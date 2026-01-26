Deportes

Estos son los dos candidatos para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios, según Carlos Antonio Vélez

El actual entrenador del cuadro Embajador no supera el 50% de rendimiento en su segundo ciclo en el banquillo, por lo que los hinchas comienzan a pedir su salida

Guardar
Hernán Torres vive su segundo
Hernán Torres vive su segundo ciclo como entrenador de Millonarios - crédito Colprensa

“Hay una posibilidad muy buena y es la de Gustavo Álvarez. Ese parece ser el candidato más importante para reemplazar a Hernán Torres”, afirmó el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, al analizar la crisis que atraviesa Millonarios tras una nueva derrota en El Campín de Bogotá.

La continuidad del técnico tolimense quedó en entredicho y el debate sobre su sucesión se instaló con fuerza entre analistas y aficionados.

Vélez fue enfático al señalar que el argentino Gustavo Álvarez, actualmente sin equipo y con pasado exitoso en el fútbol chileno, encabeza la lista de posibles reemplazos. En su intervención, subrayó: “Gustavo Álvarez es un técnico argentino que tuvo un exitoso paso por el fútbol chileno… Ganó todo y él mismo dijo: ‘Me voy’. Está sin equipo, está en Argentina y parece ser el candidato más importante”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comunicador también incluyó otros nombres en el debate, entre ellos el de Holland, a quien describió como otra alternativa viable para la dirección técnica del club. “Sea Álvarez o sea Holland, cualquiera de los dos o algún otro que puedan conseguir, tiene que ser un hombre con experiencia internacional, que haya jugado copas, como lo ha hecho Independiente Santa Fe”, insistió Vélez.

Destacó que el perfil requerido debe incluir experiencia en torneos continentales y la capacidad de reconstruir equipos en crisis. “Traer a alguien que conozca el mapa internacional y que le reconstruya el equipo. Este Gustavo Álvarez reconstruyó la Universidad de Chile”, concluyó el director de Planeta Fútbol, enfatizando la urgencia de contar con un entrenador de recorrido.

Se acaban los ahorros de Hernán Torres en Millonarios

Tras la derrota de Millonarios ante Junior en El Campín, la hinchada solicitó la salida del entrenador Hernán Torres - crédito @Rivera__Oscar7/X

La presión sobre Torres aumentó tras la caída contra Junior de Barranquilla por 1-2 en El Campín, resultado que profundizó la crisis del conjunto Embajador. El ambiente en el estadio fue tenso: al clausurar el encuentro, los cánticos de “fuera Torres” retumbaron con fuerza, reflejando el descontento generalizado de la hinchada.

En rueda de prensa, Hernán Torres optó por defender su trabajo y pidió paciencia. Reconoció el mal momento del equipo, pero aseguró: “Nunca me rindo, sigo luchando, confío en mi trabajo”. Aceptó que la continuidad depende de los resultados: “En el fútbol los respaldos los dan los resultados y si no se dan los resultados, uno sabe lo que va a pasar”.

Millonarios' head coach Hernan Torres
Millonarios' head coach Hernan Torres gestures during the friendly football match between Argentina's Boca Juniors and Colombia's Millonarios in tribute to late Argentine coach Miguel Angel Russo at La Bombonera Stadium in Buenos Aires on January 14, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El propio Torres hizo autocrítica sobre el desarrollo del partido, aceptando que los riesgos asumidos en el mediocampo pudieron haber ampliado la diferencia en contra. “Me desordené en la mitad, arriesgué por el resultado, con cambios adelante… Me pudo costar carísimo”, admitió.

La situación de Millonarios se explica también en los números: el equipo no ha conseguido victorias en cuatro partidos de 2026, incluyendo amistosos ante Boca Juniors y River Plate. La derrota ante Junior rompió una racha de siete años sin caer en casa ante ese rival, lo que agudizó el malestar y la urgencia de encontrar soluciones.

