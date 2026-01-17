Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

América de Cali sigue en la búsqueda de un delantero en el mercado de fichajes, al quedarse sin dos de sus atacantes de 2025 - crédito América de Cali
América de Cali sigue activo en el mercado de fichajes, pues mientras otros equipos cierran su libro de pases en el primer semestre de 2026, los Diablos Rojos están en la búsqueda de un delantero que reemplace al saliente Luis Ramos y el sancionado Rodrigo Holgado, que paga castigo de la FIFA hasta septiembre.
Altas y bajas de los 20 equipos del fútbol colombiano
El Verdolaga también hizo oficial la continuidad hasta 2029 de su volante Juan Manuel Rengifo-crédito @nacionaloficial/X
Otra de las novedades que presentó Atlético Nacional fue la continuidad del volante Juan Manuel Rengifo hasta 2029. A continuación, así está el mercado de fichajes de los principales equipos de la Liga BetPlay;
Águilas Doradas
Altas: Juan David Niño (D.T.), Andrés Ricaurte, Iván Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez y Alberto Higgins.
Bajas: Jonathan Risueño (D.T.), Tomás Salazar, Delvin Alfonzo, Johan Caballero, Yony González, Wuílker Faríñez, Sebastián Rodríguez, Ánderson Plata, Wilson Morelo, Hárrinson Mancilla y Geovanni Banguera.
Alianza
Altas: Éver Meza, Juan Viveros, Juan Arcila, Eduard Banguero y Yéiner Londoño.
Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres, Fabián Mosquera y Máyer Gil.
América de Cali
Altas: Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero y Yeison Guzmán.
Bajas: Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Luis Paz, Jean Pestaña, Andrés Felipe Roa, Yerson Candelo, Kener González, Manuel Caicedo, Franco Leys y Éder Álvarez Balanta.
Atlético Bucaramanga
Altas: Brandon Caicedo y Martín Rea.
Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.
Atlético Nacional
Altas: Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño, Eduard Bello
Bajas: Kilian Toscano, Facundo Batista, Camilo Cándido, Joan Castro y Billy Arce.
Boyacá Chicó
Altas: Ítalo Montaño, Juan Sebastián Palma, Jaime Díaz y Jeison Mena.
Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristian Álvarez, Wílmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michel Ramos, Andrés Carreño, Quevin Quesada, Matías Pisano, Bladimir Angulo y Alex Borja.
Deportes Tolima
Altas: Alexis Henríquez (A.T.), Jan Carlos Angulo, Kelvin Flórez, Luis Sandoval, Edwar López y Elan Ricardo.
Bajas: Léider Riascos, Jhon Quiñones, Marlon Torres, Kevin Pérez y Jeison Mena.
Deportivo Cali
Altas: Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro, Joan Gómez, Emanuel Reynoso y Daniel Giraldo.
Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo y Alejandro Rodríguez.
Deportivo Pasto
Altas: Jonathan Risueño (D.T.), Andrey Estupiñán, Matías Pisano, Wilson Morelo, Joider Micolta, Fáiner Torijano, Enrique Serje, Hárrinson Mancilla, Máyer Gil, Geovanni Banguera, Diego Chávez, Edwin Velasco, Jonathan Perlaza y Santiago Córdoba.
Bajas: René Rosero (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Facundo Boné, Felipe Jaramillo, Víctor Cabezas, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Jéfferson Rivas, Diego Castillo y Brayan Sánchez.
Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Salvador Ichazo, Franklin Mosquera, Ómar Albornoz, Juan Sebastián Quintero, Jaime Díaz, Víctor Mejía, Juan David Ríos y Edwin Velasco.
Fortaleza
Altas: Miguel Silva, Miguel Pernía, Franco Pulicastro, Sebastián Herrera, Richardson Rivas, Joan Cajares, David Ramírez y Sebastián Navarro.
Bajas: Sebastián Valencia, Andrés Ricaurte, Emilio Gutiérrez, Ronaldo Pájaro, Kelvin Flórez, Emilio Aristizábal, Santiago Córdoba, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar y Jordan García.
Independiente Medellín
Altas: Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, John Edwin Montaño, Dídier Moreno y Enzo Larrosa.
Bajas: Washington Aguerre, Yéferson Rodallega, Ménder García, Fáiner Torijano, Jaime Alvarado, Juan David Arizala, Luis Sandoval y Brayan León.
Internacional de Bogotá
Altas: Ricardo Valiño (D.T.), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés, Emilio Gutiérrez, Wuílker Faríñez, Joan Castro y Dereck Moncada.
Bajas: sin anuncios.
Jaguares
Altas: Alexis Márquez (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Carlos Henao, Wilfrido de la Rosa, Carlos Ordóñez, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Darwin López, Bladimir Ángulo, Fabián Mosquera, Cristian Álvarez y Johan Hinestroza.
Bajas: Álvaro Hernández (D.T.), Jhon Figueroa, Víctor Brid, Guillermo Gómez, Ronaldo Lora, Andrés Escobar, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Daniel Padilla, Damir Céter, José Andrade, Juan Sebastián Herrera, Jerson Berrío, Yimmer Salas y Boris Palacios.
Junior de Barranquilla
Altas: Jánnenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña, Kevin Pérez y Luis Fernando Muriel.
Bajas: José Cuenú, Javier Báez, Didier Moreno, José Enamorado, Carlos Esparragoza y ‘Titi’ Rodríguez.
Llaneros
Altas: Juan José Ramírez, Jhonier Blanco, Kelvin Osorio, Edwin Laszo, Alejandro Morález, Léider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda, Dennys Quintero y Kevin Caicedo.
Bajas: Ánderson Mojica, Bryan Urueña, Eli Mina, Kénner Valencia, Jan Carlos Angulo, Howell Mena, Julián Angulo y Yeiler Góez.
Millonarios
Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras.
Bajas: Néiser Villarreal, Bruno Savio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda, Helibelton Palacios, Juan Esteban Carvajal, Nicolás Arévalo y Edwin Mosquera.
Once Caldas
Altas: Jaime Alvarado, Yéferson Rodallega y Andrés Roa.
Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García, Alejandro García, Luis Palacios, Andrés Ibargüen.
Santa Fe
Altas: Pablo Repetto (D.T.), Franco Fagúndez, Kilian Toscano, Helibelton Palacios, Luis Palacios y Nahuel Bustos.
Bajas: Francisco López (D.T.), Harold Santiago Mosquera, Ángelo Rodríguez, Yairo Moreno, Edwar López, Elvis Perlaza, Marcelo Meli, Joaquín Sosa y David Ramírez.
11:47 hsHoy
Atlético Nacional oficializó al reemplazo de Marino Hinestroza
El verde oficializó a su cuarto refuerzo de cara a la temporada 2026-crédito @nacionaloficial/X
En el cierre del 16 de enero de 2026, el “Verdolaga” anunció la llegada de Eduard Bello, delantero venezolano proveniente del Barcelona Sporting Club de Guayaquil y que estuvo en Chile durante 2025.
En lo que se refiere a sus estadísticas, el futbolista de la “Vinotinto” (apodo de la selección de Venezuela), jugó un año a préstamo en el fútbol chileno con la Universidad Católica, y allí disputó 31 partidos en 1.782 minutos, anotó 7 goles y realizó tres asistencias.