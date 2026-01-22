Atlético Nacional consolida su nómina y sorprende con la renovación de uno de sus referentes

Atlético Nacional mantiene gran parte de la plantilla de 2025 - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional mantiene vigente su condición de equipo histórico en el fútbol colombiano, sustentado por su palmarés y la regularidad con que suma títulos en el ámbito local. El club Verdolaga, máximo ganador de ligas en la historia del Fútbol Profesional Colombiano y bicampeón de la Copa Libertadores, afronta la temporada 2026 con el compromiso de responder a su exigente hinchada y a la tradición de grandeza que lo caracteriza.

A pesar de los logros obtenidos en 2025, donde levantó la Superliga y la Copa BetPlay ante Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, respectivamente, la dirigencia y el cuerpo técnico consideran que el balance fue insuficiente para las expectativas de la institución.

La meta para este año es clara: luchar por la Liga BetPlay y buscar protagonismo en la Copa Sudamericana, un torneo que el conjunto tiene pendiente desde la histórica final no disputada en 2016, tras la tragedia aérea del elenco brasileño, Chapecoense.

En el actual mercado de pases, Nacional apostó por la continuidad de su plantilla. Salvo la llegada de Milton Casco y Eduard Bello, el club no sumó refuerzos de renombre, priorizando la retención de sus figuras clave.

Una de las renovaciones más relevantes es la del defensor central William Tesillo, que seguirá siendo el pilar de la zaga bajo las órdenes de Diego Arias. Según informó el periodista Felipe Sierra, Tesillo y la institución llegaron a un acuerdo para extender el contrato del barranquillero por un año más, hasta junio de 2027, luego de que el jugador cumpliera con los objetivos establecidos en su vínculo.

Desde su llegada a Medellín, Tesillo ha disputado 96 partidos oficiales, ha marcado seis goles y acumulado 23 tarjetas amarillas, consolidándose como uno de los líderes defensivos del equipo. En su paso por la plantilla de los verdolagas, ha sumado títulos importantes, entre ellos dos Copas Colombia, una Liga BetPlay y una Superliga, ratificando su aporte en momentos clave y su capacidad para responder en las instancias decisivas.

Nacional logró conservar los goles de Alfredo Morelos

La renovación de Tesillo no fue el único movimiento estratégico del club Verdolaga. Tal como anticipó la periodista Pilar Velásquez, el delantero Alfredo Morelos, conocido como el “Búfalo”, seguirá sumando goles con la camiseta del Rey de Copas al menos hasta 2028, tras acordar la extensión de su contrato por tres años más.

El acuerdo se concretó luego de que Morelos lograra el paz y salvo con Santos de Brasil, equipo que tenía sus derechos deportivos y con el que mantenía una disputa legal por salarios y primas adeudadas, que ascendían a 2,3 millones de dólares según el abogado argentino Marcelo Bee Sellares. El acuerdo extrajudicial permitió al delantero dejar atrás el litigio y enfocarse en el proyecto deportivo de Nacional..

Para la directiva, mantener a Morelos es tan valioso como fichar a una estrella internacional. El atacante nacido en Cereté se ha consolidado como referente ofensivo y una de las cartas más importantes en la búsqueda de nuevos títulos. Su presencia será clave en la Liga BetPlay y en la exigente Copa Sudamericana.

Los abonados de Nacional para el primer semestre de 2026

La apuesta por la continuidad y la solidez deportiva también busca reflejarse en las tribunas. De acuerdo con el reporte más reciente del periodista Alexis Rodríguez, al 21 de enero de 2026 la escuadra sumaba 17.600 abonados para el primer semestre, una cifra que demuestra el respaldo de la hinchada y la expectativa por una nueva campaña llena de desafíos. La directiva espera que el número siga creciendo a medida que avanza la temporada, impulsado por la permanencia de figuras como Tesillo, David Ospina, Edwin Cardona y Morelos, más la ambición intacta de sumar más estrellas al escudo.