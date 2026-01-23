Deportes

Luis Fernando Muriel quiere pasar el trago amargo de la Superliga BetPlay y estar a la altura del Junior: “Quiero hacer historia”

El gran refuerzo del Junior de Barranquilla habló sobre las expectativas que tiene con el vigente campeón de Colombia

Guardar
El gran refuerzo del vigente campeón de Colombia explicó lo que significa para él estar en el equipo de sus amores crédito @ESPNColombia / X

La expectativa por la llegada de Luis Fernando Muriel al Junior de Barranquilla, tanto para defender el título de la Liga BetPlay, como de disputar la Copa Libertadores es muy alta, tanto por parte de la prensa deportiva como de los hinchas del cuadro Tiburón.

Es por este motivo que el 22 de enero de 2026, en la ceremonia de los Premios Águila (reconocimientos a los mejores jugadores y directores técnicos del fútbol colombiano), el exdelantero del Orlando City y referente de la selección Colombia habló en exclusiva en Espn F90 sobre su debut y lo que espera durante la temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la charla con Espn, el 22 de enero de 2026, después de la ceremonia de los premios Águila, Muriel fue consciente de que su llegada al equipo no ha sido fácil, pero resaltó que está con la actitud y disposición de ayudar al equipo:

“No ha sido un inicio fácil, fue todo muy rápido, firmé y a los dos días ya estaba jugando en cancha y fueron partidos difíciles ante Tolima y Santa Fe. Estoy con muchas ganas, ilusión de ponerme bien físicamente lo más rápido posible y darle alegrías a los hinchas. Esta vuelta es motivo de alegría, de satisfacción y de cumplir un sueño. Estoy muy contento de estar otra vez en el fútbol colombiano y más vistiendo la camiseta de Junior“, explicó.

Además, se puso la vara alta al hablar sobre los objetivos que tiene con los rojiblancos para la temporada 2026, reseñando que quiere quedar campeón y hacer un gran papel en la Copa Libertadores:

“Tenemos la ventaja de tener este torneo importante y uno cuando luce esta camiseta sabes lo que significa, es una exigenciadesde el minuto cero, como se dice. Sabes que tienes que ir a ganarlo todo, la Liga y la Libertadores. Mi sueño es hacer una buena Libertadores, ir a todo por el todo, queremos hacer historia y quiero hacer historia con esta camiseta. La Libertadores va a ser una gran vitrina para eso”, confesó.

La crítica de Luis Fernando Muriel tras la derrota ante Santa Fe: la importancia de la preparación física

Tras caer en la final, Luis Fernando Muriel analiza el rendimiento del equipo y el suyo propio. El futbolista admite que le falta trabajo físico y que la cohesión del grupo con los nuevos jugadores tomará tiempo y entrenamiento - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La derrota de Junior FC ante Independiente Santa Fe en la final de la Superliga colombiana 2026 dejó al descubierto las exigencias físicas y colectivas que afronta el club barranquillero tras la llegada de nuevas figuras y un exigente calendario de competencias. En el estadio El Campín, y ante más de 30 mil espectadores, el equipo capitalino se impuso con autoridad por 3-0, consolidando un marcador global de 4-1 para alzarse con su quinta Superliga y reforzar su posición como máximo supercampeón del país.

Frente a este contexto, Luis Fernando Muriel, señalado como principal refuerzo para Junior en la Liga BetPlay I-2026, ofreció una valoración autocrítica tras el revés:

“El balance negativo, claramente, después de este resultado de hoy”, expresó el delantero al medio Infobae Colombia en la zona mixta del estadio El Campín.

“El partido que creo que perdemos por errores propios que después nos cuesta recuperar”.

La evidencia de un déficit físico y de acoplamiento fue un reconocimiento directo por parte del atacante, quien admitió: “Hoy tengo que trabajar, tengo que trabajar mucho”. El futbolista explicó que el tiempo de preparación, tanto individual como grupal, ha sido insuficiente y subrayó la exigencia del fútbol moderno:

“Ya no puedes jugar solamente de talento o de tu característica. Tienes que estar bien físicamente para marcar diferencia en cualquier fútbol del mundo y aquí en Colombia no es la excepción”, confesó.

La reflexión de Muriel incluyó un diagnóstico sobre la cohesión interna del club:

“Llegamos muchos jugadores nuevos que seguramente eso también requiere trabajo. Muchas, pocas unidades de entrenamiento juntos”.

A juicio del delantero, el equipo todavía no exhibe la calidad inherente a su plantel:

“Este equipo no está mostrando lo que realmente tiene, porque de verdad que tenemos mucha calidad, muchas cualidades en muchas zonas del campo”, explicó el exdelantero del Orlando City.

En medio de la decepción, Muriel sostuvo la necesidad de mantener la calma y enfocarse en el trabajo, expresando: “Nada más es cuestión de trabajar y de seguir para adelante”.

La expectativa en Barranquilla gira ahora en torno a la respuesta colectiva e individual del club en las próximas semanas, con el objetivo de traducir en resultados el potencial de una plantilla ampliamente renovada.

Temas Relacionados

Luis Fernando MurielJuniorLiga BetPlaySuperliga BetPlayLuis MurielPremios ÁguilaColombia-Deportes

Más Noticias

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

El delantero colombiano fue campeón del Sudamericano Sub-20 del 2005 y jugó con la amarilla 41 partidos, en donde marcó ocho goles

Hugo Rodallega no cierra la

Hugo Rodallega arrasó en la gala de los premios Águila 2025: así fue la ceremonia

El artillero de Santa Fe alcanzó la máxima distinción ofensiva tras superar a Campuzano y Morelos, consolidándose como protagonista del título a inicios de 2025 y pieza vital para la reciente obtención de la Superliga ante Junior

Hugo Rodallega arrasó en la

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso

El lateral izquierdo, tras su salida de Boca Juniors, aprovecha su estadía en el país para ponerse a punto físicamente

Frank Fabra se entrena en

Copa Libertadores 2026: confirman fecha y hora para la fase previa de Tolima y Medellín

En caso de superar la segunda fase, ambas escuadras deberán jugar la tercera ronda para clasificar a la fase de grupo

Copa Libertadores 2026: confirman fecha

Tulio Gómez reveló detalles del proceso de venta del América de Cali: “Lo vamos a poner bonito”

El club estudia alternativas para su futuro institucional y busca inversores que puedan aportar visión y respaldo económico, enfocados en ganar la Copa Libertadores

Tulio Gómez reveló detalles del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Naín, líder de las

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en Medellín: estos

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

El ‘influencer’ Dedimar Gamez reveló a quiénes les hablaría en un ‘congelado’ de ‘La casa de los famosos Colombia 3′: esto les diría

Bad Bunny sorprendió a sus fans en Medellín apareciendo en un prestigioso restaurante de El Poblado: así quedó captado el momento

Alan Ramírez habló de Yeison Jiménez y el sueño que tuvo con él luego de su muerte: “Quería descansar”

Kevyn defendió su lugar en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte reclamo de Leo: “Se debe pensar antes de opinar”

Deportes

Deportivo Pereira Fútbol Club entra

Deportivo Pereira Fútbol Club entra en reorganización empresarial por deudas millonarias, confirmó la SIC

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

Hugo Rodallega arrasó en la gala de los premios Águila 2025: así fue la ceremonia

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso

Copa Libertadores 2026: confirman fecha y hora para la fase previa de Tolima y Medellín