Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín

Inter Miami y Atlético Nacional se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot en un partido amistoso

Antes de Medellín, el equipo norteamericano jugó un amistoso en Perú - crédito Reuters

La llegada del Inter Miami a Medellín para disputar un partido amistoso frente a Atlético Nacional el 31 de enero ha generado expectativas a nivel nacional. En el centro de la atención figuran las exigencias logísticas y de bienestar solicitadas por el equipo estadounidense, con énfasis en las necesidades del argentino Lionel Messi.

Según informó El Colombiano, el conjunto dirigido por el argentino Javier Mascherano presentó una serie de requerimientos que reflejan la magnitud del evento y el estatus de sus principales figuras.

La organización del viaje incluyó la solicitud de una suite de lujo exclusiva para Messi en el hotel Wake, ubicado en el sector de El Poblado. El espacio, de más de 300 metros cuadrados, fue diseñado para garantizar privacidad y tranquilidad tras los desplazamientos y los compromisos previos al amistoso. La suite destinada al capitán del Inter Miami supera ampliamente los estándares convencionales de alojamiento para delegaciones deportivas.

Messi será titular ante Atlético Nacional - crédito Pase Filtrado

El confort ambiental fue otro de los puntos centrales en la lista de exigencias. El club estadounidense pidió que el sistema de aire acondicionado en las habitaciones se mantuviera en torno a los 23 grados, algo cercano al promedio de temperatura de la ciudad. Esta medida busca asegurar una sensación térmica estable y adecuada para el descanso y la recuperación de los jugadores, en especial tras entrenamientos y actividades de alta exigencia.

Además del alojamiento, el Inter Miami solicitó la instalación de equipos de recuperación física de última generación dentro del hotel. Entre los dispositivos requeridos figuran cámaras hiperbáricas, utilizadas para favorecer la adaptación a la altitud de Medellín, que se sitúa a más de 1.400 metros (4.593 pies) sobre el nivel del mar. El cuerpo técnico del club considera que estos equipos ayudan a mitigar el impacto fisiológico del cambio de condiciones ambientales en los jugadores que, como los de Miami, provienen de ciudades a nivel del mar.

Fuentes cercanas al club detallaron que la presencia de estos dispositivos de recuperación responde tanto a la necesidad de cuidar la integridad física de los futbolistas como a la meta de llegar en óptimas condiciones al inicio oficial de la temporada de la Major League Soccer (MLS), previsto para el 21 de febrero. El encuentro ante Atlético Nacional figura en el calendario de pretemporada como una prueba relevante de cara a la competencia local en Estados Unidos.

Además de Messi, las demás figuras de Inter Miami harán parte del partido amistoso - crédito Reuters

La expectativa en la ciudad de Medellín ha crecido debido al regreso de Lionel Messi, que no juega en suelo antioqueño desde 2013. En ese año participó en un amistoso que atrajo la atención de los aficionados locales.

Por instrucción del cuerpo técnico encabezado por Mascherano, todas las condiciones logísticas y tecnológicas deben estar alineadas con la planificación de la pretemporada. Según fuentes del plantel, la preparación frente al equipo colombiano permitirá medir el estado físico y futbolístico ante un rival que ya se encuentra en competencia oficial.

El protocolo de seguridad y privacidad también fue reforzado para la visita de la delegación estadounidense. Las restricciones de acceso a las áreas comunes del hotel, así como la delimitación de espacios exclusivos para el plantel, forman parte de las medidas adoptadas para proteger la concentración del equipo y evitar interrupciones durante su estadía en la ciudad.

El partido entre Atlético Nacional e Inter de Miami ha sido catalogado por organizadores y autoridades locales como un evento de alto impacto; este comenzará sobre las 5:00 p. m. y será transmitido exclusivamente por Win Sports.

Los asistentes al evento podrán ingresar al escenario deportivo desde las 2:00 p. m., puesto que habrá diferentes actividades, incluyendo la presentación del artista musical Pipe Bueno.

La gira por Sudamérica hace parte de la pretemporada de Inter Miami para el inicio de la MLS - crédito Reuters

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Carmen Villalobos se refirió a las reacciones en redes sociales por su ruptura con Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Jhon Jader Durán se aleja de la Juventus: otro equipo europeo estaría detrás de su traspaso

