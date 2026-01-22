Jorge Carrascal sigue siendo protagonista en Brasil: así fue su golazo en el campeonato Carioca con el Flamengo

Mientras comienza la nueva temporada de la Serie A de Brasil, los equipos más importantes del gigante de Sudamérica ya entran en motores para lo que será el 2026 tanto a nivel local como a nivel continental.
En medio de esta preparación, el Flamengo (vigente campeón de la Copa Libertadores) venció por 1-0 al Vasco da Gama de los colombianos (Carlos Cuesta, Carlos Gómez y Johan Rojas), por la fecha 3 del Campeonato Carioca, y en el equipo dirigido por Filipe Luis, Jorge Carrascal fue el gran protagonista.
En un partido cerrado durante el primer tiempo debido al planteamiento de Fernando Diniz, en donde Flamengo tuvo toda la superioridad en el ataque, la expulsión del volante brasileño Cauan Barros abrió las posibilidades de vencer al Mengão.
Un brillante gol de Jorge Carrascal definió la victoria por 1-0 del Flamengo sobre Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, durante una nueva jornada del campeonato carioca.
La anotación del colombiano llegó al minuto 68, permitió consolidar el resultado y permitió al equipo dirigido poor Filipe Luis sumar tres puntos vitales en el torneo, ya que llegó a los 4 puntos, y jugará un partido clave ante Fluminense para clasificar a los cuartos de final del torneo.
La acción clave del encuentro se registró cuando Carrascal conectó el balón de volea, efectuando un disparo de primera desde fuera del área. El remate cruzado superó al arquero rival, quien, pese a estirarse en busca del balón, no logró impedir que la portería quedara vencida ante la potente definición.
El enfrentamiento, disputado en el icónico estadio Maracaná, presentó un atractivo adicional para Colombia: tres futbolistas cafeteros se alinearon como titulares. Mientras Carrascal ejerció su papel en el mediocampo de Flamengo, Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez hicieron parte del plantel inicial de Vasco da Gama, equipo que recientemente adquirió sus derechos deportivos.
Precisamente, Gómez protagonizó una de las jugadas más peligrosas al inicio del encuentro, cuando su disparo de zurda chocó contra el poste derecho de la portería defendida por el arquero argentino Agustín Rossi.
Estadísticas de Jorge Carrascal durante el 2025
Jorge Carrascal disputó 5 partidos en 272 minutos en la Copa Libertadores, y allí anotó un gol, permitiendo que el equipo de Filipe Luis disputara la final de la Copa Libertadores.
- 22 de octubre de 2025 - Semifinal de la Copa Libertadores: 90 minutos y gol en el Flamengo 1-0 Racing
En la Serie A de Brasil, jugó 16 partidos en 824 minutos, anotando 2 goles y asistiendo en 5 ocasiones.
- 21 de septiembre de 2025 - Serie A de Brasil: 65 minutos y gol en el Flamengo 1-0 Vasco da Gama
- 9 de noviembre de 2025- Serie A de Brasil: 67 minutos y gol en el Flamengo 3-2 Santos
Calendario de Flamengo en la Serie A de Brasil
- 25 de enero - Campeonato Carioca: Fluminense vs. Flamengo
- 28 de enero - Serie A de Brasil: São Paulo vs. Flamengo
- 1 de febrero - Supercopa de Brasil: Flamengo vs. Corinthians
- 4 de febrero - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Internacional
- 7 de febrero - Serie de Brasil: Flamengo vs. Sport Recife
- 10 de febrero - Serie A de Brasil: Vitória vs. Flamengo
- 19 de febrero - Recopa Sudamericana: Lanús vs. Flamengo
- 26 de febrero - Recopa Sudamericana: Flamengo vs. Lanús
- 11 de marzo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Cruzeiro
- 14 de marzo - Serie A de Brasil: Botafogo vs. Flamengo
- 19 de marzo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Remo
- 22 de marzo - Serie A de Brasil: Corinthians vs. Flamengo
- 1 de abril - Serie A de Brasil: Bragantino vs. Flamengo
- 4 de abril - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Santos
- 11 de abril - Serie A de Brasil: Fluminense vs. Flamengo
- 18 de abril - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Bahía
- 25 de abril - Serie A de Brasil: Atlético Mineiro vs. Flamengo
- 2 de mayo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Vasco da Gama
- 9 de mayo - Serie A de Brasil: Grêmio vs. Flamengo
- 16 de mayo - Serie A de Brasil: Athletico Paranaense vs. Flamengo
- 23 de mayo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Palmeiras
- 30 de mayo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Coritiba
- 22 de julio - Serie A de Brasil: Chapecoense vs. Flamengo
- 25 de julio - Serie A de Brasil: Flamengo vs. São Paulo
- 29 de julio - Serie A de Brasil: Internacional vs. Flamengo
- 8 de agosto - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Vitória
- 15 de agosto - Serie A de Brasil: Mirassol vs. Flamengo
- 22 de agosto - Serie A de Brasil: Cruzeiro vs. Flamengo
- 29 de agosto - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Botafogo
- 5 de septiembre - Serie A de Brasil: Remo vs. Flamengo
- 12 de septiembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Corinthians
- 19 de septiembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Red Bull Bragantino
- 7 de octubre - Serie A de Brasil: Santos vs. Flamengo
- 10 de octubre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Fluminense
- 17 de octubre - Serie A de Brasil: Bahia vs. Flamengo
- 24 de octubre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Atlético-MG
- 28 de octubre - Serie A de Brasil: Vasco da Gama vs. Flamengo
- 4 de noviembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Grêmio
- 18 de noviembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Athletico Paranaense
- 21 de noviembre - Serie A de Brasil: Palmeiras vs. Flamengo
- 28 de noviembre - Serie A de Brasil: Coritiba vs. Flamengo
- 2 de diciembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Chapecoense