Técnico del Crystal Palace habló sobre el regreso de Daniel Muñoz: “Fue fantástico”

Tanto el colombiano, tras superar su lesión, como Ismaila Sarr, campeón africano, están de vuelta en el Crystal Palace, aportando energía y experiencia en un momento clave de la temporada inglesa

Daniel Muñoz regresó a una
Daniel Muñoz regresó a una convocatoria con el Crystal Palace, después de la lesión que sufrió-crédito Scott Heppell/REUTERS

El lateral derecho Daniel Muñoz retornó esta semana a los entrenamientos de Crystal Palace tras recuperarse de una cirugía de rodilla que lo alejó de las canchas durante 12 partidos.

El equipo se prepara para enfrentar al Chelsea en la próxima fecha de la Premier League, encuentro en el que Muñoz podría volver a sumar minutos.

Oliver Glasner se mostró contento
Oliver Glasner se mostró contento por el regreso de Daniel Muñoz a los entrenamientos-crédito Lee Smith/Images via Reuters

Según detalló el entrenador Oliver Glasner, el plantel también recibió con entusiasmo el retorno de Ismaila Sarr, delantero que regresó a Inglaterra tras conquistar la Copa Africana de Naciones con Senegal.

“Dani Muñoz regresó a principios de semana, Isma Sarr regresó como ganador de la AFCON con Senegal y ahora nos estamos preparando para el resto de la temporada. Sarr regresó sano y salvo, ¡cansado! ¡Tuvo un vuelo nocturno y voló con sus cuatro hijos! Cualquiera que viaje con niños lo sabe"

Además, destacó la alegría del exjugador de Atlético Nacional y Genk a los entrenamientos:

“Pero lo hizo bien, y eso es lo bueno: volvió con éxito. Aquí, tenemos que lidiar con muchos malos resultados y él regresó con optimismo, y creo que su optimismo y el de Dani Muñoz —Dani estaba muy contento de poder entrenar de nuevo con nosotros— ayudaron al equipo a cambiar el ánimo, y fue realmente fantástico ver eso".

Estadísticas de Daniel Muñoz en la temporada 2025-2026

Daniel Muñoz se vio afectado
Daniel Muñoz se vio afectado por una lesión que lo complicó en diciembre-crédito Scott Heppell/REUTERS

El defensor acumula 2.048 minutos en 23 partidos de la presente temporada, con cuatro goles y dos asistencias en competencias como Premier League, UEFA Conference League, Carabao Cup y Community Shield, trofeo que conquistó con el club.

  • 2 de octubre de 2025 - UEFA Conference League: 90 minutos y gol en el Dinamo de Kiev 0-2 Crystal Palace
  • 5 de octubre de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Everton 2-1 Crystal Palace
  • 22 de noviembre de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Wolverhampton 0-2 Crystal Palace
  • 3 de diciembre de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Burnley 0-1 Crystal Palace

Qué pasó con Daniel Muñoz: así fue su lesión e intervención

Daniel Muñoz volvería con el
Daniel Muñoz volvería con el Crystal Palace - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

La cirugía de Daniel Muñoz, el 11 de diciembre de 2025, las alarmas en el entorno de la Selección Colombia, ante la proximidad del Mundial 2026 y la necesidad de contar con sus principales jugadores en óptimas condiciones. La intervención, realizada en Londres y fruto de un acuerdo entre el cuerpo médico del Crystal Palace y la delegación nacional, busca prevenir complicaciones y asegurar la recuperación completa del lateral para la cita mundialista.

El propio Muñoz, de 29 años, compartió detalles del procedimiento con los medios institucionales del Crystal Palace e indicó en su momento que debía ser prudente con su recuperación, pero que finalmente se alargaron. :

“El pronóstico es de cuatro a seis semanas. Después debería estar listo para jugar, pero, de nuevo, siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe. He tenido varias en mi carrera, por eso siempre soy un poco cauteloso”.

En su momento, el austriaco Oliver Glasner habló de la lesión del colombiano de la siguiente manera, expresando su decepción por no contar con el colombiano:

“Mateta y Daniel (Muñoz) se quedaron en casa. Así que tenemos malas noticias sobre Daniel Muñoz: tendrá que operarse de la rodilla. Así que lo extrañaremos durante unas semanas”.

Estos fueron los partidos que se perdió Daniel Muñoz hasta el momento, acumulando 12 juegos en total, en los que Crystal Palace solo ganó dos partidos, perdió seis y empató cuatro:

  • 7 de diciembre de 2025 - Premier League: Fulham 1-2 Crystal Palace
  • 11 de diciembre de 2025 - UEFA Conference League: Shelbourne 0-3 Crystal Palace
  • 14 de diciembre de 2025 - Premier League: Crystal Palace 0-3 Manchester City
  • 18 de diciembre de 2025 - UEFA Conference League: Crystal Palace 2-2 KuPS
  • 20 de diciembre de 2025 - Premier League: Leeds United 4-1 Crystal Palace
  • 23 de diciembre de 2025 - Premier League: Arsenal 2-1 Crystal Palace
  • 28 de diciembre de 2025- Premier League: Crystal Palace 0-1 Tottenham
  • 1 de enero de 2026 - Premier League: Crystal Palace 1-1 Fulham
  • 4 de enero de 2026 - Premier League: Newcastle 2-0 Crystal Palace
  • 7 de enero de 2026 - Premier League: Crystal Palace 0-0 Aston Villa
  • 10 de enero de 2026 - FA Cup: Macclesfield 2-1 Crystal Palace
  • 17 de enero de 2026 - Premier League: Sunderland 2-1 Crystal Palace

