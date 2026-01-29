Hernán Torres deja de ser técnico de Millonarios tras crisis de resultados y presión de la hinchada

El entrenador fue protagonista de fuertes cuestionamientos tras un inicio sin triunfos y declaraciones que no convencieron a la afición azul. - crédito Colprensa y @MillosFCoficial/X

Millonarios FC confirmó durante la madrugada de este jueves 29 de enero la salida de Hernán Torres como director técnico, poniendo fin a un proceso que terminó marcado por la falta de resultados, el bajo rendimiento futbolístico y una creciente presión de la hinchada.

La decisión se conoció luego de la tercera derrota consecutiva del equipo en la Liga BetPlay I-2026, que dejó al conjunto ‘embajador’ en el último lugar de la tabla de posiciones, sin puntos y con un ambiente de crisis evidente.

A través de un comunicado, el club capitalino anunció la desvinculación del entrenador, resaltando su trayectoria y profesionalismo durante su paso por la institución.

“Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como Director Técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club”, señaló la institución.

“Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”, agregó el mensaje, que concluyó deseándole éxitos en sus futuros proyectos.

La salida se produce en un momento delicado para el equipo, que no ha logrado responder a las expectativas creadas para el inicio del semestre.

El club anunció oficialmente la salida del técnico y agradeció su profesionalismo y entrega durante su etapa al frente del equipo. - crédito @MillosFCoficial/X

Tres partidos, cero puntos y el fondo de la tabla

El arranque de Millonarios en la temporada 2026 ha sido uno de los peores de los últimos años. En tres partidos oficiales, el equipo acumuló tres derrotas consecutivas, sin sumar puntos y con serias dudas en su funcionamiento colectivo.

El debut fue con derrota 2-1 ante Atlético Bucaramanga como visitante. En la segunda fecha, el conjunto azul cayó 1-2 frente a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín, un resultado que encendió las primeras alarmas. Finalmente, este miércoles 28 de enero, Millonarios perdió 2-1 ante Deportivo Pasto en el estadio La Libertad, un compromiso que terminó por sellar el destino del entrenador.

El partido ante Pasto y el regreso de Falcao

El duelo frente al Deportivo Pasto generó expectativa por el regreso de Radamel Falcao García a las canchas. Sin embargo, la ilusión del debut del ‘Tigre’ se diluyó rápidamente, ya que el equipo no logró generarle opciones claras de gol y el desarrollo del juego se vio condicionado por la expulsión de Mateo García al final del primer tiempo.

El mediocampista fue expulsado al minuto 45+1’, tras revisión del VAR, por un codazo sobre un rival. A partir de ese momento, Millonarios perdió equilibrio y se vio obligado a replegarse, situación que fue aprovechada por el conjunto ‘volcánico’.

El delantero regresó a las canchas en la derrota ante Deportivo Pasto, en un partido condicionado por la expulsión y la falta de generación ofensiva. - crédito Millonarios FC

Las declaraciones de Hernán Torres tras la derrota

En la rueda de prensa posterior al encuentro frente al conjunto ‘volcánico’, Hernán Torres explicó el resultado basándose principalmente en la expulsión, argumento que sostuvo a lo largo de sus respuestas.

“Nos esforzamos por tener orden, sobre todo con un hombre menos; el equipo se esforzó, corrió, luchó, pero con uno menos en esta plaza es complicado”, afirmó el entrenador en su primera intervención.

Torres insistió en que, antes de la tarjeta roja, Millonarios estaba realizando un buen partido en territorio rival.

“El equipo hizo gran trabajo con los 11, en zona rival, con flujo de ataque, estaba cómodo. Con la expulsión tuvimos inconvenientes, el partido se volvió más físico que técnico”, señaló.

Al analizar el desarrollo del juego, el técnico sostuvo que el primer gol del Deportivo Pasto no se produjo por una acción destacada del rival, sino por un error propio.

“El primer gol vino por desatención de nosotros, no por virtud del rival. Tuvimos opciones, vino el penal”, expresó.

Cuando fue consultado por el balance general del encuentro, reiteró el mismo diagnóstico:

“La expulsión nos afectó. Era una plaza difícil y con un hombre menos, peor. Nuestros jugadores lucharon y se esforzaron. Lamentablemente, con un jugador menos, es difícil”, dijo.

Sobre las razones del mal momento del equipo, Torres volvió a centrar su explicación en el trámite del partido.

“El equipo, con once jugadores, hizo un buen trabajo. Generamos oportunidades de gol y todo, pero, desde la expulsión, todo cambió, ya que el partido se volvió más físico”, afirmó.

En cuanto a los cambios realizados y el ingreso de Radamel Falcao García, el entrenador explicó las modificaciones tácticas obligadas por la expulsión.

“Tuvimos que armar un 4-4-1-1 por la expulsión de un hombre de primera línea. Falcao tuvo la posibilidad de jugar, los que entraron cumplieron”, comentó.

Finalmente, al enviar un mensaje a la hinchada, Torres mantuvo su postura.

“Mientras que estábamos los once, lo hicimos bien. El gol del rival vino por culpa de nosotros, no virtud del otro equipo. Después reaccionamos y creamos opciones de gol, tomando unas decisiones acertadas”, concluyó.

La presión de la hinchada y el quiebre definitivo

Las palabras del técnico fueron percibidas por la hinchada como carentes de autocrítica, generaron una fuerte reacción en redes sociales y profundizaron el distanciamiento entre el entrenador y los aficionados.

Pero el malestar ya se había hecho evidente desde el partido anterior ante Junior de Barranquilla, cuando desde las tribunas de El Campín se escuchó de manera reiterada el cántico de “fuera Torres”.

Ese ambiente de presión se mantuvo y se intensificó tras la caída en Pasto. Para muchos hinchas, el problema no solo eran los resultados, sino la falta de autocrítica y de soluciones visibles en el planteamiento táctico del equipo.

Tras la derrota de Millonarios ante Junior en El Campín, la hinchada solicitó la salida del entrenador Hernán Torres - crédito @Rivera__Oscar7/X

Un proyecto que no despegó

La salida de Hernán Torres marca el cierre de un proyecto que nunca logró consolidarse. Millonarios mostró fragilidad defensiva, poca generación de juego y escasa contundencia, factores que lo llevaron rápidamente a una situación límite en el inicio del campeonato.

Con el equipo hundido en el fondo de la tabla y la confianza quebrada, la dirigencia optó por un cambio inmediato, buscando un golpe de timón que permita revertir la crisis y recuperar el respaldo de la hinchada.

¿Y ahora qué sigue para Millonarios?

La dirigencia azul deberá definir en los próximos días quién asumirá la conducción del equipo, en un calendario que no da respiro. El reto será reconstruir lo anímico, corregir errores futbolísticos y sacar al club del último lugar, en un semestre que apenas comienza, pero que ya está cargado de urgencia.