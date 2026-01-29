Millonarios vs. Medellín: las razones por las cuales se aplazaría nuevamente el partido

El partido entre Millonarios y Medellín se reprogramaría por segunda vez por el homenaje a Yeison Jiménez - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La agenda del fútbol colombiano para 2026 ha tenido que ajustarse por cuenta de eventos inesperados y homenajes con gran repercusión nacional. El fallecimiento de Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, en un accidente aéreo en Paipa (Boyacá) conmocionó al país y trastocó la programación de la Liga BetPlay.

El concierto homenaje, originalmente agendado para el 28 de marzo, fue adelantado al 31 de enero, lo que obligó a la Dimayor a reprogramar el partido entre Millonarios e Independiente Medellín para el 1 de febrero de 2026.

Sin embargo, la incertidumbre continúa. En la tarde del miércoles 28 de enero, el periodista Juan Felipe Cadavid, durante el programa La FM Más Fútbol, reveló que una de sus fuentes le advirtió que “muy posiblemente” el compromiso entre el Embajador y el Poderoso podría volver a ser reprogramado.

“En la reunión de seguridad extraordinaria en El Campín pongan como tema el aplazamiento del partido del domingo Millonarios - Medellín a las 8:30 p. m.”, informó el comunicador. Al consultar las razones, su fuente explicó que el estadio estaría a tope, con 27.000 abonados y muy corto el tiempo logístico para realizar el homenaje a Yeison Jiménez.

El periodista Sebastián Heredia sumó que la Comisión de Seguridad y Convivencia de Bogotá recomendó evitar cualquier objeto que pudiera ser utilizado en caso de desmanes, como varillas o andamios, subrayando la complejidad de organizar dos eventos masivos en un mismo escenario con tan poco margen de tiempo.

Reprogramaciones por conciertos y el impacto en la Liga BetPlay

El concierto de Bad Bunny en Medellín afectó a dos equipos del fútbol colombiano - crédito Reuters

No es la primera vez que un evento musical altera la agenda del fútbol colombiano en 2026. El fin de semana del 23 al 25 de enero, el estadio Atanasio Girardot tuvo los conciertos de Bad Bunny, lo que llevó a aplazar el encuentro entre Atlético Nacional y Jaguares programado para el lunes 26.

Según el comunicado oficial de la Dimayor, el motivo fue el “incumplimiento de la entrega del estadio por parte del organizador del evento, de acuerdo con las fechas a las que se había comprometido con el INDER de Medellín, y que habían sido notificadas oportunamente a Dimayor”.

La entidad recalcó que esta situación era “totalmente ajena” y afectaba la planificación del campeonato, además de perjudicar a los clubes. Para minimizar el impacto, el partido fue reprogramado para el 6 de abril en el Atanasio Girardot, con horario por definir.

¿Cuándo se jugará Millonarios vs. Independiente Medellín?

Millonarios domina en el segundo tiempo, pero sin hacerle suficiente daño al Medellín en El Campín - crédito Colprensa

Por ahora, ni Dimayor ni los clubes involucrados han emitido un comunicado oficial sobre un nuevo cambio de fecha u horario para el duelo entre embajadores y poderosos.

Sin embargo, según informó Juan Felipe Cadavid durante la transmisión del partido entre Pasto y Millonarios por la fecha 3 de la liga local, el compromiso seguiría programado para el 1 de febrero, aunque se adelantaría su horario de las 8:30 p. m. a las 8:10 p. m.

El concierto homenaje a Yeison Jiménez prevé el ingreso a partir de las 3:00 p. m. y el inicio a las 6:00 p. m., con acceso exclusivo para mayores de 18 años. La demanda logística y de seguridad que implica un evento de esta magnitud podría forzar un nuevo cambio en el calendario de la Liga BetPlay.

El presente del Medellín y las dudas en la plantilla

Independiente Medellín a la espera de comunicado oficial sobre la posible reprogramación del partido ante Millonarios - crédito Colprensa

Mientras se resuelve la programación, el Poderoso de la Montaña sigue sin despegar en la competencia local. En la tercera fecha, empató 2-2 en casa ante Deportes Tolima, desperdiciando la ventaja de tener dos jugadores más en el tramo final del partido. El equipo de Alejandro Restrepo sigue buscando regularidad y resultados que lo acerquen a los puestos de privilegio.

A los problemas en el rendimiento se suman las bajas por lesión. El comunicador social Cadavid informó que el reciente fichaje Daniel Cataño no estaría disponible para el duelo frente a la escuadra capitalina, ya que, tras ingresar apenas diez minutos ante el Pijao, tuvo que retirarse por una molestia muscular. Aunque no sería una lesión grave, el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo y buscar su recuperación total para los siguientes compromisos del semestre.