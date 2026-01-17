Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Con el comienzo del campeonato colombiano, Atlético Nacional oficializó a un nuevo refuerzo en el ataque previo al partido ante Boyacá Chicó

La Liga BetPlay comenzó el
La Liga BetPlay comenzó el 16 de enero de 2026-crédito Catalina Olaya/Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real del mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026.

13:32 hsHoy

Deportes Tolima quiere ir por un refuerzo clave para la defensa

El subcampeón de Colombia quiere
El subcampeón de Colombia quiere reforzar la defensa -crédito @JulianCaperaB/X

El periodista Julián Capera informó sobre la posibilidad de que llegue Pablo Oretiz al cuadro vinotinto y oro.

13:02 hsHoy

12:33 hsHoy

América de Cali daría un golpe en el mercado de fichajes: buscaría a un referente de River

Ante la desesperación por encontrar un delantero para la temporada 2026, el club vallecaucano daría con nada menos que un exjugador del Millonario y con pasado en Europa

América de Cali sigue en
América de Cali sigue en la búsqueda de un delantero en el mercado de fichajes, al quedarse sin dos de sus atacantes de 2025 - crédito América de Cali

América de Cali sigue activo en el mercado de fichajes, pues mientras otros equipos cierran su libro de pases en el primer semestre de 2026, los Diablos Rojos están en la búsqueda de un delantero que reemplace al saliente Luis Ramos y el sancionado Rodrigo Holgado, que paga castigo de la FIFA hasta septiembre.

11:54 hsHoy

Altas y bajas de los 20 equipos del fútbol colombiano

El Verdolaga también hizo oficial
El Verdolaga también hizo oficial la continuidad hasta 2029 de su volante Juan Manuel Rengifo-crédito @nacionaloficial/X

Otra de las novedades que presentó Atlético Nacional fue la continuidad del volante Juan Manuel Rengifo hasta 2029. A continuación, así está el mercado de fichajes de los principales equipos de la Liga BetPlay;

Águilas Doradas

  • Altas: Juan David Niño (D.T.), Andrés Ricaurte, Iván Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez y Alberto Higgins.
  • Bajas: Jonathan Risueño (D.T.), Tomás Salazar, Delvin Alfonzo, Johan Caballero, Yony González, Wuílker Faríñez, Sebastián Rodríguez, Ánderson Plata, Wilson Morelo, Hárrinson Mancilla y Geovanni Banguera.

Alianza

  • Altas: Éver Meza, Juan Viveros, Juan Arcila, Eduard Banguero y Yéiner Londoño.
  • Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres, Fabián Mosquera y Máyer Gil.

América de Cali

  • Altas: Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero y Yeison Guzmán.
  • Bajas: Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Luis Paz, Jean Pestaña, Andrés Felipe Roa, Yerson Candelo, Kener González, Manuel Caicedo, Franco Leys y Éder Álvarez Balanta.

Atlético Bucaramanga

  • Altas: Brandon Caicedo y Martín Rea.
  • Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.

Atlético Nacional

  • Altas: Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño, Eduard Bello
  • Bajas: Kilian Toscano, Facundo Batista, Camilo Cándido, Joan Castro y Billy Arce.

Boyacá Chicó

  • Altas: Ítalo Montaño, Juan Sebastián Palma, Jaime Díaz y Jeison Mena.
  • Bajas: sin anuncios

Cúcuta Deportivo

  • Altas: Federico Abadía, Sebastián Rodríguez, Léider Berdugo, Jhon Quiñones, Luifer Hernández, Víctor Mejía y Brayan Montaño.
  • Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristian Álvarez, Wílmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michel Ramos, Andrés Carreño, Quevin Quesada, Matías Pisano, Bladimir Angulo y Alex Borja.

Deportes Tolima

  • Altas: Alexis Henríquez (A.T.), Jan Carlos Angulo, Kelvin Flórez, Luis Sandoval, Edwar López y Elan Ricardo.
  • Bajas: Léider Riascos, Jhon Quiñones, Marlon Torres, Kevin Pérez y Jeison Mena.

Deportivo Cali

  • Altas: Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro, Joan Gómez, Emanuel Reynoso y Daniel Giraldo.
  • Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo y Alejandro Rodríguez.

Deportivo Pasto

  • Altas: Jonathan Risueño (D.T.), Andrey Estupiñán, Matías Pisano, Wilson Morelo, Joider Micolta, Fáiner Torijano, Enrique Serje, Hárrinson Mancilla, Máyer Gil, Geovanni Banguera, Diego Chávez, Edwin Velasco, Jonathan Perlaza y Santiago Córdoba.
  • Bajas: René Rosero (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Facundo Boné, Felipe Jaramillo, Víctor Cabezas, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Jéfferson Rivas, Diego Castillo y Brayan Sánchez.

