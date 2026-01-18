El Deportivo Cali solicitó permiso para arrendar el estadio Pascual Guerrero: esto es lo que se sabe

Deportivo Cali juega en su estadio propio desde 2010 - crédito Alcaldía de Cali.

El Deportivo Cali sigue avanzando en su reestructuración administrativa, luego de ser adquirido por el grupo IDC, que no solo planea sanear la deuda económica que tuvo el club en los últimos años, también devolver el cuadro azucarero a los lugares de privilegio en lo deportivo.

El programa Zona Libre de Humo, que cubre la actualidad de los equipos vallecaucanos, conoció de parte del secretario de Deporte de Santiago de Cali, que a su oficina llegó un oficio por parte del presidente de la institución, Rafael Tinocco, buscando tener una reunión para tratar el tema del uso del estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El Deportivo Cali ha sido uno de los equipos con mejor promedio de asistencia en el 2025 - crédito Colprensa y Redes Sociales

“Buenos días. Eh, sí, nosotros recibimos la semana pasada un oficio del presidente del Deportivo Cali, buscando tener un espacio para poder tratar el tema del uso del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Esperamos poder adelantar esta semana esa reunión y con ello, pues, recibir con detalle cuál es la propuesta del Deportivo Cali y, pues, obviamente llegar a lo que se pueda llegar desde nuestra responsabilidad del manejo del escenario”, dijo Alex Camacho en charla con Harold Caicedo, periodista del espacio radial.

Aún no se conocen los motivos por los que el cuadro Azucarero solicitó la reunión. Una de las hipótesis que se maneja son trabajos de adecuación a las vías que conducen al estadio Deportivo Cali o una intervención a la gramilla del escenario deportivo, lo cual inhabilitaría el uso del mismo por algún tiempo.

El megaproyecto alrededor del estadio planteado por IDC Group como nuevos dueños

Este es el proyecto 'Ciudad DC' que intervendría los alrededores del estadio del Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali

La multinacional guatemalteca IDC Network ha anunciado una inversión de USD 55 millones destinada a transformar el entorno y la proyección institucional del Deportivo Cali mediante la creación de una ciudad deportiva que tendrá como eje central el estadio del club en Palmaseca. El plan combinará instalaciones deportivas de primer nivel con espacios para el entretenimiento, centros comerciales, hoteles y una amplia oferta cultural, posicionando al club y a la región como polos de desarrollo económico que fomentarán el turismo y multiplicarán las oportunidades laborales.

Durante la Asamblea Extraordinaria realizada el 22 de agosto de 2025 en la Sede Alex Gorayeb, los inversionistas Richard Lee y Beatriz Carbonell presentaron públicamente la propuesta ante más de 700 asociados, tanto presenciales como virtuales. El proyecto “CiudadDC” prevé una transformación integral que contempla: espacios para convenciones, restaurantes, comercios y áreas residenciales, con la intención de consolidar una extensión urbana articulada con la ciudad de Santiago de Cali, una visión que Lee calificó como “una extensión de Cali”, aspirando a que el club cuente con un entorno propio capaz de albergar desde espectáculos hasta actividades educativas.

Deportivo Cali tendría un poco más de 6.000 abonados, según versiones, para la Liga BetPlay en Palmaseca - crédito Deportivo Cali

En ese marco, Lee enfatizó la urgencia de sanear las finanzas del club como precondición para cualquier expansión o logro futuro: “Sanear el club financieramente, no podemos ampliar el estadio, lograr títulos, si las finanzas no están sanas”, aseveró ante los socios del Deportivo Cali. El objetivo tras asumir el control del 85 % de las acciones de la institución, lo que permitirá saldar deudas que ascienden a los 110 mil millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 28 millones). Este enfoque en la solidez económica se acompaña de la garantía, reiterada por Beatriz Carbonell y Lee, de que “los logos y los colores del Deportivo Cali no se tocan”.

El plan directivo de IDC Network se asienta en cuatro pilares: fútbol profesional masculino, fútbol formativo y femenino, la nueva “CiudadDC” y un componente de impacto social. Además, el club contará con el respaldo de dos aliados internacionales, el Racing de Santander de España y el Leeds United de Inglaterra, equipos con trayectoria en sus respectivos países, lo que ofrece garantías sobre la experiencia y la solidez de los nuevos gestores. Lee subrayó la creación de un comité deportivo integrado por exjugadores y exdirectivos del club, cuyo mandato será ocuparse exclusivamente del fútbol, mientras la administración corporativa permanecerá diferenciada.