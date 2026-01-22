Millonarios mueve fichas para reducir la sanción de Falcao García y acelerar su debut en la Liga BetPlay

Falcao García tiene una sanción de tres fechas en la Liga BetPlay, desde su última aparición en junio de 2025 - crédito Millonarios FC

Millonarios se prepara para recibir a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026, en un duelo clave para el equipo capitalino.

El conjunto dirigido por Hernán Torres buscará sumar sus primeros tres puntos del torneo, luego de caer en la jornada inaugural ante Atlético Bucaramanga, que logró remontar el marcador y dejó al Embajador sin unidades en el arranque de la competencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presente de Millonarios no solo se ve marcado por las bajas y las sanciones, sino también por el ambiente de presión que rodea al cuerpo técnico - crédito Millonarios FC

El inicio de temporada ha sido especialmente complicado para el Embajador debido a las bajas por sanción de varios de sus jugadores más determinantes.

En el partido ante el Leopardo, Torres no pudo contar con la mayoría de su nómina titular, lo que lo llevó a confiar en el argentino Rodrigo Nicolás Contreras como referente ofensivo. Contreras dejó buenas sensaciones en su debut, mostrando las condiciones que podrían convertirlo en una opción real para pelear la titularidad en el ataque.

Sin embargo, la situación en la delantera sigue siendo un desafío para el plantel albiazul. Entre los jugadores inscritos, dos de los nombres más relevantes se encuentran sancionados: Leonardo Castro y la reciente incorporación, Radamel Falcao García.

La Dimayor impuso una suspensión de cuatro fechas al “Tigre” tras sus declaraciones al término de la eliminación en los cuadrangulares del primer semestre de 2025 ante Independiente Santa Fe.

Por su parte, Castro cumplirá dos fechas de suspensión tras haber sido expulsado con roja directa en el cierre del todos contra todos del segundo semestre de 2025 frente a Boyacá Chicó, por lo que ante Bucaramanga ambos jugadores restaron una fecha.

El panorama se complica aún más con Santiago Giordana, ya que el argentino no sería inscrito en la lista de 25 jugadores permitidos por la Dimayor. Su bajo rendimiento en los últimos partidos y molestias físicas en una de sus rodillas, requerirían intervención quirúrgica, y quedaría marginado de los planes del cuerpo técnico.

Millonarios busca reducir la sanción de Falcao García: fecha clave para la apelación

Enrique Camacho presentará el recurso para reducir la sanción de Falcao García - crédito Millonarios FC

Ante la ausencia prolongada de Falcao García, la directiva de Millonarios ya trabaja en una estrategia para reducir la pena sancionatoria del delantero samario. El presidente del club, Enrique Camacho, declaró a Win Sports que el equipo ejercerá el artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que contempla la “suspensión parcial de la ejecutoriedad de sanción”.

Camacho explicó que, tras el partido ante Junior, la solicitud será presentada formalmente el lunes 26 de enero para que sea evaluada por el comité correspondiente.

De prosperar la gestión, Falcao podría estar habilitado para los próximos compromisos, lo que representaría un impulso anímico y futbolístico para el elenco bogotano.

El timonel tolimense espera contar con el goleador histórico de la selección Colombia, que antes de su regreso a la plantilla capitalina, en 2025, dejó buenas impresiones con goles clave en los cuadrangulares frente a Independiente Santa Fe, Nacional y Once Caldas.

Crece la presión sobre Hernán Torres: respaldo condicionado de la directiva

Hernán Torres tendría que conseguir la mayor cantidad de puntos en las primeras cuatro fechas de la liga - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El presente de Millonarios no solo se ve marcado por las bajas y las sanciones, sino también por el ambiente de presión que rodea al cuerpo técnico. Según el periodista Jorge “El Patrón” Bermúdez en ESPN, la directiva del conjunto habría dado un ultimátum a Hernán Torres, respaldándolo únicamente para las primeras cuatro fechas de la Liga BetPlay 2026.

Durante este periodo, el entrenador deberá conseguir resultados positivos para calmar el descontento de la hinchada, que ya ha manifestado su inconformidad a través de redes sociales y solicita un cambio en la dirección técnica.

La paciencia de los aficionados se agota, motivada también por los recientes éxitos de sus rivales directos, Santa Fe y Atlético Nacional, que han conquistado los últimos títulos del fútbol colombiano.

En caso de que no se registren mejoras en el rendimiento y los resultados, el nombre del argentino Ariel Holan comienza a sonar con fuerza como posible reemplazo de Torres, que ya sabe lo que es ser campeón con Millonarios, pero ahora enfrenta uno de los retos más complejos de su carrera en el equipo.