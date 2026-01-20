Deportes

Exfigura del Bayern Múnich puso la vara alta para el equipo de Luis Díaz en la Champions League: “Tenemos que ir”

La leyenda del fútbol Jürgen Klinsmann señaló que el Bayern Múnich debe llegar a la final de la Liga de Campeones, elevando las expectativas alrededor del club durante la campaña marcada por el liderazgo de Vincent Kompany

Luis Díaz volverá a la
Luis Díaz volverá a la acción de la UEFA Champions League con los "Gigantes de Baviera" - crédito Karina Hessland / REUTERS

Bayern Múnich regresará a la acción de la Champions League con la principal novedad de Luis Díaz dentro de los convocados para el partido ante el Unión St. Gilloise, de Bélgica, el 21 de enero de 2026 en el estadio Allianz Arena, de Múnich, luego de cumplir dos fechas de suspensión tras la roja que vio el 4 de noviembre de 2025.

En medio de este contexto, el equipo dirigido por Vincent Kompany sabe de la responsabilidad de volver a encaminar a los Gigantes de Baviera a lo más alto de Europa después de cinco años de ausencia, y las voces autorizadas que saben de la obligación de ganar la Champions League, se pronunciaron.

Jurgen Klinsmann habló sobre la
Jurgen Klinsmann habló sobre la importancia de que Bayern Múnich vuelva a ganar la Champions League - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Las ambiciones internacionales del Bayern Múnich han sido resaltadas por Jürgen Klinsmann, quien expresó su convicción de que el club debe aspirar a la conquista de la Liga de Campeones. La influencia del entrenador alemán, que fue campeón del mundo y también obtuvo la Bundesliga en 1997 junto a la Europa League en 1996 con el propio Bayern, reconfigura las expectativas alrededor del equipo que hoy dirige Vincent Kompany y que cuenta entre sus figuras con el colombiano Luis Díaz.

En palabras de Jürgen Klinsmann, el reto supremo para el club se traduce en una expectativa colectiva:

“Hay una gran esperanza de que lleguemos a la final de la Liga de Campeones. Ahí es donde tenemos que ir“, afirmó el alemán durante su participación en la Legends Cup con la camiseta del Bayern Múnich.

Con este objetivo, el propio Klinsmann subrayó su asombro ante la posibilidad de que el club logre romper el récord de 101 goles anotados en la competición:

“Estoy prácticamente sin palabras“, dijo después de finalizado el partido de exhibición de la Bayern Cup, evento que reunió a los jugadores más destacados de los bávaros en los últimos 20 años, y que jugaron ante leyendas del Borussia Dortmund.

Los comienzos de Luis Díaz: así registró la prensa alemana sus comienzos en el fútbol

El "Guajiro" se ha destacado como uno de los principales referentes en el ataque de los "Gigantes de Baviera" - crédito DW Español / YouTube

El futbolista colombiano Luis Díaz, actual delantero del Bayern Múnich, ha recibido un reconocimiento de la prensa alemana a través del documental Luis Díaz: la humildad de una estrella mundial, de Barrancas a Múnich, emitido por el canal alemán DW.

La pieza, publicada el 19 de enero de 2026 para la audiencia hispanoamericana, relata el ascenso del jugador desde sus inicios en Barrancas, La Guajira, hasta su consolidación en la élite europea. Tras una temporada 2025 sobresaliente, Díaz ha mantenido un nivel excepcional en 2026, y aspira a seguir demostrando su aporte tanto en la generación de juego ofensivo como defensivo en unos Gigantes de Baviera cada vez más dependientes de su talento.

Entre los testimonios recogidos en el tercio final del documental, destaca la visión de Sebastián Viera, excompañero en el Junior de Barranquilla. Viera resalta que desde las primeras prácticas:

“Llegó flaco y recuerdo cuando entraba a los amistosos y los titulares del equipo lo mirábamos y decíamos: ‘Este chico tiene algo diferente y puede llegar a ser algo más, y al poco tiempo se ganó la titularidad; siempre estuvo con nosotros ya que se ganó un puesto y fue irremplazable’.”

El capitán también rememoró la determinación y valentía de Díaz, detallando: “Pese a que le pegaban patadas y ser un canterano, ‘Lucho’ agarraba la pelota, pedía jugar y encaraba. En ese momento fue cuando ratificamos que era muy bueno para jugar al fútbol“, dijo.

El documental subraya la fortaleza de Díaz para superar adversidades desde sus primeros pasos en el Barranquilla FC. Relata cómo, en su adolescencia, recibió apoyo para suplir deficiencias físicas y alimentarias. Fernel Díaz, su primer entrenador, reveló lo siguiente:

“Nosotros tuvimos que darle proteína porque estaba bajo de peso, en talla y edad, estaba por debajo de los límites que se requieren para jugar al fútbol. Recuerdo que él nos decía que tuvo dificultades, ya que nos comentaba que no tenía para las tres comidas”, detallaron.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026

Luis Díaz se ha destacado
Luis Díaz se ha destacado en el ataque del Bayern Múnich - crédito Michaela Stache / REUTERS

El atacante colombiano lleva 25 partidos durante la temporada en todas las competencias (Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania) en un total de 2.054 minutos, y allí anotó 14 goles y realizó 11 asistencias.

