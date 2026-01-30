Así será la previa del partido Inter Miami vs. Atlético Nacional: estos son los detalles del evento

El partido de la historia sería la última vez que Lionel Messi visite Colombia - crédito Cortesía Infobae

La expectativa alcanza niveles inéditos en Medellín por la llegada del Inter de Miami, encabezado por Lionel Messi, para enfrentar a Atlético Nacional en un encuentro amistoso que trasciende el ámbito deportivo por su impacto mediático y social.

El partido, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot a las 5:00 p. m. (hora de Colombia), podrá seguirse a través de WIN +, en modalidad PPV mediante la aplicación OneFootball —disponible en toda Latinoamérica y Estados Unidos.

Por esta razón, el “partido de la historia” (denominación que le dieron al amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional) es grande, y durante lo que será la previa del juego, los organizadores tendrán varias actividades enfocadas en entretener a los hinchas que estarán en el estadio Atanasio Giradot.

Lionel Messi está en Colombia para jugar un amistoso ante Atlético Nacional

“El partido de la historia, un evento de talla mundial que no te puedes perder”, es el eslogan con el que quieren hacer la invitación a los fanáticos para acompañar a Messi y el Inter Miami en el amistoso frente a Atlético Nacional.

Los organizadores tendrán un Sport Fest, en donde los niños que hacen parte de las academias de Atlético Nacional podrán levantar y compartir con los trofeos de Atlético Nacional.

También habrá Food Trucks (que en español traduce camión de comida), eventos de fútbol freestyle, además de la firma de autógrafos de los jugadores del Inter Miami en la Plaza de Banderas.

Las puertas se abrirán a partir de las 2:00 p. m., y como si fuera poco, también habrá show de artistas, donde estarán cantantes como Pipe Bueno, Agudelo 888, Wil Vélez, Manuela Morales y Hamilton.

Así vive Maximiliano Falcón, referente del Inter Miami, el duelo previo ante Atlético Nacional

El uruguayo habló sobre lo que será el partido ante Nacional

La visita de Inter Miami a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional en un amistoso de pretemporada ha generado gran expectación por el contexto competitivo que encierra el encuentro y por la presencia estelar de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes lideran al vigente campeón del fútbol de Estados Unidos.

La escuadra estadounidense, que viene de una contundente derrota 3-0 frente a Alianza Lima en Perú, aborda este compromiso con la urgencia de reafirmar su preparación, ya que busca consolidar su plantel y estrategias de cara a la temporada en la que intentará revalidar el título de la MLS logrado en 2025.

David Ruíz habló de lo que significará el duelo ante Nacional- crédito Sam Navarro-Imagn Images

David Ruiz, centrocampista del Inter Miami y capitán de la selección de Honduras, destacó la singularidad personal que implica este duelo, pues se reencontrará con Reinaldo Rueda, actual director técnico del conjunto colombiano. Ruiz señaló:

“Tengo mucho aprecio hacia él, siempre creyó en mí, me dio la oportunidad de estar ahí con la selección, me dio mucha confianza, ahora que estuve lesionado siempre me mandaba mensajes y es algo que se le aprecia demasiado”. El jugador evidenció que, además del componente deportivo, el compromiso posee matices sentimentales debido a su vínculo con el entrenador de Nacional.

En la antesala del duelo, el defensa Maximiano Falcón enfatizó ante los medios la dificultad que implica enfrentar a Atlético Nacional, destacando que el club colombiano ya participa oficialmente mientras que el equipo estadounidense apenas inicia su preparación. Falcón declaró:

“No van a ver el mejor Inter Miami físicamente, pero la idea de juego siempre la vamos a intentar plasmar”, explicando la importancia de sostener el estilo de juego incluso en fases tempranas de la temporada.

Además, el defensor uruguayo elogió la historia competitiva del rival:

“Es un equipo que siempre está peleando a nivel internacional. Tiene muy buenos jugadores”, resaltando así la magnitud del desafío para los actuales campeones de la MLS.

Falcón, quien fue titular en el reciente encuentro ante Alianza Lima, relató su experiencia frente a equipos colombianos en la Copa Libertadores y se refirió a la exigencia física y calidad técnica de sus futbolistas. El central también compartió su admiración por Messi y puntualizó:

“Con casi 40 años, con todo lo que ha ganado, quiere ganar hasta un reducido en los entrenamientos y si no lo gana, se enoja”, describiendo el espíritu competitivo del capitán dentro y fuera del terreno de juego.