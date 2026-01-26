Estos son los dos candidatos para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios, según Carlos Antonio Vélez

Hernán Torres vive su segundo ciclo como entrenador de Millonarios - crédito Colprensa

“Hay una posibilidad muy buena y es la de Gustavo Álvarez. Ese parece ser el candidato más importante para reemplazar a Hernán Torres”, afirmó el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, al analizar la crisis que atraviesa Millonarios tras una nueva derrota en El Campín de Bogotá.

La continuidad del técnico tolimense quedó en entredicho y el debate sobre su sucesión se instaló con fuerza entre analistas y aficionados.

Vélez fue enfático al señalar que el argentino Gustavo Álvarez, actualmente sin equipo y con pasado exitoso en el fútbol chileno, encabeza la lista de posibles reemplazos. En su intervención, subrayó: “Gustavo Álvarez es un técnico argentino que tuvo un exitoso paso por el fútbol chileno… Ganó todo y él mismo dijo: ‘Me voy’. Está sin equipo, está en Argentina y parece ser el candidato más importante”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comunicador también incluyó otros nombres en el debate, entre ellos el de Holland, a quien describió como otra alternativa viable para la dirección técnica del club. “Sea Álvarez o sea Holland, cualquiera de los dos o algún otro que puedan conseguir, tiene que ser un hombre con experiencia internacional, que haya jugado copas, como lo ha hecho Independiente Santa Fe”, insistió Vélez.

Destacó que el perfil requerido debe incluir experiencia en torneos continentales y la capacidad de reconstruir equipos en crisis. “Traer a alguien que conozca el mapa internacional y que le reconstruya el equipo. Este Gustavo Álvarez reconstruyó la Universidad de Chile”, concluyó el director de Planeta Fútbol, enfatizando la urgencia de contar con un entrenador de recorrido.

Se acaban los ahorros de Hernán Torres en Millonarios

Tras la derrota de Millonarios ante Junior en El Campín, la hinchada solicitó la salida del entrenador Hernán Torres - crédito @Rivera__Oscar7/X

La presión sobre Torres aumentó tras la caída contra Junior de Barranquilla por 1-2 en El Campín, resultado que profundizó la crisis del conjunto Embajador. El ambiente en el estadio fue tenso: al clausurar el encuentro, los cánticos de “fuera Torres” retumbaron con fuerza, reflejando el descontento generalizado de la hinchada.

En rueda de prensa, Hernán Torres optó por defender su trabajo y pidió paciencia. Reconoció el mal momento del equipo, pero aseguró: “Nunca me rindo, sigo luchando, confío en mi trabajo”. Aceptó que la continuidad depende de los resultados: “En el fútbol los respaldos los dan los resultados y si no se dan los resultados, uno sabe lo que va a pasar”.

Millonarios' head coach Hernan Torres gestures during the friendly football match between Argentina's Boca Juniors and Colombia's Millonarios in tribute to late Argentine coach Miguel Angel Russo at La Bombonera Stadium in Buenos Aires on January 14, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El propio Torres hizo autocrítica sobre el desarrollo del partido, aceptando que los riesgos asumidos en el mediocampo pudieron haber ampliado la diferencia en contra. “Me desordené en la mitad, arriesgué por el resultado, con cambios adelante… Me pudo costar carísimo”, admitió.

La situación de Millonarios se explica también en los números: el equipo no ha conseguido victorias en cuatro partidos de 2026, incluyendo amistosos ante Boca Juniors y River Plate. La derrota ante Junior rompió una racha de siete años sin caer en casa ante ese rival, lo que agudizó el malestar y la urgencia de encontrar soluciones.

Gustavo Álvarez también es candidato para la selección de Perú

Gustavo Álvarez se perfila como el principal candidato para asumir el cargo de seleccionador nacional de Perú.

En caso de concretarse la designación, el entrenador de 53 años será responsable de liderar el intento de clasificación al Mundial 2030. Álvarez ya tiene experiencia en el fútbol peruano por su paso por Sport Boys en 2021 y Atlético Grau en 2022.

Gustavo Álvarez reveló que no tiene oferta para dirigir a la selección peruana, pero lanzó advertencia.

El proceso de selección incluyó entrevistas con varios candidatos, entre quienes Ariel Holan también era la otra alternativa final en consideración, de acuerdo a lo señalado por el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, en Campeonísimo. “La etapa de evaluación ya pasó, la elección de candidatos ya pasó y hoy estoy en la etapa de entrevistas, donde ya he entrevistado y he tenido conversaciones con algunos. La primera semana de enero estamos prácticamente definiendo, dentro de las entrevistas, al comando técnico”, declaró Ferrari el 30 de diciembre.

En los tres años previos, Álvarez dirigió en el fútbol chileno y consiguió el título nacional con Huachipato en 2023, además de obtener la Copa Chile y la Supercopa de Chile al frente de la U de Chile entre 2024 y 2025.