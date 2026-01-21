Egan Bernal buscará defender la corona en los Nacionales de Ruta 2026: “La carrera será muy exigente”

Egan Bernal defenderá sus títulos como ganador de la contrarreloj y de la prueba de fondo en los Nacionales de Ruta 2026, en Cundinamarca - crédito Federación Colombians de Ciclismo

Para Colombia, el calendario del ciclismo inicia de manera formal con la realización de los Campeonatos Nacionales de Ruta, en el que se reunen los mejores pedalistas de ruta del país, tanto masculinos como femeninos, ambos distribuidos en las categorías juvenil, sub-23 y élite.

La Federación Colombiana de Ciclismo ya dio a conocer el recorrido de la edición 78 del certamen, que tendrá lugar en Cundinamarca del 5 al 8 de febrero, con la presencia confirmada de Egan Bernal, ganador tanto de la contrarreloj como de la carrera de la edición 2025 que se disputó en Bucaramanga, Santander.

Ahora, el ganador del Tour de Francia 2019 correrá ante su gente, en la carrera que cierra los Nacionales de Ruta con inicio y final en su Zipaquirá natal, algo que lo llena de orgullo, según hizo saber en declaraciones dadas durante el lanzamiento de los Nacionales de Ruta este martes 20 de enero.

Egan Bernal celebró que los Nacionales de Ciclismo pasen por su natal Zipaquirá, y reconoció la dificultad del trazado para la prueba de fondo - crédito @TourColombiaOfi/X

En declaraciones para Deportes RCN, Bernal no ocultó su entusiasmo por el alto nivel que se espera en esta edición. “Hace unos meses nadie iba a ir a los nacionales y ahora todo el mundo va a estar. El hecho de que sea en Zipaquirá atrae bastante. Va a ser de los nacionales en donde más ciclistas del World Tour van a estar, así que seguramente el nivel será súper alto y entre todos una rivalidad sana y vamos a intentar ganar el título“.

Durante la presentación, el corredor del Ineos y ganador del Giro de Italia en 2021, símbolo de la nueva era del ciclismo colombiano, expresó su expectativa por competir en su municipio. “Es muy lindo llevar los Nacionales a Zipaquirá. Con ganas de que llegue la fecha, de hacer lo mejor posible y que la gente de Zipaquirá disfrute la carrera. Hemos llevado importantes carreras a Zipaquirá, pero es diferente el nacional, que es más exigente“, afirmó.

Sobre las particularidades del circuito, Egan dejó claro que está hecho para los escaladores: “La carrera será muy exigente, sale y llega a la catedral con la subida de la Concepción, que es una subida muy dura, nos verán pasar 12 veces. Sé que les va a gustar, nos van a ver sufrir y pasar despacio. Casi que es más rápido subir a pie. Es un recorrido diseñado para un ciclista muy completo, explosivo, que suba muy bien“, indicó.

Egan Bernal adelantó que su intención en 2026 es disputar el Giro de Italia - crédito Manon Cruz/REUTERS

En cuanto a su planificación del calendario para 2026, Bernal advirtió que tiene intenciones de participar en la primera “grande” del año: el Giro de Italia.

“En un principio me gustaría hacer el Giro de Italia, pero toca ir carrera a carrera, día a día. Al Giro de Italia llevarán a los más fuertes y hay que ganarse ese cupo. Hay que estar ahí“, adelantó. Por lo tanto, expresó que va un paso a la vez, centrándose primero en los Nacionales y luego en cumplir con el calendario europeo del Ineos.

”Hay que tener los pies en la tierra, trabajar muy duro. Ahora mi cabeza está en los nacionales y después vamos a Europa a ir carrera por carrera. El equipo hace muchos planes, pero uno sabe que hay que ir día a día“, puntualizó.

Así será la programación de los Nacionales de Ruta 2026

La competencia arrancará el jueves 5 de febrero con las pruebas de contrarreloj individual en Zipaquirá. Las damas juveniles afrontarán un trazado de 13,2 kilómetros, mientras que damas sub-23, damas élite y hombres juveniles disputarán 26,1 kilómetros. La jornada cerrará con la crono masculina en las categorías sub-23 y élite sobre 44 kilómetros.

El viernes 6 de febrero, el Autódromo de Tocancipá será escenario de las primeras pruebas de ruta: las damas juveniles completarán 67,5 kilómetros a lo largo de 25 vueltas al circuito de 2,7 kilómetros, mientras que las damas sub-23 y los hombres juveniles recorrerán 81 kilómetros en 30 vueltas.

El sábado 7 de febrero, hombres sub-23 y damas élite tendrán la primera prueba de fondo de esta edición, con 124,5 kilómetros que unirán Sopó, Tocancipá, Gachancipá, el cruce de Sesquilé, el Alto del Sisga, Chocontá, Villapinzón y Guasca como destino final.

Por último, la carrera principal del domingo 8 de febrero de la categoría hombres élite, consistirá en un trazado de 209,9 kilómetros, con salida y llegada en el Mirador de las Salinas de Zipaquirá. En este trazado, la organización incluyó múltiples pasos urbanos y variantes, el cruce por Neusa y Cogua, así como varios giros por el circuito urbano de Zipaquirá, antes de un cierre en ascenso marcado por su dureza.