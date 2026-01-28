Comienza la Serie A de Brasil: estos son los colombianos que competirán en la temporada 2026

Jorge Carrascal fue el colombiano más destacado en la Serie A de Brasil con el Flamengo, ya que además de ganar el título nacional, consiguió la Copa Libertadores de América - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

La Serie A de Brasil comenzará el 28 de enero de 2026 con varios partidos interesantes, y contará con el Flamengo de Jorge Carrascal como principal protagonista, ya que será el defensor del título.

Pero en el cierre del 2025 y comienzo del 2026, el mercado de fichajes fue más que destacado a la hora de conocerse el movimiento de futbolistas colombianos a los equipos más importantes de dicho país, siendo el más destacado la transferencia del delantero Marino Hinestroza de Atlético Nacional al Vasco da Gama de Río de Janeiro.

Estos son los colombianos que jugarán en Brasil

El exdelantero de Atlético Nacional ya posó con los colores del Gigante de Colina - crédito @VascodaGama / X

Por esta razón, a raíz de lo hecho por Richard Ríos (con pasado en el Palmeiras de São Paulo y que en la actualidad se encuentra en Benfica de Portugal) y de Jhon Arias (gran figura del Fluminense de Brasil, transferido al Wolverhampton de Inglaterra), el camino para los jugadores colombianos se abrió, siendo un mercado destacado en el último tiempo.

A continuación, esta es la lista detallada de jugadores en la primera división de Brasil, siendo Athletico Parananese el club que cuenta con más jugadores de nuestro país (7 futbolistas) y un total de 13 equipos que tendrán jugadores nacionales en sus filas, completando un total de 30 colombianos, la mayor cantidad en la historia:

Carlos Andrés Gómez es otro de los jugadores colombianos destacados en el último tiempo en el Vasco da Gama - crédito Jorge Silva / REUTERS

Atlético Mineiro: Mateo Casierra Botafogo: Jordan Barrera Athletico Paranaense: Carlos Terán, Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Alejandro García, Stiven Mendoza, Kevin Viveros, Daniel Aguilas Chapecoense: Jonathan Palacios Coritiba: Sebastián Gómez Jorge Carrascal: Flamengo Vasco da Gama: Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza Cruzeiro: Luis Sinisterra, Néiser Villarreal Fluminense: Gabriel Fuentes, Santiago Moreno, Kevin Serna Grêmio: Gustavo Cuéllar, Miguel Monsalve, José Enamorado Bragantino: Sergio Palacios, Henry Mosquera Remo: Víctor Cantillo Internacional de Porto Alegre: Johan Carbonero, Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré y Johan Carbonero: los primeros en debutar ante la legión colombiana del Athletico Paranaense

El equipo de Porto Alegre se salvó de descender a la Serie A de Brasil en la temporada 2025 - crédito Diego Vara / REUTERS

El primero que tendrá su debut en el campeonato brasileño será el Inter de Porto Alegre, y que cuenta con dos colombianos en sus filas: los delanteros Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

Allí recibirán al Athletico Paranaense, que estaría próximo a cerrar a otro jugador colombiano, y que ya cuenta con 7 jugadores nacionales en sus filas: la llegada del exdelantero del Junior y de Medellín Edwuin Cetré, gran figura de Estudiantes de La Plata en Argentina.

El partido se jugará el 28 de enero de 2026, a partir de las 5:00 p. m. en el estadio Beira-Río de Porto Alegre.

Dura visita para el Flamengo de Jorge Carrascal: visitará al São Paulo

Jorge Carrascal espera seguir en Brasil, con la cosecha de títulos, tal como fue el 2025 - crédito Jorge Silva / REUTERS

El Flamengo, vigente campeón del fútbol brasileño, saldrá el 28 de enero de 2026, a partir de las 7:30 p. m., al estadio Morumbí a defender su condición de campeón cuando enfrente al São Paulo FC.

Allí, el colombiano Jorge Carrascal espera tener una gran actuación ante uno de los equipos más importantes de la liga, por lo que se esperan emociones en territorio paulista.

Kevin Serna y Santiago Moreno reciben una dura visita con debutante a bordo: el Gremio de José Enamorado será su rival

Kevin Serna estuvo vinculado al Boca Juniors, pero finalmente, los de Río de Janeiro decidieron renovar al colombiano con pasado en el Alianza Lima de Perú - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

Uno de los más influyentes para Fluminense, y que en el mercado de fichajes sonó para reforzar a Boca Juniors, fue el atacante Kevin Serna.

Así se jugará la primera fecha de la Serie A de Brasil

28 de enero de 2026

Vitória vs. Remo - 5:00 p. m.

Atlético Mineiro vs. Palmeiras - 5:00 p. m.

Coritiba vs. Bragantino - 5:00 p. m.

Internacional vs. Palmeiras - 5:00 p. m.

Fluminense vs. Gremio - 5:30 p. m.

Chapecoense vs. Santos - 6:00 p. m.

Corinthians vs. Bahía - 6:00 p. m.

Sao Paulo vs. Flamengo - 7:30 p. m.

29 de enero de 2026

Mirassol vs. Vasco da Gama - 6:00 p. m.

Botafogo vs. Cruzeiro - 7:30 p. m.