Deportes

Comienza la Serie A de Brasil: estos son los colombianos que competirán en la temporada 2026

Las destacadas actuaciones de los colombianos Jhon Arias en Fluminense y Richard Ríos en Palmeiras impulsan la llegada de nuevos compatriotas al Brasileirao y su posterior salto a equipos del viejo continente

Guardar
Jorge Carrascal fue el colombiano
Jorge Carrascal fue el colombiano más destacado en la Serie A de Brasil con el Flamengo, ya que además de ganar el título nacional, consiguió la Copa Libertadores de América - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

La Serie A de Brasil comenzará el 28 de enero de 2026 con varios partidos interesantes, y contará con el Flamengo de Jorge Carrascal como principal protagonista, ya que será el defensor del título.

Pero en el cierre del 2025 y comienzo del 2026, el mercado de fichajes fue más que destacado a la hora de conocerse el movimiento de futbolistas colombianos a los equipos más importantes de dicho país, siendo el más destacado la transferencia del delantero Marino Hinestroza de Atlético Nacional al Vasco da Gama de Río de Janeiro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estos son los colombianos que jugarán en Brasil

El exdelantero de Atlético Nacional
El exdelantero de Atlético Nacional ya posó con los colores del Gigante de Colina - crédito @VascodaGama / X

Por esta razón, a raíz de lo hecho por Richard Ríos (con pasado en el Palmeiras de São Paulo y que en la actualidad se encuentra en Benfica de Portugal) y de Jhon Arias (gran figura del Fluminense de Brasil, transferido al Wolverhampton de Inglaterra), el camino para los jugadores colombianos se abrió, siendo un mercado destacado en el último tiempo.

A continuación, esta es la lista detallada de jugadores en la primera división de Brasil, siendo Athletico Parananese el club que cuenta con más jugadores de nuestro país (7 futbolistas) y un total de 13 equipos que tendrán jugadores nacionales en sus filas, completando un total de 30 colombianos, la mayor cantidad en la historia:

Carlos Andrés Gómez es otro
Carlos Andrés Gómez es otro de los jugadores colombianos destacados en el último tiempo en el Vasco da Gama - crédito Jorge Silva / REUTERS
  1. Atlético Mineiro: Mateo Casierra
  2. Botafogo: Jordan Barrera
  3. Athletico Paranaense: Carlos Terán, Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Alejandro García, Stiven Mendoza, Kevin Viveros, Daniel Aguilas
  4. Chapecoense: Jonathan Palacios
  5. Coritiba: Sebastián Gómez
  6. Jorge Carrascal: Flamengo
  7. Vasco da Gama: Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza
  8. Cruzeiro: Luis Sinisterra, Néiser Villarreal
  9. Fluminense: Gabriel Fuentes, Santiago Moreno, Kevin Serna
  10. Grêmio: Gustavo Cuéllar, Miguel Monsalve, José Enamorado
  11. Bragantino: Sergio Palacios, Henry Mosquera
  12. Remo: Víctor Cantillo
  13. Internacional de Porto Alegre: Johan Carbonero, Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré y Johan Carbonero: los primeros en debutar ante la legión colombiana del Athletico Paranaense

El equipo de Porto Alegre
El equipo de Porto Alegre se salvó de descender a la Serie A de Brasil en la temporada 2025 - crédito Diego Vara / REUTERS

El primero que tendrá su debut en el campeonato brasileño será el Inter de Porto Alegre, y que cuenta con dos colombianos en sus filas: los delanteros Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

Allí recibirán al Athletico Paranaense, que estaría próximo a cerrar a otro jugador colombiano, y que ya cuenta con 7 jugadores nacionales en sus filas: la llegada del exdelantero del Junior y de Medellín Edwuin Cetré, gran figura de Estudiantes de La Plata en Argentina.

El partido se jugará el 28 de enero de 2026, a partir de las 5:00 p. m. en el estadio Beira-Río de Porto Alegre.

Dura visita para el Flamengo de Jorge Carrascal: visitará al São Paulo

Jorge Carrascal espera seguir en
Jorge Carrascal espera seguir en Brasil, con la cosecha de títulos, tal como fue el 2025 - crédito Jorge Silva / REUTERS

El Flamengo, vigente campeón del fútbol brasileño, saldrá el 28 de enero de 2026, a partir de las 7:30 p. m., al estadio Morumbí a defender su condición de campeón cuando enfrente al São Paulo FC.

