Figura de la selección Colombia dejaría el fútbol español e iría al Galatasaray de Turquía: “Aceptó las condiciones”

El atacante tendría un paso del fútbol español al fútbol turco- crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La ventana de fichajes del mercado internacional continúa en movimiento, y en esta ocasión el protagonista es el exatacante del Watford y el Envigado, Yáser Asprilla.

El extremo derecho que fue llamado a las últimas convocatorias para los partidos de la selección Colombia (frente a México y Canadá en octubre, como ante Nueva Zelanda y Australia en noviembre), haría un movimiento destacado a la Superliga de Turquía con el objetivo de sumar minutos de cara a lo que será el Mundial de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El periodista especializado con el intercambio de información que tuvo con el comunicador Felipe Sierra, confirmó la llegada del exjugador del Envigado al fútbol de Turquía-crédito @FabrizioRomano/X

El periodista Fabrizio Romano anunció la inminente salida del futbolista Yáser Asprilla del Girona FC hacia el Galatasaray de Turquía, destacando: “acuerdo verbal en marcha” para el traspaso.

Según la publicación que realizó en su cuenta de X, el 23 de enero de 2026, la operación se realizará inicialmente como cesión con obligación de compra, vinculada a un número determinado de partidos disputados por el colombiano.

El acuerdo contempla una cláusula de compra obligatoria cuya ejecución depende de la participación de Asprilla en el equipo turco. La cifra final del traspaso podría alcanzar los 23 millones de euros. Romano subrayó que el futbolista aceptó todos los términos contractuales y citó como fuente al periodista Felipe Sierra, también conocido por su cobertura del mercado de fichajes.

El movimiento de Asprilla, actualmente en el Girona FC, responde al interés del Galatasaray por reforzar su plantilla con el joven colombiano. La información difundida en redes sociales da por hecho el acuerdo, aunque aún se espera el anuncio oficial por parte de ambos clubes.

“Yaser Asprilla al Galatasaray, ¡allá vamos! Acuerdo verbal con el Girona. Cesión inicial con cláusula de obligación de compra vinculada a varios partidos. La posible tarifa final sería de 23 millones de euros. Asprilla aceptó todas las condiciones según la información del periodista Felipe Sierra. Trato cerrado".

Compañero colombiano para Davinson Sánchez: estos fueron los motivos de su salida

La falta de minutos tanto de Jhon Solis como de Yáser Asprilla, aceleraron su salida del cuadro catalán e hicieron que fueran por el exjugador del Manchester City-crédito @GironaFC/X

La llegada de Claudio Echeverri al Girona durante el mercado invernal hizo parte de una maniobra que podría transformar la ofensiva del club catalán e implicó la salida de uno de los jugadores extranjeros actualmente en la plantilla.

La entidad rojiblanca, según informó el periodista Nil Solá de Radio Girona y SER Catalunya, el 17 de diciembre de 2025, mantenía un acuerdo avanzado con el Manchester City, facilitando así que la joven promesa argentina, tras una experiencia poco satisfactoria en el Bayer Leverkusen, aceptara vestir la camiseta del Girona bajo la dirección de Míchel Sánchez.

Así se informó en su momento sobre la situación desde España:

“La llegada de Claudio Echeverry implicaría la salida de, al menos, uno de los tres extracomunitarios que hay en la plantilla. Por ahora, Jhon Solís, Yáser Asprilla y Vitor Reis ocupan esta condición y lo único intocable es el central brasileño, fijo e indiscutible por Míchel y con el que se está muy contento de su progresión en esta cesión.

Los otros dos, Yáser Asprilla y Jhon Solis, están muy lejos del rendimiento esperado y el club no cerraría la puerta a que ninguno de los dos se pueda marchar en este invierno, aunque por condiciones económicas se presume más sencilla la marcha del mediocentro, por quien se aceptaría una cesión, pero tampoco se cierra la puerta a un traspaso. Solis parece tener los días contados en Girona, pero la opción de que acaben saliendo tanto él como su compatriota Yáser Asprilla no está ni mucho menos descartada", detallaron.

Es importante recordar que el 21 de enero de 2026, la figura del fútbol argentino fue presentada a los medios de comunicación e hinchas, siendo parte de lo que fue la operación de liberar los cupos de extranjeros en el cuadro catalán con el volante colombiano Jhon Solis y Yáser Asprilla.

El volante colombiano debutó el 20 de enero de 2026 en la victoria como visitante ante Sheffield Wednesday por la fecha 28 del Championship (segunda división de Inglaterra) -crédito @BCFC/X

Es importante recordar que el 17 de enero de 2026, el exvolante de Atlético Nacional fue presentado en el cuadro inglés, y ya tuvo sus primeros minutos en Inglaterra.

Solis entró al minuto 67 por Thomas Doyle en la victoria por 2-0 de su equipo en el estadio Hillsborough frente al Sheffield Wednesday.

Ahora, su colega y excompañero de equipo también tendría la misma suerte e iría al fútbol turco, donde podría coincidir con el defensor colombiano Davinson Sánchez, en lo que es una operación por parte del cuadro español para liberar cupos y abrir cupo a Claudio Echeverri.

Estadísticas de Yáser Asprilla durante la temporada 2025-2026

El delantero jugó varios partidos en la Liga de España-crédito Albert Gea/REUTERS

El colombiano estuvo en 17 partidos en todas las competencias (Liga EA Sports y Copa del Rey) en 770 minutos, anotó un gol y realizó una asistencia.

3 de diciembre de 2025 - Copa del Rey: 90 minutos y gol en el Ourense CF 2-1 Girona FC