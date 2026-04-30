Cómo Abelardo de la Espriella construyó su fortuna entre empresas, bienes y controversias

Abelardo De la Espriella, candidato presidencial - crédito Reuters y Colprensa

El crecimiento del patrimonio de Abelardo de la Espriella ha despertado interés en medio de su visibilidad política, especialmente por la estructura empresarial y los activos que respaldan su fortuna.

Su capital no responde a una sola fuente de ingresos, sino a una red diversificada de negocios que se ha expandido con el tiempo dentro y fuera del país, consolidando su presencia en distintos sectores económicos.

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De acuerdo con información citada por Blu Radio, el abogado y empresario cuenta con al menos 35 empresas distribuidas entre Colombia, Estados Unidos y Panamá, lo que le ha permitido ampliar sus fuentes de ingreso y fortalecer su portafolio.

Abelardo de la Espriella | Imagen de archivo

La base de su carrera está en el ejercicio del derecho, a través de su firma De la Espriella Lawyers Enterprise, desde donde construyó reconocimiento y posicionamiento en el ámbito jurídico.

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Sin embargo, su modelo de negocio no se ha limitado a ese sector. Con el paso del tiempo, ha incursionado en actividades comerciales que incluyen licores, moda y restaurantes.

Esta diversificación le ha permitido reducir la dependencia de una sola actividad económica, al tiempo que amplía su alcance dentro del mundo empresarial.

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Uno de los movimientos más visibles ha sido su incursión en el mercado de bebidas con la marca Salvatore, una apuesta que refleja su interés por participar en industrias distintas al derecho.

El crecimiento de su patrimonio también se evidencia en el sector inmobiliario, donde ha acumulado una importante cantidad de bienes a través de sus sociedades.

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Según los datos disponibles, en Colombia se han identificado al menos 19 propiedades, entre fincas, apartamentos y bodegas, registradas bajo diferentes estructuras empresariales.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado muestra un billete de cien dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero, 2025. REUTERS/Luisa González

Un aspecto que llama la atención es que nueve de estos bienes fueron adquiridos en los últimos cinco años, lo que sugiere una expansión reciente en sus inversiones inmobiliarias.

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Este patrón evidencia una estrategia enfocada en consolidar activos físicos como parte de su portafolio de riqueza.

A nivel internacional, su presencia se extiende a Estados Unidos, donde también posee propiedades junto a su esposa, reforzando su perfil como empresario con alcance global.

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Entre estos bienes se destaca una mansión en Miami valorada en aproximadamente 5,1 millones de dólares, así como otra propiedad cercana a los 628.000 dólares.

Estos activos consolidan su posicionamiento fuera del país y amplían la dimensión de su patrimonio, integrando inversiones en mercados internacionales.

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No obstante, la construcción de su fortuna no ha estado exenta de cuestionamientos.

Diversos sectores han puesto en duda el origen de algunos recursos y el manejo de sus finanzas, lo que ha generado controversias que acompañan su crecimiento empresarial.

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Entre los episodios más mencionados se encuentra la supuesta recepción de 760 millones de pesos en 2008, vinculada a David Murcia, figura relacionada con la captadora ilegal DMG.

Este caso ha sido objeto de revisiones en escenarios judiciales y continúa siendo parte del debate público en torno a su patrimonio.

Las críticas han sido impulsadas por actores políticos que cuestionan la transparencia de sus ingresos, lo que mantiene vigente la discusión sobre el origen de su riqueza.

A pesar de estas controversias, la estructura empresarial de De la Espriella sigue siendo uno de los principales soportes de su fortuna.

El modelo que combina servicios jurídicos, inversiones comerciales y bienes raíces muestra una estrategia de crecimiento basada en diversificación, lo que ha permitido la expansión de su capital en distintos frentes.

Este esquema le ha facilitado consolidar activos en diferentes sectores, reduciendo riesgos y aprovechando oportunidades en mercados variados.

El interés creciente en su patrimonio coincide con su protagonismo en el escenario político, lo que ha llevado a un mayor escrutinio público sobre su trayectoria empresarial.

Su fortuna no solo se analiza desde el ámbito económico, sino también desde el impacto que puede tener en su proyección política.

La combinación de expansión empresarial, presencia internacional y controversias mantiene el tema en el centro del debate, especialmente en un momento en el que su nombre gana visibilidad.