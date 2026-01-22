Once Caldas sorprende con su nueva camiseta de visitante y anuncia fichaje para la Liga BetPlay 2026

Once Caldas sumó su primera victoria en la Liga BetPlay tras vencer con goles de Dayro Moreno al Cúcuta Deportivo - crédito Stefanny Peñaloza/La Opinión - Colprensa

Once Caldas comenzó la Liga BetPlay 2026 con un triunfo valioso en condición de visitante, superando 2-1 al recién ascendido Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. El protagonista de la tarde-noche fue Dayro Moreno, que marcó dos goles en los minutos finales y lideró la remontada del equipo dirigido por Hernán “El Arriero” Herrera.

El resultado no solo significó iniciar con pie derecho el torneo, sino que también reafirmó el peso de la experiencia en el plantel Albo, que aspira a ser protagonista durante este semestre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Camiseta de Once Caldas que usará como visitante en la temporada 2026 - crédito @oncecaldas/X

En ese mismo compromiso, el club manizalita presentó oficialmente la camiseta local que lucirá en el estadio Palogrande durante la temporada 2026. Este nuevo diseño, fabricado por Reebok, es símbolo de la alianza con la marca estadounidense de ascendencia inglesa y refuerza la identidad histórica del club, primer campeón colombiano de la Copa Libertadores.

La jornada del miércoles 21 de enero trajo más novedades para la hinchada blanca. Ese día, a través de su cuenta de X, Once Caldas reveló la camiseta de visitante, que se destaca por el uso de los colores blanco y negro, manteniendo la elegancia y la tradición en la indumentaria del club.

Para celebrar el lanzamiento, el equipo organizó un evento en el polideportivo del barrio La Cumbre, donde seguidores y jugadores compartieron un espacio diferente. Figuras como Dayro Moreno, Michel Barrios y James Aguirre hicieron las veces de modelos y participaron en actividades recreativas, acercando aún más al plantel con la hinchada.

Durante el evento, el club también presentó oficialmente a su plantilla para la temporada y aprovechó la ocasión para fomentar la integración entre los futbolistas y los aficionados.

El microfútbol y las dinámicas grupales no solo sirvieron como complemento físico, sino que fortalecieron el sentido de pertenencia y el vínculo emocional con la comunidad de Manizales, que siempre ha sido fundamental en la historia de Once Caldas.

Nuevo refuerzo en el cuerpo técnico del “Arriero” Herrera

Edigson "Prono" Velásquez, nuevo preparador de arqueros en Once Caldas - crédito @oncecaldas/X

En materia de novedades para el cuerpo técnico, el club anunció la llegada de Edigson “Prono” Velásquez como nuevo preparador de arqueros. El exguardameta, nacido en Pueblorrico (Antioquia), cuenta con una trayectoria de alrededor de 500 partidos profesionales, en los que demostró liderazgo y consistencia bajo los tres palos.

Su experiencia será clave para potenciar a los porteros del equipo, encabezados por James Aguirre y el juvenil Joan Parra, además de servir como referente para los jóvenes talentos de las divisiones menores.

Velásquez inició su carrera como entrenador de arqueros después de colgar los guantes en Águilas Doradas y posteriormente, Atlético Nacional. Su único título como jugador lo consiguió en 2008 con Boyacá Chicó, al vencer en la final a América de Cali por penales, un logro que consolidó su nombre en el panorama nacional.

Ahora, su reto es aportar al proyecto deportivo del Blanco de la Montaña y fortalecer una de las posiciones más determinantes del fútbol moderno.

Dayro Moreno amplía su leyenda en Colombia: goles consecutivos y récords en la mira

Dayro Moreno es el goleador del fútbol colombiano - crédito Stefanny Peñaloza/ La Opinión - Colprensa

En el plano individual, Dayro Moreno sigue engrandeciendo su leyenda. El delantero tolimense, máximo artillero histórico del fútbol profesional colombiano, alcanzó los 372 goles en su carrera tras su doblete ante Cúcuta Deportivo, superando a Radamel Falcao García en la lista de goleadores nacionales.

El de Chicoral (Tolima) no solo destaca por su capacidad goleadora, sino también por su regularidad: es el primer futbolista colombiano que ha marcado en todas las competencias disputadas de manera consecutiva desde su debut. Ha dejado huella en equipos como Once Caldas, Millonarios, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Junior y Atlético Paranaense, entre otros.