Juan Sebastián Molano abandonó la última etapa del Santos Tour Down Under: un canguro lo sacó de la carrera y el encuentro quedó en video

El ciclista colombiano se chocó contra un canguro en la última jornada de la carrera por carreteras de Australia - crédito Eurosports

Una particular situación vivió el ciclista colombiano Juan Sebastián Molano durante la última etapa del Tour Down Under que se corre a inicio de año en Australia. El corredor del UAE Team Emirates circulaba en el pelotón cuando un canguro saltó a la vía y lo derribó de la bicicleta junto a Jay Vine, compañero de equipo, que vio en riesgo su puesto como líder en la clasificación general.

La situación tuvo lugar recién iniciada la etapa 5 con partida y llegada en la ciudad de Sterling y cuya distancia era de 169,8 kilómetros. Faltaban todavía 98 kilómetros para la línea de meta cuando el animal interrumpió la carrera llevándose en su paso a los dos corredores de la escuadra asiática.

El bípedo, visiblemente asustado, intentó levantarse, pero volvió a resbalarse en el pavimento antes de cruzar la carretera. El peor golpe se lo llevó el esprinter que se quejó de dolor en la mano y se vio obligado a abandonar la competencia, en el último día.

El ciclista colombiano Juan Sebastián Molano es el esprinter de lujo del UAE Team Emirates - crédito instagram @sebasmolano_

Molano tenía agendada su participación en la clásica Cadel Evans Great Ocean Road Race en Australia el 1 de febrero, pero su fuerte golpe lo obligaría a tomarse unos días de descanso antes de retomar competencias, mientras sale un comunicado oficial del departamento médico del UAE Team Emirates.

El australiano Jay Vine se adjudicó el Tour Down Under 2026, asegurando la victoria tras mantener el maillot naranja en la última jornada celebrada en Stirling, cerca de Perth. Con este resultado, Vine sucede a su compañero, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, quien había conquistado la edición anterior.

El cierre de la carrera estuvo marcado por la victoria parcial del británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), que sumó su primer triunfo de la temporada al imponerse en el sprint tras recorrer 168,9 kilómetros por la zona de Stirling. El segundo puesto en la clasificación general lo ocupó el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), mientras que el australiano Harry Sweeny (EF Education – EasyPost) completó el podio en la tercera posición.

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), el otro cafetero en carrera, finalizó en el lugar 22° a 2:20 de Vine.

Así les fue a los colombianos en la etapa 5 del Tour Down Under

Jay Vine retuvo su camiseta naranja en la última etapa y gana el Tour Down Under - crédito Tour Down Under

1. Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike): 3 horas, 58 minutos y 8 segundos.

2. Finn Fisher-Black (Red Bull - BORA - hansgrohe): m. t.

3. Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team): m. t.

4. Brady Gilmore (NSN Cycling Team): m. t.

5. Simone Velasco (XDS Astana Team): m. t.

6. Eddy Patrick (Australia): m. t.

7. Samuel Watson (INEOS Grenadiers): m. t.

8. Edoardo Zambanini (Bahrain - Victorious): m. t.

9. Natnael Tesfatsion (Movistar Team): m. t.

10. Andrea Bagioli (Lidl-Trek): m. t.

40. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): m. t.

DNF. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates): m. t.

Así les fue a los colombianos en la clasificación general del Tour Down Under 2026

Santiago Buitrago inició su temporada 2025 en carreteras de Australia - crédito Bahrain Victorious

1. Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG): 16 horas, 44 minutos y 54 segundos.

2. Mauro Schmid (Team Jayco AlUla): a 1 minuto y 3 segundos.

3. Harry Sweeny (EF Education - EasyPost): a 1 minuto y 12 segundos.

4. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team): a 1 minuto y 14 segundos.

5. Andreas Kron (Uno-X Mobility): a 1 minuto y 16 segundos.

6. Andrea Noviero (Soudal Quick-Step): a 1 minuto y 19 segundos.

7. Samuel Watson (INEOS Grenadiers): a 1 minuto y 23 segundos.

8. Anthon Charmig (Uno-X Mobility): m. t.

9. Filippo Zanna (Soudal Quick-Step): a 1 minuto y 27 segundos.

10. Matteo Sobrero (Lidl-Trek): a 1 minuto y 28 segundos.

40. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious): a 2 minutos y 20 segundos.

DNF. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates - XRG)