Gustavo Álvarez también es candidato para la selección de Perú

Gustavo Álvarez se perfila como el principal candidato para asumir el cargo de seleccionador nacional de Perú.

En caso de concretarse la designación, el entrenador de 53 años será responsable de liderar el intento de clasificación al Mundial 2030. Álvarez ya tiene experiencia en el fútbol peruano por su paso por Sport Boys en 2021 y Atlético Grau en 2022.

Gustavo Álvarez reveló que no
Gustavo Álvarez reveló que no tiene oferta para dirigir a la selección peruana, pero lanzó advertencia.

El proceso de selección incluyó entrevistas con varios candidatos, entre quienes Ariel Holan también era la otra alternativa final en consideración, de acuerdo a lo señalado por el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, en Campeonísimo. “La etapa de evaluación ya pasó, la elección de candidatos ya pasó y hoy estoy en la etapa de entrevistas, donde ya he entrevistado y he tenido conversaciones con algunos. La primera semana de enero estamos prácticamente definiendo, dentro de las entrevistas, al comando técnico”, declaró Ferrari el 30 de diciembre.

En los tres años previos, Álvarez dirigió en el fútbol chileno y consiguió el título nacional con Huachipato en 2023, además de obtener la Copa Chile y la Supercopa de Chile al frente de la U de Chile entre 2024 y 2025.

Temas Relacionados

MillonariosHernán TorresLiga BetPlayFPCCarlos Antonio VélezEntrenador MillonariosColombia-Deportes

Más Noticias

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: América de Cali es líder, mientras que Millonarios se hunde

La fecha 2 se terminará el 6 de abril cuando Atlético Nacional y Jaguares jueguen el partido aplazado por el concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot

Así va la tabla de

Álvaro Montero se sinceró: Falcao García o James Rodríguez, quién es el verdadero ídolo de la selección Colombia

Con experiencia en la Tricolor y en el fútbol internacional, el guajiro relató cómo marca la presencia de estos dos referentes en el combinado nacional

Álvaro Montero se sinceró: Falcao

Colombia vs. Bolivia: la Tricolor se impone 2-1 y sigue con vida en la Copa América de Futsal

La Tricolor suma un empate y una derrota en la fase de grupos del torneo continental y está obligada a ganarle a la selección del altiplano para aspirar a jugar las finales

Colombia vs. Bolivia: la Tricolor

Hora, dónde ver y contra quién será el Super Bowl en el que jugará el colombiano Christian González con los Patriots

El partido se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero, en donde el defensivo colombiano buscará su primer anillo como profesional

Hora, dónde ver y contra

Millonarios apelará la sanción de Falcao: esta sería la fecha del debut del ‘Tigre’ en la Liga BetPlay I-2026

Radamel Falcao García jugaría en la fecha 3 del campeonato, en caso de que la apelación de la sanción salga a favor y el departamento médico autorice la presencia del delantero

Millonarios apelará la sanción de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Se habrían filtrado en redes

Se habrían filtrado en redes los nombres de los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’: participante repetiría el triunfo

La historia del actor y productor Salvo Basile, el italiano que vino a Colombia a buscar dónde hacer una película y se enamoró de Cartagena

El Jefe de ‘La casa de los famosos Colombia 3’ anunció importante cambio y envió mensaje a los seguidores del programa

Nicolás Arrieta tuvo fuerte enfrentamiento con Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos’: “Eres un perdedor”

Murió Salvo Basile en Cartagena: así despidieron artistas y hasta políticos al actor y productor italiano

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: América de Cali es líder, mientras que Millonarios se hunde

Álvaro Montero se sinceró: Falcao García o James Rodríguez, quién es el verdadero ídolo de la selección Colombia

Colombia vs. Bolivia: la Tricolor se impone 2-1 y sigue con vida en la Copa América de Futsal

Hora, dónde ver y contra quién será el Super Bowl en el que jugará el colombiano Christian González con los Patriots

Millonarios apelará la sanción de Falcao: esta sería la fecha del debut del ‘Tigre’ en la Liga BetPlay I-2026