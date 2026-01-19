Más de 200 futbolistas habrían quedado desempleados en Colombia: estas son las cuentas luego del inicio del torneo

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Más de 200 futbolistas colombianos han quedado sin empleo tras la reducción de cupos permitidos por equipo en el fútbol nacional para el año 2026, de acuerdo con el estadígrafo Luis Arturo Henao.

La modificación en el reglamento, aprobada por los presidentes de los clubes, redujo de 30 a 25 la cantidad de jugadores inscritos por cada uno de los 36 equipos entre la A y la B del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), impacto que representa 180 puestos menos.

En su análisis, Henao también sumó los cupos adicionales para los conjuntos que participan en torneos internacionales, que pasaron de tener 5 plazas extra a ninguna, afectando a 8 clubes y retirando 40 espacios más del total.

Como resultado, 220 jugadores se quedaron sin posibilidad de continuar sus carreras en el fútbol colombiano: “En total quedaron por fuera 220 jugadores en el fútbol colombiano. Se bajó de 30 a 25 en cada club: 36 equipos x 5 = 180. Se quitaron los 5 jugadores extras para los que jugaban copas: 8 equipos x 5 = 40. Total 180 + 40 = 220”, detalló el estadigrafo.

Antes del inicio del campeonato, los futbolistas estudiaron la posibilidad de realizar una huelga para apoyar a sus colegas afectados, aunque la medida no llegó a concretarse.

El llamado a MinDeporte de Acolfutpro por desempleo en futbolistas

La Agremiación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) advirtió que la reciente reducción de los planteles en los equipos profesionales de fútbol colombiano podría generar desempleo y deteriorar las condiciones laborales en el país.

Según el comunicado difundido tras la asamblea de la Dimayor, la disminución del cupo máximo de jugadores inscritos, de treinta a veinticinco a partir de 2026, representa un riesgo para la estabilidad laboral de los deportistas y plantea dudas sobre la legitimidad de la medida.

Acolfutpro señaló que la decisión compromete la integridad de la competencia local e internacional. En su declaración, la agremiación puntualizó: “Esta medida afecta directamente a los equipos que compiten en torneos de Conmebol, pues hasta ahora se les permitía inscribir 35 futbolistas y ahora tendrán 10 menos para afrontar calendarios internacionales exigentes”. El organismo subrayó que la Dimayor restringe el número de profesionales inscritos, mientras habilita la participación de futbolistas sub‑20 sin contrato ni cobertura de seguridad social, lo que consideran una irregularidad riesgosa.

La organización manifestó que la situación se agrava por incumplimientos previos en acuerdos laborales. Recordó que la Dimayor y Acolfutpro habían pactado que la temporada concluyera el 14 de diciembre, pero cuatro equipos terminaron el 16 y 17 de ese mes, mientras que los eliminados continuaron entrenando después de dichas fechas.

En su comunicado, la agremiación expresó: “Esto demuestra la falta de respeto por los compromisos adquiridos y la ausencia de garantías para que todos los futbolistas tengan un descanso real. El trabajo del futbolista no se limita a los días de competencia: requiere preparación, recuperación y descanso digno”.

Desde la perspectiva sindical, la calidad del fútbol colombiano queda en entredicho por la falta de planificación adecuada y el exceso de partidos. Acolfutpro afirmó que “la improvisación en la planificación de los calendarios, sin pretemporadas adecuadas y con cargas excesivas de partidos, expone a los futbolistas a lesiones y compromete la calidad del espectáculo”. Ha criticado abiertamente lo que denomina “Dimayoradas”, señalando que decisiones improvisadas y alejadas de la consulta a los futbolistas han perjudicado el fútbol profesional en Colombia.

La agremiación aprovechó la ocasión para denunciar otras anomalías que, a su juicio, afectan al sector, insistiendo en la necesidad de respeto y reconocimiento a quienes considera el motor principal de la industria. El comunicado concluyó: “Los futbolistas profesionales son los principales protagonistas del espectáculo y merecen respeto y trato digno. Acolfutpro seguirá denunciando estas decisiones arbitrarias y exigiendo condiciones laborales justas, seguras y acordes con la dignidad de la profesión”.