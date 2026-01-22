Deportes

Jorge Carrascal sigue siendo protagonista en Brasil: así fue su golazo en el campeonato Carioca con el Flamengo

El colombiano fue el héroe en el Maracaná, marcando un gol de antología que selló el triunfo ante el Vasco da Gama, en una jornada clave del campeonato estadual brasileño

Guardar
El volante cartagenero fue clave
El volante cartagenero fue clave para la victoria del rojinegro de Río ante Vasco - crédito @Flamengo / X - Adriano Fontes/CRF

Mientras comienza la nueva temporada de la Serie A de Brasil, los equipos más importantes del gigante de Sudamérica ya entran en motores para lo que será el 2026 tanto a nivel local como a nivel continental.

En medio de esta preparación, el Flamengo (vigente campeón de la Copa Libertadores) venció por 1-0 al Vasco da Gama de los colombianos (Carlos Cuesta, Carlos Gómez y Johan Rojas), por la fecha 3 del Campeonato Carioca, y en el equipo dirigido por Filipe Luis, Jorge Carrascal fue el gran protagonista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cartagenero le dio la victoria al cuadro de Río de Janeiro - crédito @geglobo / X

En un partido cerrado durante el primer tiempo debido al planteamiento de Fernando Diniz, en donde Flamengo tuvo toda la superioridad en el ataque, la expulsión del volante brasileño Cauan Barros abrió las posibilidades de vencer al Mengão.

Un brillante gol de Jorge Carrascal definió la victoria por 1-0 del Flamengo sobre Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, durante una nueva jornada del campeonato carioca.

La anotación del colombiano llegó al minuto 68, permitió consolidar el resultado y permitió al equipo dirigido poor Filipe Luis sumar tres puntos vitales en el torneo, ya que llegó a los 4 puntos, y jugará un partido clave ante Fluminense para clasificar a los cuartos de final del torneo.

La acción clave del encuentro se registró cuando Carrascal conectó el balón de volea, efectuando un disparo de primera desde fuera del área. El remate cruzado superó al arquero rival, quien, pese a estirarse en busca del balón, no logró impedir que la portería quedara vencida ante la potente definición.

Con un remate de primera y de volea afuera del área, cruzando su disparo y dejando sin chances al arquero del elenco rival.

El enfrentamiento, disputado en el icónico estadio Maracaná, presentó un atractivo adicional para Colombia: tres futbolistas cafeteros se alinearon como titulares. Mientras Carrascal ejerció su papel en el mediocampo de Flamengo, Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez hicieron parte del plantel inicial de Vasco da Gama, equipo que recientemente adquirió sus derechos deportivos.

Precisamente, Gómez protagonizó una de las jugadas más peligrosas al inicio del encuentro, cuando su disparo de zurda chocó contra el poste derecho de la portería defendida por el arquero argentino Agustín Rossi.

Estadísticas de Jorge Carrascal durante el 2025

Jorge Carrascal tuvo un rendimiento
Jorge Carrascal tuvo un rendimiento destacado en 2025 - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

Jorge Carrascal disputó 5 partidos en 272 minutos en la Copa Libertadores, y allí anotó un gol, permitiendo que el equipo de Filipe Luis disputara la final de la Copa Libertadores.

  • 22 de octubre de 2025 - Semifinal de la Copa Libertadores: 90 minutos y gol en el Flamengo 1-0 Racing

En la Serie A de Brasil, jugó 16 partidos en 824 minutos, anotando 2 goles y asistiendo en 5 ocasiones.

  • 21 de septiembre de 2025 - Serie A de Brasil: 65 minutos y gol en el Flamengo 1-0 Vasco da Gama
  • 9 de noviembre de 2025- Serie A de Brasil: 67 minutos y gol en el Flamengo 3-2 Santos

