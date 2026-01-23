Luis Fernando Muriel quiere pasar el trago amargo de la Superliga BetPlay y estar a la altura del Junior: “Quiero hacer historia”

El gran refuerzo del vigente campeón de Colombia explicó lo que significa para él estar en el equipo de sus amores crédito @ESPNColombia / X

La expectativa por la llegada de Luis Fernando Muriel al Junior de Barranquilla, tanto para defender el título de la Liga BetPlay, como de disputar la Copa Libertadores es muy alta, tanto por parte de la prensa deportiva como de los hinchas del cuadro Tiburón.

Es por este motivo que el 22 de enero de 2026, en la ceremonia de los Premios Águila (reconocimientos a los mejores jugadores y directores técnicos del fútbol colombiano), el exdelantero del Orlando City y referente de la selección Colombia habló en exclusiva en Espn F90 sobre su debut y lo que espera durante la temporada.

En la charla con Espn, el 22 de enero de 2026, después de la ceremonia de los premios Águila, Muriel fue consciente de que su llegada al equipo no ha sido fácil, pero resaltó que está con la actitud y disposición de ayudar al equipo:

“No ha sido un inicio fácil, fue todo muy rápido, firmé y a los dos días ya estaba jugando en cancha y fueron partidos difíciles ante Tolima y Santa Fe. Estoy con muchas ganas, ilusión de ponerme bien físicamente lo más rápido posible y darle alegrías a los hinchas. Esta vuelta es motivo de alegría, de satisfacción y de cumplir un sueño. Estoy muy contento de estar otra vez en el fútbol colombiano y más vistiendo la camiseta de Junior“, explicó.

Además, se puso la vara alta al hablar sobre los objetivos que tiene con los rojiblancos para la temporada 2026, reseñando que quiere quedar campeón y hacer un gran papel en la Copa Libertadores:

“Tenemos la ventaja de tener este torneo importante y uno cuando luce esta camiseta sabes lo que significa, es una exigenciadesde el minuto cero, como se dice. Sabes que tienes que ir a ganarlo todo, la Liga y la Libertadores. Mi sueño es hacer una buena Libertadores, ir a todo por el todo, queremos hacer historia y quiero hacer historia con esta camiseta. La Libertadores va a ser una gran vitrina para eso”, confesó.

La crítica de Luis Fernando Muriel tras la derrota ante Santa Fe: la importancia de la preparación física

Tras caer en la final, Luis Fernando Muriel analiza el rendimiento del equipo y el suyo propio. El futbolista admite que le falta trabajo físico y que la cohesión del grupo con los nuevos jugadores tomará tiempo y entrenamiento - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La derrota de Junior FC ante Independiente Santa Fe en la final de la Superliga colombiana 2026 dejó al descubierto las exigencias físicas y colectivas que afronta el club barranquillero tras la llegada de nuevas figuras y un exigente calendario de competencias. En el estadio El Campín, y ante más de 30 mil espectadores, el equipo capitalino se impuso con autoridad por 3-0, consolidando un marcador global de 4-1 para alzarse con su quinta Superliga y reforzar su posición como máximo supercampeón del país.

Frente a este contexto, Luis Fernando Muriel, señalado como principal refuerzo para Junior en la Liga BetPlay I-2026, ofreció una valoración autocrítica tras el revés:

“El balance negativo, claramente, después de este resultado de hoy”, expresó el delantero al medio Infobae Colombia en la zona mixta del estadio El Campín.

“El partido que creo que perdemos por errores propios que después nos cuesta recuperar”.

La evidencia de un déficit físico y de acoplamiento fue un reconocimiento directo por parte del atacante, quien admitió: “Hoy tengo que trabajar, tengo que trabajar mucho”. El futbolista explicó que el tiempo de preparación, tanto individual como grupal, ha sido insuficiente y subrayó la exigencia del fútbol moderno:

“Ya no puedes jugar solamente de talento o de tu característica. Tienes que estar bien físicamente para marcar diferencia en cualquier fútbol del mundo y aquí en Colombia no es la excepción”, confesó.

La reflexión de Muriel incluyó un diagnóstico sobre la cohesión interna del club:

“Llegamos muchos jugadores nuevos que seguramente eso también requiere trabajo. Muchas, pocas unidades de entrenamiento juntos”.

A juicio del delantero, el equipo todavía no exhibe la calidad inherente a su plantel:

“Este equipo no está mostrando lo que realmente tiene, porque de verdad que tenemos mucha calidad, muchas cualidades en muchas zonas del campo”, explicó el exdelantero del Orlando City.

En medio de la decepción, Muriel sostuvo la necesidad de mantener la calma y enfocarse en el trabajo, expresando: “Nada más es cuestión de trabajar y de seguir para adelante”.

La expectativa en Barranquilla gira ahora en torno a la respuesta colectiva e individual del club en las próximas semanas, con el objetivo de traducir en resultados el potencial de una plantilla ampliamente renovada.