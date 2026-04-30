Subsidio cubriría hasta 90 % del arriendo en Colombia con plan Soluciones Duraderas

El Gobierno activará un subsidio de arriendo que cubriría hasta el 90 % del valor mensual para hogares vulnerables, con apoyo de más de un millón de pesos durante máximo dos años - crédito Freepik

Un subsidio que cubriría hasta el 90 % del arriendo podría cambiar la situación de millones de colombianos que hoy enfrentan dificultades para sostener el pago mensual de vivienda.

La medida hace parte del plan Soluciones Duraderas, estructurado bajo el CONPES 4180, que busca brindar apoyo económico temporal a hogares en condición de vulnerabilidad.

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De acuerdo con información citada por La Kalle, esta estrategia está dirigida a más de nueve millones de personas, lo que representa cerca del 17 % de la población del país.

Esta estrategia está dirigida a más de nueve millones de personas, lo que representa cerca del 17 % de la población del país.- crédito MinTrabajo

El objetivo principal es garantizar estabilidad habitacional mientras los beneficiarios logran mejorar su situación económica, evitando que el costo del arriendo se convierta en una barrera permanente.

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El subsidio no está diseñado para la compra de vivienda, sino para cubrir parcialmente el pago de la renta durante un periodo determinado.

El apoyo económico podría extenderse hasta por 24 meses, lo que equivale a dos años en los que los hogares beneficiados recibirían alivio en uno de sus gastos más altos.

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El Ministerio de Vivienda será la entidad encargada de administrar los recursos y ejecutar la entrega del subsidio.

En términos de monto, la ayuda mensual podría alcanzar hasta el 60 % de un salario mínimo, lo que para 2026 se proyecta en aproximadamente $1.050.543 pesos, según la información conocida.

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En términos de monto, la ayuda mensual podría alcanzar hasta el 60 % de un salario mínimo, lo que para 2026 se proyecta en aproximadamente $1.050.543 pesos, según la información conocida- crédito Colombia.travel

Este valor se alinea con los esquemas de subsidio existentes, buscando coherencia con otros apoyos del sistema.

El impacto del programa dependerá de su alcance y de la capacidad de los beneficiarios para estabilizar sus ingresos durante el tiempo que reciban la ayuda.

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Para acceder al subsidio, los hogares deben cumplir una serie de requisitos específicos que determinan su elegibilidad dentro del programa.

El primero es estar registrado en el Registro Único de Víctimas (RUV) por desplazamiento forzado, lo que prioriza a poblaciones afectadas por el conflicto.

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Además, los ingresos del hogar no deben superar los dos salarios mínimos, lo que enfoca el beneficio en familias con limitaciones económicas.

Otro requisito clave es no contar con vivienda propia en ninguna parte del país, condición que busca garantizar que el subsidio llegue a quienes realmente dependen del arriendo.

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También se exige que la vivienda a arrendar sea independiente, cuente con condiciones dignas y tenga servicios públicos básicos.

Estas condiciones buscan asegurar que el subsidio no solo cubra el costo del arriendo, sino que garantice una vivienda adecuada para los beneficiarios.

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El diseño del programa responde a una necesidad estructural en el país, donde el acceso a vivienda digna sigue siendo un desafío para millones de personas.

El diseño del programa responde a una necesidad estructural en el país, donde el acceso a vivienda digna sigue siendo un desafío para millones de personas- crédito Prosperidad Social

Según el planteamiento del programa, el objetivo es que al menos el 75 % de los beneficiarios logren superar su situación de vulnerabilidad, mediante un proceso gradual de estabilización económica.

Este enfoque implica que el subsidio no es permanente, sino una herramienta temporal para facilitar la transición hacia mejores condiciones de vida.

El programa también busca reducir la presión económica sobre los hogares, permitiéndoles destinar recursos a otras necesidades básicas mientras reciben el apoyo.

En ese sentido, el subsidio se convierte en un mecanismo para aliviar el impacto del costo de la vivienda en los ingresos familiares.

La implementación del plan se da en un contexto donde el arriendo representa uno de los gastos más altos para los hogares urbanos, lo que incrementa la vulnerabilidad económica.

Al cubrir una parte significativa de ese gasto, el Estado busca intervenir directamente en uno de los factores que más afecta la estabilidad financiera de las familias.

El alcance del programa dependerá de la ejecución efectiva de los recursos y del cumplimiento de los criterios establecidos, así como del seguimiento a los beneficiarios durante el tiempo de apoyo.

Mientras se pone en marcha la estrategia, el subsidio aparece como una de las apuestas más amplias para enfrentar las dificultades de acceso a vivienda en el país.