Calendario de Flamengo en la Serie A de Brasil

El equipo de Río quiere
El equipo de Río quiere defender el título - crédito Mohammed Salem / REUTERS
  • 25 de enero - Campeonato Carioca: Fluminense vs. Flamengo
  • 28 de enero - Serie A de Brasil: São Paulo vs. Flamengo
  • 1 de febrero - Supercopa de Brasil: Flamengo vs. Corinthians
  • 4 de febrero - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Internacional
  • 7 de febrero - Serie de Brasil: Flamengo vs. Sport Recife
  • 10 de febrero - Serie A de Brasil: Vitória vs. Flamengo
  • 19 de febrero - Recopa Sudamericana: Lanús vs. Flamengo
  • 26 de febrero - Recopa Sudamericana: Flamengo vs. Lanús
  • 11 de marzo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Cruzeiro
  • 14 de marzo - Serie A de Brasil: Botafogo vs. Flamengo
  • 19 de marzo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Remo
  • 22 de marzo - Serie A de Brasil: Corinthians vs. Flamengo
  • 1 de abril - Serie A de Brasil: Bragantino vs. Flamengo
  • 4 de abril - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Santos
  • 11 de abril - Serie A de Brasil: Fluminense vs. Flamengo
  • 18 de abril - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Bahía
  • 25 de abril - Serie A de Brasil: Atlético Mineiro vs. Flamengo
  • 2 de mayo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Vasco da Gama
  • 9 de mayo - Serie A de Brasil: Grêmio vs. Flamengo
  • 16 de mayo - Serie A de Brasil: Athletico Paranaense vs. Flamengo
  • 23 de mayo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Palmeiras
  • 30 de mayo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Coritiba
  • 22 de julio - Serie A de Brasil: Chapecoense vs. Flamengo
  • 25 de julio - Serie A de Brasil: Flamengo vs. São Paulo
  • 29 de julio - Serie A de Brasil: Internacional vs. Flamengo
  • 8 de agosto - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Vitória
  • 15 de agosto - Serie A de Brasil: Mirassol vs. Flamengo
  • 22 de agosto - Serie A de Brasil: Cruzeiro vs. Flamengo
  • 29 de agosto - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Botafogo
  • 5 de septiembre - Serie A de Brasil: Remo vs. Flamengo
  • 12 de septiembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Corinthians
  • 19 de septiembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Red Bull Bragantino
  • 7 de octubre - Serie A de Brasil: Santos vs. Flamengo
  • 10 de octubre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Fluminense
  • 17 de octubre - Serie A de Brasil: Bahia vs. Flamengo
  • 24 de octubre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Atlético-MG
  • 28 de octubre - Serie A de Brasil: Vasco da Gama vs. Flamengo
  • 4 de noviembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Grêmio
  • 18 de noviembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Athletico Paranaense
  • 21 de noviembre - Serie A de Brasil: Palmeiras vs. Flamengo
  • 28 de noviembre - Serie A de Brasil: Coritiba vs. Flamengo
  • 2 de diciembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Chapecoense

Temas Relacionados

Jorge CarrascalFlamengoCampeonato CariocaVasco da GamaFlamengo vs. Vasco da GamaColombia-Deportes

Más Noticias

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

El delantero colombiano fue campeón del Sudamericano Sub-20 del 2005 y jugó con la amarilla 41 partidos, en donde marcó ocho goles

Hugo Rodallega no cierra la

Santa Fe, campeón de la Superliga de Colombia 2026: así quedó el palmarés de títulos del León

El equipo cardenal defendió su tercer puesto como el club con más títulos del fútbol colombiano con 22 trofeos entre el equipo masculino y el equipo femenino del ‘Primer campeón de Colombia’

Santa Fe, campeón de la

Técnico de Santa Fe se sinceró tras el título de la Superliga: “Es el premio al esfuerzo y compromiso”

Pablo Repetto tiene su segunda experiencia en el fútbol colombiano, y consiguió su primer título en el país

Técnico de Santa Fe se

Presidente de Santa Fe se pone la vara alta con el cuadro Cardenal tras el título de la Superliga: “No nos vamos a contentar”

El presidente del León explicó que con el proceso dirigido por el entrenador uruguayo, quieren comenzar un ciclo exitoso para la institución bogotana

Presidente de Santa Fe se

Luis Muriel admitió que el equipo necesita más trabajo tras perder su primer título con Junior y señaló: “Físicamente, si no estás bien, lo vas a sentir”

El atacante, que es considerado el mejor refuerzo para la Liga BetPlay I-2026, aceptó ante Infobae Colombia que necesita mejorar su estado físico y se refirió a la advertencia de Alfredo Arias sobre su peso

Luis Muriel admitió que el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

‘Lokillo’ puso a pensar a

‘Lokillo’ puso a pensar a más de uno sobre la educación en las universidades: “Tengo mucho miedo”

Shakira fue anunciada como la artista principal en el cartel del festival de música Offlimits 2026 de Abu Dhabi

Nueve participantes en riesgo y los mejores porcentajes en la segunda semana de ‘La casa de los famosos 3′: así quedó la placa de nominados

Yina Calderón mostró el avance en la recuperación del nuevo tatuaje que se realizó en la espalda

Karina García habría propiciado un encuentro entre exparticipantes de ‘La casa de los famosos’: “Dejemos la pendejada”

Deportes

Hugo Rodallega no cierra la

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

Santa Fe, campeón de la Superliga de Colombia 2026: así quedó el palmarés de títulos del León

Técnico de Santa Fe se sinceró tras el título de la Superliga: “Es el premio al esfuerzo y compromiso”

Presidente de Santa Fe se pone la vara alta con el cuadro Cardenal tras el título de la Superliga: “No nos vamos a contentar”

Luis Muriel admitió que el equipo necesita más trabajo tras perder su primer título con Junior y señaló: “Físicamente, si no estás bien, lo vas a sentir”