Millonarios apelará la sanción de Falcao: esta sería la fecha del debut del ‘Tigre’ en la Liga BetPlay I-2026

Falcao García trabajaría para ponerse en las mejores condiciones para jugar con Millonarios, durante las cuatro fechas de sanción en Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El redebut de Radamel Falcao García está cada vez más cerca con Millonarios, luego de que se jugaran las dos primeras fechas de la Liga BetPlay I-2026, en la que el Embajador acumula dos derrotas, ante Bucaramanga y Junior, y donde el único anotador fue Rodrigo Contreras.

El regreso de ‘el Tigre’ estaba marcado por las cuatro fechas de sanción y una multa de $21.352.500 por los cuestionamientos públicos contra los árbitros durante la última jornada de los cuadrangulares semifinales del primer semestre del 2025.

El Comité Disciplinario argumentó que los comentarios de Falcao tras la eliminación de Millonarios en los cuadrangulares finales constituyen una falta grave. Al respecto, el organismo declaró lo siguiente:

El entrenador y goleador de Millonarios se refirieron al arbitraje tras la derrota y la eliminación de la gran final - crédito Dimayor / YouTube

“Las declaraciones emitidas por el jugador Radamel Falcao García Zárate no pueden pasar desapercibidas. Este Comité ha rechazado sistemáticamente cualquier acto que comprometa la buena imagen de la FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la Dimayor y Difutbol, así como cualquier afectación a la honra de sus miembros”, según la resolución citada por la Dimayor.

Esto indicaba que Falcao estaría apto para la competencia a partir de la fecha 5, cuando Millonarios visitará a Deportivo Cali; sin embargo, fuentes consultadas por Infobae Colombia confirmaron que apelarán la sanción en contra del delantero y se acogerán a lo contemplado en el artículo 42 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, que reduce la sanción a la mitad.

El texto expone que el órgano que imponga una suspensión puede considerar una rebaja si la sanción no supera seis partidos o seis meses, y después de valorar los antecedentes del sancionado.

El mismo artículo, reproducido en la resolución, detalla: “El órgano competente decidirá la parte de la sanción que puede ser suspendida (ej.: la sanción económica, la sanción de suspensión, etc.). En cualquier caso, al menos la mitad de la sanción impuesta es definitiva y deberá cumplirse en todas sus partes.” De este modo, la normativa prevé una suspensión condicional durante periodos de entre seis meses y dos años, condicionado a que el sancionado no incurra en nuevas infracciones de la misma naturaleza, en cuyo caso se reactivaría la totalidad de la medida y podrían sumarse nuevas sanciones.

Así va Millonarios en la Liga BetPlay I-2026

Millonarios vs. Junior 2026-1

El inicio de la temporada para Millonarios en la liga colombiana ha dejado a su hinchada preocupada y desconcertada, tras una nueva caída como local ante Junior en el estadio El Campín por 1-2.

A pesar de que apenas se han disputado dos jornadas, el equipo dirigido por Hernán Torres evidencia profundas dificultades futbolísticas que tienen en máxima tensión a jugadores, cuerpo técnico y aficionados. La derrota cobra mayor dimensión al tratarse de un rival encumbrado: el vigente campeón y un Junior que venía golpeado tras perder la Superliga contra Santa Fe.

Junior supo capitalizar el desconcierto azul desde los primeros minutos, exhibiendo contundencia y solvencia en ataque. La presión se intensificó cuando, en el minuto 27, un centro preciso de Yeison Suárez encontró a Teo Gutiérrez libre de marca, quien definió sin vacilaciones para establecer el 1-0. Aunque Millonarios alcanzó el empate rápidamente, la reacción solo resultó ser un espejismo. En el minuto 37, una acción combinada permitió que Rodrigo Contreras igualara el marcador en medio de la emoción de la tribuna.

Millonarios perdió en casa ante Junior FC en la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Colprensa/Lina Gasca

En el último tramo del partido, la visita volvió a imponerse a partir de la pelota parada. Fue entonces cuando, tras un tiro de esquina, Jermein Peña, de Junior, se elevó en el área y, aprovechando la desatención defensiva local, conectó un cabezazo imparable que selló el 1-2. Este tanto fue clave en el desenlace del encuentro, dejando al equipo capitalino sin margen de reacción y bajo una intensa presión.

Millonarios está en el puesto 17 de la tabla de posiciones sin puntos, tras las derrotas ante Bucaramanga en la fecha 1 y la reseñada ante Junior.