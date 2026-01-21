Tulio Gómez recordó el pasado de América ligado al narcotráfico para defender su gestión: “Lo hemos construido”

Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron dueños del América de Cali en los 80 - crédito Redes sociales

Desde que asumió el poder ejecutivo en América de Cali, el empresario Tulio Gómez, que aspiró a la Gobernación del Valle del Cauca en 2023, ha recibido críticas por parte de la hinchada Escarlata por varios aspectos.

Recientemente, uno de los temas más mencionados por los fanáticos es la ausencia de inversión en jugadores de peso para competir en el rentado nacional, puesto que la institución no gana una liga colombiana desde 2020.

Para terminar con las críticas, Gómez habló a los micrófonos de Win Sports sobre su trabajo en la dirección administrativa del América de Cali.

Tulio Gómez recordó al cartel de Cali para defender su gestión

Gómez es el máximo accionista del América de Cali en la actualidad - crédito Colprensa

En primer lugar, el empresario habló sobre los proyectos a corto plazo que tiene con América de Cali, siendo el centenario de la institución uno de los más importantes, puesto que para celebrar el cumpleaños en 2027 tiene planificado lanzar un libro en el que se cuente la historia del equipo.

Gómez habló sobre la posibilidad de vender al América, reconociendo que aceptaría una oferta de empresarios extranjeros que quieran invertir en refuerzos de talla internacional; además, reconoció que hace unos meses estuvo a punto de vender el equipo.

“Unos árabes, alguien que tenga mucho más dinero que nosotros e invierta sin miedo, que traiga jugadores que den escalofríos… Tenían la plata, pero hubo asuntos que no nos gustaron y abortamos el tema; eran venezolanos”.

Algunos familiares de Gómez trabajan en la interna del América - crédito @tulioagomezg/Instagram

Para defender su gestión, Tulio Gómez generó una nueva polémica al asegurar que, después de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, fundadores del cartel de Cali, él ha sido la persona que más dinero le ha invertido al equipo.

“Cuando nosotros llegamos al América en 2015, no desapareció porque pusieron la cara en la lista Clinton, pero no teníamos nada, no tenían ni bus, solo estaba el nombre. América no tenía nada, pero tenía historia y grandeza; desde ahí hemos empezado y ahora lo tenemos bonito, tenemos unos 10 o 12 jugadores canteranos. Después de los Rodríguez, la familia que más le ha invertido al América de Cali somos nosotros, unos 20 o 25 millones de dólares, y eso que soy amarrado”.

Debido a que una parte de la hinchada pide que América vuelva a tener plantillas con los mejores jugadores del continente, el empresario recordó que esto fue posible en los 80 y 90 porque la inversión se hacía con dinero del narcotráfico.

“Lo que pasa es que uno se gasta la plata con la misma facilidad o dificultad con que la consigue. Son 12 o 14 horas diarias de domingo a domingo; si nos lo hubiéramos ganado en un chance o con dinero del narcotráfico, es diferente, pero lo hemos construido peso a peso”.

El menor de los Rodríguez Orejuela permanece en una prisión de Estados Unidos - crédito Colprensa

El máximo accionista del América de Cali terminó su intervención con un refrán sobre la administración del capital: “El dinero: nada si no se gasta, nada si se malgasta; hay que gastarlo e invertirlo, no malgastarlo”, puntualizó Tulio Gómez.

Cabe recordar que los narcotraficantes mencionados por Gómez fueron propietarios de América de Cali durante al menos una década, utilizando el club para lavar los activos que recibían de la venta de cocaína.

A pesar de que en esos años América fue finalista de la Copa Libertadores hasta en tres ocasiones, el uso de dinero ilícito provocó que la institución fuera incluida en la lista Clinton y estuviera en riesgo de desaparecer, siendo uno de los factores que provocó el descenso a la segunda división en 2011, lo que marcó una de las crisis más recordadas en la historia de la escuadra vallecaucana.