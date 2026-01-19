Luis Muriel debutó con Junior y el VAR lo salvó de la tarjeta roja: así fue la polémica jugada

Luis Fernando Muriel jugó 46 minutos en la fecha 1 de la Liga BetPlay con la camiseta de Junior FC - crédito Junior y WIn Sports

El esperado regreso de Luis Fernando Muriel al fútbol colombiano marcó la jornada inicial de la Liga BetPlay I-2026 al sumar una combinación de expectativas y polémica arbitral. El delantero de 34 años debutó con Junior de Barranquilla en el Metropolitano, aunque su retorno estuvo a punto de verse empañado por una expulsión que finalmente el VAR revocó y dejó en amonestación.

La intervención tecnológica evitó que el cuadro rojiblanco quedara con un jugador menos en una noche donde no pudo sumar puntos y cayó 0-2 frente al Deportes Tolima, actual protagonista de la jornada por su manejo del encuentro, pese ac terminar con nueve futbolistas.

En la segunda mitad, Muriel ingresó en lugar de Teófilo Gutiérrez e intentó cambiar la historia de un partido ya cuesta arriba. Apenas pisó el césped, generó ocasiones y dispuso de una jugada de gol anulada por fuera de juego, mientras que sus remates posteriores no lograron vulnerar la sólida defensa tolimense.

Falta de Luis Muriel por la que fue expulsado inicialmente, antes de la revisión 'On Field' del VAR, que revertió la decisión - crédito Win Sports

Un momento determinante llegó en el minuto 80, cuando el árbitro Alejandro Moncada mostró la tarjeta roja a Muriel tras una acción individual en la que la pelota se le fue larga y, al intentar recuperarla, terminó impactando el pie del rival.

La protesta inmediata y la solicitud del videoarbitraje llevaron a que el juez revisara la jugada por recomendación del árbitro VAR y revertir su decisión inicial: “Muy buena actuación del VAR Ricardo García en el juego Junior vs. Tolima. Aquí corrigió al árbitro Alejandro Moncada, quien había expulsado mal a Luis Fernando Muriel. La entrada al pie (pisón) es de tarjeta amarilla por temeridad”, analizó la cuenta de X, @ElVARCentral.

Deportes Tolima terminó con nueve: Luis Sandoval y Junior Hernández fueron expulsados

Revisión del VAR en la jugada que terminó en la expulsión de Junior Hernández de Deportes Tolima - crédito Win Sports

El partido estuvo marcado por un arbitraje activo y varias interrupciones tras situaciones de juego brusco. La visita del Deportes Tolima, dirigida por Lucas González, tuvo un arranque contundente: Juan Pablo Torres abrió el marcador y, minutos más tarde, Jersson González amplió la ventaja con un remate de pierna derecha, sumando el 0-2 antes del minuto 20- Este comienzo dejó en desventaja al elenco dirigido por Alfredo Arias, que además sufrió la baja por lesión de Lucas Monzón tras un choque con Luis Sandoval.

En la segunda etapa, además de la expulsión revertida de Muriel, Tolima sufrió dos expulsiones: Junior Hernández al minuto 74 y Luis Sandoval al 84, ambas confirmadas por el VAR, lo que dejó al equipo con nueve hombres sobre el terreno de juego en el tramo final.

La expulsión de Junior Hernández fue por una infracción sobre Crístian Barrios, en una jugada de ataque cuando quedaba de cara al arco. El defensor del Deportes Tolima lo cruzó por la espalda y el juez determinó que cumplía con las cuatro condiciones para ver la cartulina roja: El balón en disputa, la dirección hacia la portería, la distancia a la portería y la falta de defensores para interceptar.

La cuenta de X @ElVARCentral consideró que esta decisión fue acertada, pues se cumplen los cuatro criterios de la tarjeta roja por Dogso: “ES ROJA: Correcto llamado del VAR Ricardo García a Alejandro Moncada. Barrios tenía dirección de juego, distancia a portería, no tenía rivales por delante y la posibilidad de controlar el balón era alta, el pique le favoreció. Ocasión manifiesta”.

Expulsión de Luis Sandoval y fuerte reclamo al juez central durante el partido de Junior vs. Deportes Tolima - crédito Win Sports

Luego vino la jugada donde fue expulsado Luis Sandoval, luego de un cruce con Juan David Ríos. En inicio, Alejandro Moncada sancionó la jugada con falta y amarilla para el delantero del Tolima. Nuevamente se necesitó de la intervención del VAR para que el juez central detallara el golpe en la cara propinado por el jugador del equipo ibaguereño.

Cuando regresaba de la revisión en el monitor y tras mostrarle la tarjeta roja, Sandoval insultó al árbitro, lo que podría significar varias fechas de suspensión.