Estos son los equipos con más abonos para la Liga BetPlay 2026: hay sorpresas entre los clubes históricos

Con el inicio de la temporada 2026, algunos equipos empezaron a cerrar su venta de entradas para el primer semestre, aunque no todos lograron cifras importantes

Atlético Nacional y Millonarios son
Atlético Nacional y Millonarios son dos de los clubes con la mayor venta de abonos en el fútbol colombiano - crédito Millonarios FC

Con el inicio de la temporada 2026, también se va cerrando la venta de abonos de los clubes del fútbol colombiano, que cada semestre abren el proceso para que sus aficionados puedan entrar a todos los partidos en condición de local, pagando determinada cifra y con algunos beneficios.

Terminada la primera fecha de la Liga BetPlay, se conocieron las primeras cifras de los clubes con la mayor cantidad de abonados para el inicio de la campaña, que siempre destacan porque tendrán la oportunidad de contar con el estadio lleno en sus compromisos del campeonato.

Sin embargo, otros llamaron la atención por la poca venta de entradas, sobre todo los llamados clubes históricos que siempre cuentan con una cantidad enorme de simpatizantes en las calles, pero que en las graderías es otra realidad y eso se vio durante el actual proceso.

Los equipos con más abonos

Como ocurre cada semestre, el objetivo de las instituciones en el fútbol colombiano es asegurar la mayor cantidad de sillas ocupadas en toda la competencia, así como en los certámenes internacionales que tengan en ese momento, además que así se va dejando a un lado el tradicional sistema de boletería.

El medio VBar Caracol dio a conocer las cifras de los abonados para el primer semestre de 2026, con los clubes que tuvieron la mayor cantidad de aficionados, figurando los de mayor historia en el país como son Millonarios y Atlético Nacional, que durante años llevan la delantera en ese tema.

Estos son los equipos y
Estos son los equipos y los abonos que vendieron, con corte al 20 de enero de 2026 - crédito @VBarCaracol/X

Según el programa radial, los azules lideran el listado con 24.102 abonos, que terminaron de venderse al mediodía del martes 20 de enero, mientras que los verdolagas, recientes campeones de la Copa Colombia, lograron 18.749 sillas vendidas para todo el campeonato.

De otro lado, el Junior de Barranquilla no habría llegado a los 3.000 abonados, solo con 2.300 para la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, caso parecido al de Santa Fe, que también irá al certamen continental y vendió cerca de 7.000 puestos para estos primeros seis meses.

También se destaca lo del Deportivo Cali, que el sábado 17 de enero cerró la venta de abonos para el primer semestre, señalando que fue todo un éxito entre los aficionados, pero las primeras versiones indican que logró entre 6.000 y 10.000 lugares asegurados en la Liga BetPlay.

Deportivo Cali anunció que cerró
Deportivo Cali anunció que cerró la venta de abonos, pero sin dar la cifra exacta de los lugares vendidos - crédito Deportivo Cali

Los precios más altos

En medio de dificultades financieras en varios equipos de fútbol de Colombia, trece clubes han lanzado la venta de abonos para la presente temporada, con precios que oscilan entre $127.600 y $1,8 millones. Esta herramienta se perfila como clave para mejorar la liquidez y el sostenimiento económico de las instituciones.

El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, destacó en La República que los abonos resultan esenciales: “Los abonos representan un porcentaje muy relevante de nuestros ingresos y nuestra expectativa siempre es estar por encima de los 20.000 registros”, afirmó.

Atlético Nacional mostró todo su
Atlético Nacional mostró todo su poderío ante Boyacá Chicó, en el inicio de la Liga BetPlay en Medellín - crédito Atlético Nacional

Además, Nicolás Maya, presidente de Internacional de Bogotá, informó que el club logró vender más de 1.000 abonos en solo tres semanas, una marca inédita para la institución, y señaló el objetivo de fortalecer la comunidad de hinchas a través de la experiencia en el estadio Techo.

El DIM ofrece la tarifa más baja, $127.600, en tribuna sur para abonados antiguos, mientras que Atlético Nacional lidera con el abono más caro, $1,8 millones en platea para nuevos abonados. En los siguientes puestos se encuentran Millonarios y Junior con abonos de hasta $1,5 millones y $1,4 millones, respectivamente. El DIM y Once Caldas completan el listado en cuarto y quinto lugar, con precios máximos de $1,3 millones y $1,2 millones.

Fuad Char confesó cuál es,

Santos habría condicionado la salida

Egan Bernal buscará defender la

Millonarios habría lanzado ultimátum a

Sin MLS ni club definido:
ELN entregó a hermanos que

'Desafío Siglo XXI': las emociones

Fuad Char confesó cuál es,