Allí, el colombiano Jorge Carrascal espera tener una gran actuación ante uno de los equipos más importantes de la liga, por lo que se esperan emociones en territorio paulista.

Kevin Serna y Santiago Moreno reciben una dura visita con debutante a bordo: el Gremio de José Enamorado será su rival

Kevin Serna estuvo vinculado al
Kevin Serna estuvo vinculado al Boca Juniors, pero finalmente, los de Río de Janeiro decidieron renovar al colombiano con pasado en el Alianza Lima de Perú - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

Uno de los más influyentes para Fluminense, y que en el mercado de fichajes sonó para reforzar a Boca Juniors, fue el atacante Kevin Serna.

Así se jugará la primera fecha de la Serie A de Brasil

28 de enero de 2026

  • Vitória vs. Remo - 5:00 p. m.
  • Atlético Mineiro vs. Palmeiras - 5:00 p. m.
  • Coritiba vs. Bragantino - 5:00 p. m.
  • Internacional vs. Palmeiras - 5:00 p. m.
  • Fluminense vs. Gremio - 5:30 p. m.
  • Chapecoense vs. Santos - 6:00 p. m.
  • Corinthians vs. Bahía - 6:00 p. m.
  • Sao Paulo vs. Flamengo - 7:30 p. m.

29 de enero de 2026

  • Mirassol vs. Vasco da Gama - 6:00 p. m.
  • Botafogo vs. Cruzeiro - 7:30 p. m.

Temas Relacionados

Serie A de BrasilFlamengoJorge CarrascalFluminenseKevin SernaGremioJosé EnamoradoAthletico ParanaenseColombia-Deportes

Más Noticias

Figura del Inter Miami se perderá por lesión el partido amistoso contra Atlético Nacional en Medellín

El partido entre el campeón de la MLS en 2025 y el campeón de la Copa Colombia en los últimos tres años se jugará el 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot desde las 5:00 p. m.

Figura del Inter Miami se

Este es el lujoso hotel de Medellín donde se hospedará Lionel Messi con el Inter Miami para su partido ante Atlético Nacional

El verdolaga tendrá un amistoso de lujo ante el equipo de Lionel Messi en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Este es el lujoso hotel

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Luis Díaz ya tiene asegurado su cupo a los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que clubes como el Benfica de Richard Ríos podría quedar eliminado de la competencia

PSV vs. Bayern Múnich -

Ciclista colombiano Germán Darío Gómez se pronunció tras ser suspendido por dopaje: “El día más complejo de mi vida”

El deportista del Team Polti VisitMalta fue apartado provisionalmente luego de que la Unión Ciclista Internacional detectara la sustancia prohibida en un control antidopaje

Ciclista colombiano Germán Darío Gómez

Atlético Bucaramanga lamentó la muerte de hincha del equipo luego del clásico contra Cúcuta Deportivo: ofreció acompañamiento a los aficionados heridos

El partido con el que se abrió la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2026 marcaba el regreso del Clásico del Oriente a la primera división del fútbol colombiano, pero la violencia volvió a ser la protagonista

Atlético Bucaramanga lamentó la muerte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Director de Guayacán Orquesta reveló

Director de Guayacán Orquesta reveló la historia detrás de la elección de Elianis Garrido para protagonizar su nuevo video musical

Jhovanoty se refirió al discurso de Petro en la reapertura del San Juan de Dios: “¿Cuándo te vas a dejar expropiar esos cuquitos?”

Así reaccionó Yaya Muñoz a las críticas de Roberto Velásquez en ‘¿Qué hay pa’ dañar?’: aseguró que le dijo bruta

Dayro Moreno dedicó mensaje de cumpleaños a Blessd: “Lo lograste mi H”

Juan Martín Moreno Palomo aclaró su relación con Sofía Jaramillo: desmintió cualquier apoyo económico en el reality

Deportes

Comienza la Serie A de

Comienza la Serie A de Brasil: esta es la lista de colombianos que estarán para la temporada 2026

Este es el lujoso hotel de Medellín en donde se hospedará Inter Miami previo a su partido ante Atlético Nacional

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Ciclista colombiano Germán Darío Gómez se pronunció tras ser suspendido por dopaje: “El día más complejo de mi vida”

Atlético Bucaramanga lamentó la muerte de hincha del equipo luego del clásico contra Cúcuta Deportivo: ofreció acompañamiento a los aficionados heridos