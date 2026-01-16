Deportes

Mundial 2026 impacta los torneos cortos: así se han definido campeones en años de Copa del Mundo

El calendario del fútbol colombiano se ajusta por la cita global, recordando cómo América de Cali, Junior, Nacional y otros han celebrado títulos en años mundialistas desde 2002

Guardar
Nacional y Junior han ganado
Nacional y Junior han ganado dos títulos de torneos cortos en año de mundial - crédito EuropaPress/MauricioDueñas

Cada cuatro años, la atención de gran parte del mundo se enfoca en lo que pase en la Copa del Mundo, que es la competencia deportiva más importante del mundo.

En 2026, bajo un nuevo formato con 48 clasificados, México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones del torneo que busca definir cuál es el mejor país del mundo a nivel futbolístico.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Con la presencia de Colombia en la edición de 2026, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol han tenido que cambiar por completo el calendario del primer semestre, dejando a un lado la definición de la segunda fase de la Liga BetPlay con cuadrangulares.

De la misma forma, esto ha hecho que se recuerde cuáles han sido los campeones en torneos cortos que ha tenido Colombia en época de mundial, teniendo en cuenta que el formato semestral en el país cafetero se desarrolla desde 2002.

El equipo escarlata se consagró
El equipo escarlata se consagró campeón en el torneo apertura de 2002 - crédito América de Cali

En 2002, antes de que se llevara a cabo el torneo de naciones en Corea del Sur y Japón, el apertura en Colombia fue ganado por América de Cali, que derrotó en la final a Atlético Nacional, en una de las definiciones más recordadas del siglo XXI.

En el segundo semestre, cuatro meses después de que Brasil se coronó en Asia, Independiente Medellín superó a Deportivo Pasto en la final y logró quedarse con la estrella de diciembre en Colombia.

Cuatro años después, Alemania fue sede de la Copa del Mundo que ganó Italia, en una final recordada ante Francia por la polémica expulsión de Zinedine Zidane, que le propinó un cabezazo a Marco Materazzi.

En ese año, en Colombia se consagraron dos equipos que habitualmente no disputan títulos en el rentado nacional: Deportivo Pasto, que derrotó a Cali en la final; mientras que en diciembre Cúcuta Deportivo le ganó la definición al Tolima.

El año que España se
El año que España se consagró en el mundial, en Colombia los campeones fueron Junior y Once Caldas - crédito AFP

Para Sudáfrica 2010, Colombia no estuvo en el torneo de naciones; sin embargo, el torneo también fue alterado para evitar que los clubes perdieran a jugadores importantes de otras selecciones.

Mientras que en África se registró el primer y único título mundial de España, en el FPC los campeones fueron Junior de Barranquilla y Once Caldas. Cabe recordar que en esa ocasión ya se jugaba de nuevo la Copa Colombia, que fue ganada por Deportivo Cali.

En Brasil 2014, la selección Colombia tuvo su participación más histórica en torneos mundiales, siendo eliminada por el país anfitrión en cuartos de final.

En el FPC, las ligas fueron ganadas por Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, mientras que Deportes Tolima superó al Cardenal en la final de la Copa Colombia, lo que impidió que los bogotanos fueran bicampeones en el año calendario.

El equipo Matecaña fue el
El equipo Matecaña fue el último campeón en Colombia durante año de mundial - crédito Colprensa

En 2018 Rusia fue sede de la Copa del Mundo que ganó Francia ante Croacia, misma en la que Colombia fue eliminada en octavos de final ante Inglaterra en tanda de penales.

A nivel local, el primer semestre fue ganado por Deportes Tolima, que superó a Atlético Nacional; de cierta forma, el Verdolaga tuvo revancha en Copa Colombia, en la que se quedó con el título tras derrotar a Once Caldas.

En el segundo semestre, Junior de Barranquilla se consagró como visitante ante Independiente Medellín, en una final que sigue siendo recordada porque se definió en los últimos minutos.

En 2022, que es el año en el que se disputó el último mundial, en Colombia los campeones de liga fueron Atlético Nacional y Deportivo Pereira, mientras la copa se quedó en manos de Millonarios.

Cabe mencionar que, desde que se juegan torneos cortos, en Colombia ningún equipo ha logrado levantar un título internacional durante año de mundial, siendo 2026 una oportunidad para terminar con esa racha negativa.

Temas Relacionados

Copa del MundoCampeonesTorneos cortosFPCLiga BetPlayFútbol colombianoColombia-Deportes

Más Noticias

Revelaron el requisito de Atlético Nacional para contratar jugadores: extécnico verdolaga explicó detalles

El narrador Eduardo Luis mencionó que los resultados que tuvo Francisco Da Costa fueron fundamentales para que se tomara esa decisión

Revelaron el requisito de Atlético

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs. Huracán, amistoso internacional 2026: formaciones confirmadas en Uruguay

El conjunto recién ascendido a la Liga BetPlay jugará su segundo y último compromiso ante otro argentino, esta vez ante el Globo, subcampeón del Torneo Apertura 2025

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs.

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas de los equipos hoy 16 de enero

En el inicio de la temporada 2026, los 20 equipos no se detienen en el periodo de transferencias; algunos siguen en la búsqueda de refuerzos y otros a punto de cerrar su libro de pases

EN VIVO Mercado de fichajes

La abuelita uruguaya hincha del Cúcuta Deportivo, que vibró con la victoria ante San Lorenzo, contó cómo nació este amor en Colombia

La mujer de la tercera edad destacó que espera que este 2026 el equipo Motilón vuelva a clasificar a la Copa Libertadores, al recordar la épica campaña del 2007 que lo dejó como el equipo revelación

La abuelita uruguaya hincha del

Altas y bajas de la Liga BetPlay: estos fueron los movimientos de los equipos el 15 de enero

Equipos como Millonarios, Pasto, Tolima y otros reportaron novedades, que cada vez son pocas por el inicio de la temporada 2026 del fútbol colombiano

Altas y bajas de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc robaron

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares en

Las películas más populares en Prime Video Colombia

Miguel Varoni cerró una era en Telemundo y se despidió de la cadena estadounidense

Yeison Jiménez y Legarda tuvieron el mismo homenaje, pero con distinta reacción: así recordaron los fans de Luisa Fernanda W la situación y la defendieron

Westcol suspende transmisiones en vivo y alerta a su audiencia por quebrantos de salud: “No me da el cuerpo”

El último viaje del cantante Yeison Jiménez: sus cenizas retornarán a su lugar de origen después del accidente

Deportes

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs.

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs. Huracán, amistoso internacional 2026: formaciones confirmadas en Uruguay

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas de los equipos hoy 16 de enero

La abuelita uruguaya hincha del Cúcuta Deportivo, que vibró con la victoria ante San Lorenzo, contó cómo nació este amor en Colombia

Altas y bajas de la Liga BetPlay: estos fueron los movimientos de los equipos el 15 de enero

Teófilo Gutiérrez salvó a Junior en la Superliga: empate 1-1 contra Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla