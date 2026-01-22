Jorge Carrascal sigue siendo protagonista en Brasil: así fue su golazo en el campeonato Carioca con el Flamengo

El volante cartagenero fue clave para la victoria del rojinegro de Río ante Vasco - crédito @Flamengo / X - Adriano Fontes/CRF

Mientras comienza la nueva temporada de la Serie A de Brasil, los equipos más importantes del gigante de Sudamérica ya entran en motores para lo que será el 2026 tanto a nivel local como a nivel continental.

En medio de esta preparación, el Flamengo (vigente campeón de la Copa Libertadores) venció por 1-0 al Vasco da Gama de los colombianos (Carlos Cuesta, Carlos Gómez y Johan Rojas), por la fecha 3 del Campeonato Carioca, y en el equipo dirigido por Filipe Luis, Jorge Carrascal fue el gran protagonista.

El cartagenero le dio la victoria al cuadro de Río de Janeiro - crédito @geglobo / X

En un partido cerrado durante el primer tiempo debido al planteamiento de Fernando Diniz, en donde Flamengo tuvo toda la superioridad en el ataque, la expulsión del volante brasileño Cauan Barros abrió las posibilidades de vencer al Mengão.

Un brillante gol de Jorge Carrascal definió la victoria por 1-0 del Flamengo sobre Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, durante una nueva jornada del campeonato carioca.

La anotación del colombiano llegó al minuto 68, permitió consolidar el resultado y permitió al equipo dirigido poor Filipe Luis sumar tres puntos vitales en el torneo, ya que llegó a los 4 puntos, y jugará un partido clave ante Fluminense para clasificar a los cuartos de final del torneo.

La acción clave del encuentro se registró cuando Carrascal conectó el balón de volea, efectuando un disparo de primera desde fuera del área. El remate cruzado superó al arquero rival, quien, pese a estirarse en busca del balón, no logró impedir que la portería quedara vencida ante la potente definición.

Con un remate de primera y de volea afuera del área, cruzando su disparo y dejando sin chances al arquero del elenco rival.

El enfrentamiento, disputado en el icónico estadio Maracaná, presentó un atractivo adicional para Colombia: tres futbolistas cafeteros se alinearon como titulares. Mientras Carrascal ejerció su papel en el mediocampo de Flamengo, Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez hicieron parte del plantel inicial de Vasco da Gama, equipo que recientemente adquirió sus derechos deportivos.

Precisamente, Gómez protagonizó una de las jugadas más peligrosas al inicio del encuentro, cuando su disparo de zurda chocó contra el poste derecho de la portería defendida por el arquero argentino Agustín Rossi.

Estadísticas de Jorge Carrascal durante el 2025

Jorge Carrascal tuvo un rendimiento destacado en 2025 - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

Jorge Carrascal disputó 5 partidos en 272 minutos en la Copa Libertadores, y allí anotó un gol, permitiendo que el equipo de Filipe Luis disputara la final de la Copa Libertadores.

22 de octubre de 2025 - Semifinal de la Copa Libertadores: 90 minutos y gol en el Flamengo 1-0 Racing

En la Serie A de Brasil, jugó 16 partidos en 824 minutos, anotando 2 goles y asistiendo en 5 ocasiones.

21 de septiembre de 2025 - Serie A de Brasil: 65 minutos y gol en el Flamengo 1-0 Vasco da Gama

9 de noviembre de 2025- Serie A de Brasil: 67 minutos y gol en el Flamengo 3-2 Santos

Calendario de Flamengo en la Serie A de Brasil

El equipo de Río quiere defender el título - crédito Mohammed Salem / REUTERS

25 de enero - Campeonato Carioca: Fluminense vs. Flamengo

28 de enero - Serie A de Brasil: São Paulo vs. Flamengo

1 de febrero - Supercopa de Brasil: Flamengo vs. Corinthians

4 de febrero - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Internacional

7 de febrero - Serie de Brasil: Flamengo vs. Sport Recife

10 de febrero - Serie A de Brasil: Vitória vs. Flamengo

19 de febrero - Recopa Sudamericana: Lanús vs. Flamengo

26 de febrero - Recopa Sudamericana: Flamengo vs. Lanús

11 de marzo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Cruzeiro

14 de marzo - Serie A de Brasil: Botafogo vs. Flamengo

19 de marzo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Remo

22 de marzo - Serie A de Brasil: Corinthians vs. Flamengo

1 de abril - Serie A de Brasil: Bragantino vs. Flamengo

4 de abril - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Santos

11 de abril - Serie A de Brasil: Fluminense vs. Flamengo

18 de abril - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Bahía

25 de abril - Serie A de Brasil: Atlético Mineiro vs. Flamengo

2 de mayo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Vasco da Gama

9 de mayo - Serie A de Brasil: Grêmio vs. Flamengo

16 de mayo - Serie A de Brasil: Athletico Paranaense vs. Flamengo

23 de mayo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Palmeiras

30 de mayo - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Coritiba

22 de julio - Serie A de Brasil: Chapecoense vs. Flamengo

25 de julio - Serie A de Brasil: Flamengo vs. São Paulo

29 de julio - Serie A de Brasil: Internacional vs. Flamengo

8 de agosto - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Vitória

15 de agosto - Serie A de Brasil: Mirassol vs. Flamengo

22 de agosto - Serie A de Brasil: Cruzeiro vs. Flamengo

29 de agosto - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Botafogo

5 de septiembre - Serie A de Brasil: Remo vs. Flamengo

12 de septiembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Corinthians

19 de septiembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Red Bull Bragantino

7 de octubre - Serie A de Brasil: Santos vs. Flamengo

10 de octubre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Fluminense

17 de octubre - Serie A de Brasil: Bahia vs. Flamengo

24 de octubre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Atlético-MG

28 de octubre - Serie A de Brasil: Vasco da Gama vs. Flamengo

4 de noviembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Grêmio

18 de noviembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Athletico Paranaense

21 de noviembre - Serie A de Brasil: Palmeiras vs. Flamengo

28 de noviembre - Serie A de Brasil: Coritiba vs. Flamengo

2 de diciembre - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Chapecoense