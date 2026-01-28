La nueva polémica de Leonel Álvarez sobre el ambiente en el estadio General Santander: un técnico sin filtro

Leonel Álvarez criticó el comportamiento de algunos hinchas del Cúcuta Deportivo - crédito Atlético Bucaramanga

La tercera fecha de la Liga BetPlay 2026 inició con el regreso del Clásico del Oriente entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, un duelo intenso que terminó igualado 2-2 en el estadio General Santander.

Más allá de los goles de Luciano Pons y Kevin Londoño por el lado de los leopardos, y el doblete de Jaime Peralta para el Motilón, el partido estuvo marcado por el ambiente hostil en las tribunas y, sobre todo, por las polémicas declaraciones de Leonel Álvarez en la rueda de prensa posterior.

El técnico de Bucaramanga, conocido por su estilo frontal, no se guardó nada al referirse al trato recibido en el estadio cucuteño.

“Hay que calmarse un poco porque hasta entre ellos mismos pelean. Menos mal nuestra hinchada no vino porque si no, nos hubieran acusado de alguna situación”, señaló Álvarez ante los medios, en referencia directa a la decisión de cerrar fronteras y no permitir la presencia de aficionados visitantes, una medida adoptada por la Comisión Local de Fútbol y las autoridades para evitar incidentes.

El entrenador de 60 años fue más allá y cuestionó la necesidad de un dispositivo policial tan amplio para garantizar la seguridad: “Nosotros no necesitamos 300 policías para que nos cuiden. Cúcuta es tranquilo, seguramente no faltan dos o tres hinchas que te gritan, escupen, tiran orines, pero por eso no se puede calificar una hinchada que es maravillosa y que se convierte en una plaza compleja para cualquier equipo que viene acá”.

Sus palabras, lejos de ser una crítica general, buscaron matizar el ambiente, pero no dejaron de poner el foco en las dificultades que enfrentan los equipos visitantes en el estadio General Santander.

Leonel Álvarez, protagonista recurrente de la polémica fuera del campo

Al entrenador antioqueño se le recuerda por criticar el terreno de juego del estadio Bello Horizonte - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El estratega antioqueño, bicampeón del fútbol colombiano, se encuentra en el centro del debate no solo por sus palabras tras el clásico, sino también por sus recientes críticas al estado de las canchas en el país.

Días atrás, tras el empate de Bucaramanga ante Llaneros en Villavicencio, Álvarez calificó el terreno de juego del estadio Bello Horizonte como un “potrero”, generando repercusión en el fútbol nacional: “Este potrero tiene que acabarse, estamos preocupados que la gente venga, de que el equipo juegue bien, pero cómo va a jugar un equipo bien con la cancha mala, seguimos en lo mismo, esto es un potrero; hay que cerrarla, o la mejoran o no se juega, porque no se puede jugar al fútbol”.

Llaneros respondió a la polémica generada por Leonel

El estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio, es donde juega local Llaneros - crédito Millonarios FC

Las palabras de Álvarez no tardaron en encontrar respuesta. Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, utilizó su cuenta de X para aludir a la insistencia del técnico en sus reclamos cada vez que visita Villavicencio: “Hemos recibido a Bucaramanga dos veces en casa. En el primer partido, su DT se quejó del calor y pidió aire acondicionado en el camerino. Ahora, después del empate, dice que la cancha es un ‘potrero’”.

Trujillo aclaró que Llaneros no es el responsable directo del mantenimiento del estadio Bello Horizonte, y que el mal estado del campo se debió a un problema de fuerza mayor con un tubo de alta presión de agua.

“¡Esa no es la manera de referirse a nuestras instalaciones deportivas!”, sentenció el directivo, que además invitó a Álvarez a conocer la infraestructura deportiva del Meta y a compartir su experiencia.

“Cuando tenga más tiempo, con gusto le hacemos un repaso de todo lo que el Meta tiene para mostrar en materia de infraestructura deportiva… y de paso nos nutrimos de sus amplias experiencias como técnico internacional y su largo paso por la Selección Colombia”, finalizó el dirigente.