Deportivo Cali dio por finalizada la venta de abonos, pero la cifra no sería la esperada: esto pasó

Deportivo Cali espera todo el apoyo de los aficionados para el primer semestre de 2026 en la Liga BetPlay - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali es el equipo llamado a ser protagonista del fútbol colombiano en 2026, debido a la llegada de nuevos dueños que invirtieron una buena cantidad de dinero para pagar las deudas de la institución y reforzar la plantilla, con ocho refuerzos importantes para el primer semestre.

Sumado a eso, los azucareros esperan un gran apoyo de los hinchas, por eso se cerró la venta de abonos del club, que agradeció a cada uno de los simpatizantes que sigue creyendo en el club para volver a pelear por un título en la Liga BetPlay y alejarse del descenso.

Pese a la alegría por los asientos asegurados en el primer semestre, hay polémica con respecto a la cantidad que se consiguió en el club, pues para muchos aficionados, sería muy bajo con respecto a la capacidad del estadio Palmaseca y en comparación con otras escuadras.

Los abonos del Deportivo Cali

No es sencillo para algunos clubes en Colombia la venta de abonos para todo un semestre, pues en ocasiones son pocos hinchas los que compran, pese a promociones como descuentos en productos oficiales o la entrega de la camiseta de la temporada como parte de la promoción.

A través de un comunicado, Deportivo Cali anunció que vendió la totalidad de los abonos que dispuso para el primer semestre de 2026, un hecho poco común en el fútbol local, y que significó una enorme noticia porque los azucareros cuentan con una gran cantidad de aficionados.

Deportivo Cali anunció que cerró la venta de abonos, pero sin dar la cifra exacta de los lugares vendidos - crédito Deportivo Cali

El club agradeció a quienes compraron su entrada para los compromisos en condición de local en el campeonato, que será solo por la primera fase y después iniciará otro proceso para los playoffs, en caso de que los verdiblancos accedan allí, así como para la Copa Colombia.

Sin embargo, existen versiones de que Deportivo Cali solo vendió 6.000 abonos, una cifra mucho menor con respecto a la capacidad del estadio Palmaseca, que es de 42.000 espectadores, y que el club tampoco ha brindado la cifra exacta de personas que compraron su entrada.

Deportivo Cali tendría un poco más de 6.000 abonados, según versiones, para la Liga BetPlay en Palmaseca - crédito Deportivo Cali

Queda por saber si el escenario deportivo estará lleno para los compromisos de local de los azucareros, que necesitan todo el apoyo para alejarse del descenso, pues desde 2023 tienen ese problema con los promedios, y que la última vez que superaron la primera fase de liga fue en el segundo semestre de ese año.

Titi, nuevo goleador verdiblanco

Stiven Rodríguez se convirtió en figura del fútbol colombiano de manera inesperada, pues siendo suplente en el Junior de Barranquilla, fue goleador y jugador determinante desde 2023, siendo el relevo de Carlos Bacca en un principio y después de Guillermo Paiva en los últimos meses.

Aprovechando su buen momento, Titi firmó contrato con el Deportivo Cali, equipo que lo buscó desde un principio e incluso superó ofertas de conjuntos como el América, que peleó hasta el último minuto por su fichaje y no lo consiguió, pues al delantero le interesó más el proyecto de los azucareros.

El delantero se fue del Junior de Barranquilla para pelear la titularidad en el conjunto Azucarero - crédito Deportivo Cali

Los verdiblancos presentaron al delantero con un video en redes sociales, en el que posó junto a la camiseta titular y esperando que se gane un puesto en la escuadra del técnico Alberto Gamero, ya que no quiere volver a ser el suplente de otro atacante, tal como pasó con los tiburones.

De esta manera, Cali cerró su libro de pases tras las contrataciones del portero Pedro Gallese, el delantero Juan Ignacio Dinenno, el defensor Fernando Álvarez, el extremo Ronaldo Pájaro, los volantes Joan Gómez, Emanuel Reynoso y Daniel Giraldo, y el delantero Steven Titi Rodríguez, que fue el último en llegar.