Así va la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: Ramón Jesurun revisó los avances

El estadio Metropolitano de Barranquilla ya cerró sus puertas para todo espectáculo durante 10 meses, con el objetivo de ampliar su capacidad de público y mejorar los alrededores para noviembre de 2026, cuando sea sede de la final de la Copa Sudamericana, tras la elección de la Conmebol.

La alcaldía presentó los primeros avances de la obra en el Metro, cuyo último juego fue el de Junior ante Tolima el domingo 18 de enero, cuando la visita ganó por 2-0 y se quedó con la última victoria en el antiguo escenario, inaugurado en 1986 y es la sede de la selección Colombia.

Otro detalle a tener en cuenta de la intervención al estadio es que tendrá una mayor capacidad para conciertos y toda clase de eventos, pasando a 60.000 espectadores en tribunas y miles más en gramilla, lo que será esencial para presentaciones internacionales.

Así va el Metropolitano

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, visitaron el viernes 23 de enero el estadio Metropolitano Roberto Meléndez para supervisar los avances de las obras que se desarrollan en el recinto.

En el estadio, se informó que ya concluyó el retiro total de la grama, mientras continúan los trabajos de excavación y demolición. Según lo publicado por Alejandro Char en X, estas intervenciones convertirán al Metro en un escenario apto para recibir a la Selección Colombia y espectáculos de gran escala.

Durante el recorrido, el mandatario distrital también anunció que el complejo deportivo de la selección Colombia fue inspeccionado, revisaron los progresos en la construcción del hotel y confirmaron que la entrega está prevista en aproximadamente un mes. Estas labores forman parte del plan para modernizar la infraestructura deportiva de la ciudad, con el objetivo de afianzar el rol de Barranquilla como sede de eventos deportivos de alto nivel.

El presidente de la FCF, Ramón Jesurun, expresó su satisfacción por el ritmo de avance y resaltó la importancia del estadio como sede histórica del fútbol colombiano, pues ha jugado allí las eliminatorias de 1990, 1994, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026, clasificando a seis de los siete mundiales del combinado nacional.

Un escenario de talla internacional

La remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez busca transformar a Barranquilla en el centro de referencia para grandes espectáculos deportivos y musicales en el Caribe colombiano. El proyecto contempla una inversión orientada a aumentar la capacidad y mejorar la experiencia tanto para los aficionados al deporte como para quienes asisten a eventos culturales internacionales. El alcalde Alejandro Char afirmó que, una vez finalizada la obra, el recinto será capaz de recibir hasta 75.000 espectadores en conciertos y aproximadamente 60.000 para partidos de fútbol.

Char destacó el domingo 18 de enero, cuando iniciaron las obras, que “la Alcaldía Distrital continúa consolidando a Barranquilla como punto de entretenimiento deportivo, cultural y musical del Caribe colombiano, atrayendo importantes eventos e impulsando la economía local”. El rediseño del estadio abarca un campo de juego que descenderá cuatro metros y la expansión del llamado “Metro” hasta el borde de la cancha, adecuándolo para diversas funciones y garantizando mayor utilidad y aforo.

El alcalde detalló que la distribución de las nuevas sillas incluirá 2.698 puestos en Norte, 3.724 en Sur, 4.508 en Occidental, 4.850 en Oriental y 1.734 en graderías móviles. Estas áreas estarán completamente remodeladas para asegurar mayor comodidad y modernidad, sumando un total de 60.000 asientos renovados. Además, “cuando vengan shows musicales, de carácter y de orden mundial, 75.000 espectadores podrán entrar al Metro’, porque la cancha será una cancha híbrida, que va a permitir mayor uso de nuestra cancha”, puntualizó Alejandro Char según recogieron medios locales.

A nivel de infraestructura, el estadio contará con 10 nuevas enfermerías, cada una con aproximadamente 100 metros cuadrados de superficie, destinadas a atender emergencias médicas durante los eventos. La modernización incluye la ampliación de los sanitarios, con más de 288 servicios y 72 urinarios. El área gastronómica dispondrá de cocinas satélite (A&B), sumándose zonas de bodegas, aseo y una sala de prensa tipo auditorio para 130 personas, diseñada con acústica optimizada pensando en la cobertura de medios nacionales e internacionales.