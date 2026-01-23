La Dimayor reprogramó el partido entre Atlético Nacional y Jaguares por la Liga BetPlay: conciertos de Bad Bunny en Medellín son la razón

Atlético Nacional y Jaguares vieron aplazado su partido por la fecha 2 de la Liga BetPlay. El compromiso se disputará hasta abril - crédito Atlético Nacional

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) informó la tarde del jueves 22 de enero que el partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba, correspondiente a la fecha 2 de la Liga BetPlay, fue reprogramado.

El anuncio se realizó por medio de un comunicado publicado en su página oficial. La decisión se tomó debido “al incumplimiento de la entrega del estadio por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el Inder de Medellín, y que habían sido notificadas oportunamente a Dimayor”.

Dimayor denunció demoras en la entrega del estadio por parte del organizador del concierto de Bad Bunny en Medellín, como causa del aplazamiento - crédito Dimayor

Lo anterior apunta a retrasos reportados por el organizador del evento en el montaje del escenario en el estadio Atanasio Giradot de Medellín para los conciertos de Bad Bunny, programados para los días 23, 24 y 25 de enero de 2026.

En ese sentido, la Dimayor expresó que se trata de una decisión que “afecta gravemente la planificación previa del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro deportivo”.

Adicionalmente, el comunicado confirmó que la nueva fecha del compromiso será el 6 de abril en el mismo escenario, con hora por definir.

Bad Bunny brindará tres fechas con lleno total en Medellín, previo a su aparición en el Super Bowl - crédito EFE

Esta no es la primera vez en el semestre que la programación de los partidos debe sufrir ajustes por cuenta de los conciertos. Días atrás, el partido de Millonarios ante Independiente Medellín programado para el 31 de enero se corrió para un día después, debido a la realización del concierto homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, fallecido en un accidente aéreo en Boyacá el pasado 10 de enero.

Con relación a otro de los partidos de la fecha 2 que generaba dudas, en el que se medirán Águilas Doradas y Deportivo Pasto y que al momento de publicar el calendario no contaba con escenario confirmado para su realización, la Dimayor confirmó que se celebrará en el estadio Cincuentenario de Medellín, a las 4:00 p. m.

Por otra parte, el ente rector del fútbol profesional colombiano todavía no se ha referido a lo relacionado con el conflicto en la programación del partido entre Independiente Medellín y Fortaleza por la fecha 18 de la liga, el sábado 25 de abril. Y es que, tanto la fecha como el lugar coinciden con la realización del concierto de Ryan Castro, como parte de su Sendé World Tour, que agotó su boletería en menos de dos horas.

Cabe señalar que dicho concierto se anunció desde noviembre de 2025, por lo que no se trataría de un evento agendado en medio del campeonato, sino previo al mismo.

Así se jugará el resto de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I

La acción comenzará el viernes 23 de enero con dos compromisos. A las 6:20 p. m., Internacional de Bogotá jugará el primer partido de su historia como local, recibiendo a Cúcuta Deportivo en el estadio Metropolitano de Techo. Más tarde, a las 8:30 p. m., Deportes Tolima será local ante Alianza FC en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, buscando hacerse fuerte en casa luego de su victoria ante el campeón Junior de Barranquilla en su debut como visitante.

La programación para el sábado 24 de enero dará inicio a las 2:00 p. m. con el enfrentamiento entre Deportivo Pereira y Fortaleza FC en el estadio Centenario de Armenia. Más adelante, a las 4:10 p. m., Llaneros FC se medirá con Atlético Bucaramanga en el estadio Bello Horizonte, mientras que el plato fuerte de la jornada lo protagonizarán a partir de las 6:20 p. m. el Deportivo Cali e Independiente Medellín en el estadio de Palmaseca, que buscarán reponerse de sus derrotas en la primera fecha. Por último, a las 8:30 p. m. se enfrentarán Boyacá Chicó y América de Cali en el estadio La Independencia de Tunja.

Para el domingo 25 de enero se jugarán dos partidos. Primero, a las 4:00 p. m., Águilas Doradas enfrentará a Boyacá Chicó en el estadio Cincuentenario de Medellín, y a partir de las 6:10 p. m. Millonarios recibirá a Junior en el estadio El Campín, en otro de los choques clave de la fecha. Once Caldas e Independiente Santa Fe serán quienes jueguen el último partido del día a partir de las 8:20 p. m. en el estadio Palogrande de Manizales.