras sigue sin equipo a meses del Mundial”. El colombiano tiene experiencia en el fútbol mexicano tras su paso por León, donde disputó 34 partidos, marcó cinco goles y dio nueve asistencias en 2.559 minutos.

El club que estuvo cerca, pero no lo fichó

El colombiano James Rodríguez habría sido ofrecido a Barcelona de Ecuador según el presidente de la Comisión de Fútbol del conjunto ecuatoriano - crédito AFP/@BarcelonaSC

Otro de los equipos que estuvo en el radar fue el Barcelona de Guayaquil, en Ecuador. David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol del club ecuatoriano, reveló que les ofrecieron a James Rodríguez, pero la operación no prosperó por temas económicos y de gestión interna.

“Se hablaba de 3 millones de dólares. Es real, pero Barcelona no tenía que poner todo. Barcelona tenía que poner un poco menos de lo que cuesta Darío Benedetto (reciente refuerzo), por ejemplo. Simplemente son decisiones que se toman con la gerencia deportiva, entre esas el cuerpo técnico”, explicó Álvarez.

El directivo aclaró que, aunque la oferta existió y se filtró en redes sociales, el club no podía asumir la totalidad del costo, sobre todo considerando que la economía de Barcelona ronda los cinco o seis millones de dólares de presupuesto anual.

La llegada del colombiano no dependía únicamente del club ecuatoriano, sino de varios factores y partes involucradas en la negociación. Finalmente, la opción no pasó de ser un ofrecimiento, y el mediocampista sigue sin definir su futuro.

¿La MLS vuelve al panorama?

El mediocampista James jugaría su último Mundial con la Tricolor tras disputar el de Brasil 2014 y Rusia 2018 - crédito Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

A pesar de los desmentidos iniciales, la posibilidad de que James desembarque en la MLS no ha desaparecido del todo. El periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, aseguró que sí existe interés desde la liga norteamericana.

“A mí me contaron que la MLS quiere que James juegue este año en su liga”, afirmó el comunicador, reabriendo la puerta a un posible acuerdo en Estados Unidos.

Mientras tanto, James Rodríguez continúa entrenando por su cuenta y esperando una propuesta que cumpla con sus expectativas deportivas y económicas. La presión crece a medida que se acerca el Mundial, un torneo que podría ser el último para el mediocampista con la selección Colombia.

El desenlace de esta novela sigue siendo un misterio y mantiene en vilo a los hinchas y a los clubes que sueñan con sumar a su plantilla a uno de los futbolistas más talentosos del fútbol sudamericano.