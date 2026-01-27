Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa para diciembre: esto es lo que se sabe y lo que podría pasar

Independiente Medellín planea traer a finales de 2026 a Germán Cano y Juan Guillermo Cuadrado - crédito Colprensa

Independiente Medellín atraviesa un arranque de temporada 2026 complicado en la Liga BetPlay. El equipo que orienta Alejandro Restrepo viene de encadenar dos derrotas consecutivas en sus visitas a Deportivo Pasto y Deportivo Cali, por lo que el duelo frente a Deportes Tolima en el Atanasio Girardot, programado para la noche del martes 27 de enero, cobra vital importancia para sumar los primeros tres puntos del campeonato y reencontrarse con la confianza ante una hinchada exigente.

Más allá de los resultados recientes en el rentado local, la directiva del club paisa ya piensa en el futuro y en cómo fortalecer la plantilla para el proyecto deportivo del 2027.

El delantero argentino de 38 años es el máximo anotador en la historia del club antioqueño con 129 goles - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

La planificación a mediano plazo se ha convertido en prioridad, y la búsqueda de refuerzos de jerarquía es uno de los grandes objetivos para devolver al DIM el protagonismo tanto en la Liga BetPlay como en torneos internacionales.

En ese contexto, el gerente deportivo Federico Spada reveló en Win Sports que el deseo de la institución es sorprender a la afición con la llegada de nombres consagrados al cierre de la presente temporada.

Uno de los grandes anhelos es el regreso del atacante argentino, Germán Ezequiel Cano, que se consolidó como ídolo y máximo artillero histórico de la escuadra paisa, actualmente con contrato en el fútbol brasileño con Fluminense.

Spada fue optimista sobre la posibilidad de repatriarlo al atacante: “Queremos darle el regalo de Navidad a nuestra hinchada finalizando el año. Nosotros siempre estamos en contacto con él”, dejando claro que el deseo de ambas partes coinciden y que esperan tener noticias positivas para fin de año.

Cano, que se recupera de una intervención en el menisco de su rodilla derecha, ha mantenido un nivel goleador notable en el fútbol brasileño y, desde su arribo en 2022, suma más de un centenar de goles con su actual equipo, siendo el segundo conjunto en el que más ha marcado, solo superado por su registro en el Poderoso con 129 celebraciones.

La expectativa por su regreso es grande y el conjunto trabaja para lograrlo, a pesar de que su contrato vigente finaliza en diciembre.

Cuadrado, un anhelo latente para reforzar el medio campo

Juan Guillermo Cuadrado jugó con el Medellín 30 partidos y anotó dos goles - crédito Independiente Medellín

La directiva del Medellín mantiene la esperanza de repatriar a Juan Guillermo Cuadrado, referente internacional con pasos por clubes como Inter de Milán, Juventus y Chelsea.

“Las puertas siempre estarán abiertas”, afirmó Spada, que dejó claro que la institución está dispuesta a iniciar conversaciones apenas el jugador termine su contrato en el exterior.

Aunque las lesiones han complicado su regularidad desde noviembre de 2025, su jerarquía y experiencia serían un aporte invaluable para el equipo en el próximo ciclo.

Fabra, con pasado internacional, está a un paso de reforzar al Medellín

La eventual llegada del experimentado lateral representaría un salto de calidad para la zona defensiva - crédito Cesar Olmedo/Reuters

Otro nombre que ha cobrado fuerza en el radar de refuerzos es el de Frank Fabra con trayectoria internacional tras su paso por Boca Juniors.

El defensor zurdo, que ha estado entrenándose con el plantel antioqueño tras su desvinculación del club argentino, se encuentra en negociaciones avanzadas para convertirse en jugador de Independiente Medellín.

Según el periodista Felipe Sierra, las conversaciones entre el club y el jugador avanzan positivamente, y solo restan detalles económicos para que firme contrato hasta junio de 2026 como agente libre.

La eventual llegada del experimentado lateral representaría un salto de calidad para la zona defensiva, aportando liderazgo y solidez en una temporada exigente en la que el Poderoso afrontará compromisos clave tanto en el rentado local como en la Copa Libertadores.

Liverpool de Montevideo será su rival en la segunda fase del torneo continental, por lo cual, la inclusión de un jugador con recorrido internacional es vista por el cuerpo técnico como una pieza estratégica para fortalecer la última línea y encarar con mayor jerarquía los retos del semestre.