Deportivo Pereira

  • Altas: Arturo Reyes (D.T.), Danilo Ortiz, Fabio Delgado, Ánderson Plata y Alejandro Rodríguez.
  • Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Salvador Ichazo, Franklin Mosquera, Ómar Albornoz, Juan Sebastián Quintero, Jaime Díaz, Víctor Mejía, Juan David Ríos y Edwin Velasco.

Fortaleza

  • Altas: Miguel Silva, Miguel Pernía, Franco Pulicastro, Sebastián Herrera, Richardson Rivas, Joan Cajares, David Ramírez y Sebastián Navarro.
  • Bajas: Sebastián Valencia, Andrés Ricaurte, Emilio Gutiérrez, Ronaldo Pájaro, Kelvin Flórez, Emilio Aristizábal, Santiago Córdoba, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar y Jordan García.

Independiente Medellín

  • Altas: Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, John Edwin Montaño, Dídier Moreno y Enzo Larrosa.
  • Bajas: Washington Aguerre, Yéferson Rodallega, Ménder García, Fáiner Torijano, Jaime Alvarado, Juan David Arizala, Luis Sandoval y Brayan León.

Internacional de Bogotá

  • Altas: Ricardo Valiño (D.T.), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés, Emilio Gutiérrez, Wuílker Faríñez, Joan Castro y Dereck Moncada.
  • Bajas: sin anuncios.

Jaguares

  • Altas: Alexis Márquez (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Carlos Henao, Wilfrido de la Rosa, Carlos Ordóñez, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Darwin López, Bladimir Ángulo, Fabián Mosquera, Cristian Álvarez y Johan Hinestroza.
  • Bajas: Álvaro Hernández (D.T.), Jhon Figueroa, Víctor Brid, Guillermo Gómez, Ronaldo Lora, Andrés Escobar, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Daniel Padilla, Damir Céter, José Andrade, Juan Sebastián Herrera, Jerson Berrío, Yimmer Salas y Boris Palacios.

Junior de Barranquilla

  • Altas: Jánnenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña, Kevin Pérez y Luis Fernando Muriel.
  • Bajas: José Cuenú, Javier Báez, Didier Moreno, José Enamorado, Carlos Esparragoza y ‘Titi’ Rodríguez.

Llaneros

  • Altas: Juan José Ramírez, Jhonier Blanco, Kelvin Osorio, Edwin Laszo, Alejandro Morález, Léider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda, Dennys Quintero y Kevin Caicedo.
  • Bajas: Ánderson Mojica, Bryan Urueña, Eli Mina, Kénner Valencia, Jan Carlos Angulo, Howell Mena, Julián Angulo y Yeiler Góez.

Millonarios

  • Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras.
  • Bajas: Néiser Villarreal, Bruno Savio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda, Helibelton Palacios, Juan Esteban Carvajal, Nicolás Arévalo y Edwin Mosquera.

Once Caldas

  • Altas: Jaime Alvarado, Yéferson Rodallega y Andrés Roa.
  • Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García, Alejandro García, Luis Palacios, Andrés Ibargüen.

Santa Fe

  • Altas: Pablo Repetto (D.T.), Franco Fagúndez, Kilian Toscano, Helibelton Palacios, Luis Palacios y Nahuel Bustos.
  • Bajas: Francisco López (D.T.), Harold Santiago Mosquera, Ángelo Rodríguez, Yairo Moreno, Edwar López, Elvis Perlaza, Marcelo Meli, Joaquín Sosa y David Ramírez.
11:47 hsHoy

Atlético Nacional oficializó al reemplazo de Marino Hinestroza

El verde oficializó a su cuarto refuerzo de cara a la temporada 2026-crédito @nacionaloficial/X

En el cierre del 16 de enero de 2026, el “Verdolaga” anunció la llegada de Eduard Bello, delantero venezolano proveniente del Barcelona Sporting Club de Guayaquil y que estuvo en Chile durante 2025.

En lo que se refiere a sus estadísticas, el futbolista de la “Vinotinto” (apodo de la selección de Venezuela), jugó un año a préstamo en el fútbol chileno con la Universidad Católica, y allí disputó 31 partidos en 1.782 minutos, anotó 7 goles y realizó tres asistencias.

EN VIVOMercado de fichajesLiga BetPlayMercado de fichajes Liga BetPlayAltas y Bajas Liga BetPlayColombia-Deportes

