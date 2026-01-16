Mundial 2026 impacta los torneos cortos: así se han definido campeones en años de Copa del Mundo

Nacional y Junior han ganado dos títulos de torneos cortos en año de mundial - crédito EuropaPress/MauricioDueñas

Cada cuatro años, la atención de gran parte del mundo se enfoca en lo que pase en la Copa del Mundo, que es la competencia deportiva más importante del mundo.

En 2026, bajo un nuevo formato con 48 clasificados, México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones del torneo que busca definir cuál es el mejor país del mundo a nivel futbolístico.

Con la presencia de Colombia en la edición de 2026, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol han tenido que cambiar por completo el calendario del primer semestre, dejando a un lado la definición de la segunda fase de la Liga BetPlay con cuadrangulares.

De la misma forma, esto ha hecho que se recuerde cuáles han sido los campeones en torneos cortos que ha tenido Colombia en época de mundial, teniendo en cuenta que el formato semestral en el país cafetero se desarrolla desde 2002.

El equipo escarlata se consagró campeón en el torneo apertura de 2002 - crédito América de Cali

En 2002, antes de que se llevara a cabo el torneo de naciones en Corea del Sur y Japón, el apertura en Colombia fue ganado por América de Cali, que derrotó en la final a Atlético Nacional, en una de las definiciones más recordadas del siglo XXI.

En el segundo semestre, cuatro meses después de que Brasil se coronó en Asia, Independiente Medellín superó a Deportivo Pasto en la final y logró quedarse con la estrella de diciembre en Colombia.

Cuatro años después, Alemania fue sede de la Copa del Mundo que ganó Italia, en una final recordada ante Francia por la polémica expulsión de Zinedine Zidane, que le propinó un cabezazo a Marco Materazzi.

En ese año, en Colombia se consagraron dos equipos que habitualmente no disputan títulos en el rentado nacional: Deportivo Pasto, que derrotó a Cali en la final; mientras que en diciembre Cúcuta Deportivo le ganó la definición al Tolima.

El año que España se consagró en el mundial, en Colombia los campeones fueron Junior y Once Caldas - crédito AFP

Para Sudáfrica 2010, Colombia no estuvo en el torneo de naciones; sin embargo, el torneo también fue alterado para evitar que los clubes perdieran a jugadores importantes de otras selecciones.

Mientras que en África se registró el primer y único título mundial de España, en el FPC los campeones fueron Junior de Barranquilla y Once Caldas. Cabe recordar que en esa ocasión ya se jugaba de nuevo la Copa Colombia, que fue ganada por Deportivo Cali.

En Brasil 2014, la selección Colombia tuvo su participación más histórica en torneos mundiales, siendo eliminada por el país anfitrión en cuartos de final.

En el FPC, las ligas fueron ganadas por Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, mientras que Deportes Tolima superó al Cardenal en la final de la Copa Colombia, lo que impidió que los bogotanos fueran bicampeones en el año calendario.

El equipo Matecaña fue el último campeón en Colombia durante año de mundial - crédito Colprensa

En 2018 Rusia fue sede de la Copa del Mundo que ganó Francia ante Croacia, misma en la que Colombia fue eliminada en octavos de final ante Inglaterra en tanda de penales.

A nivel local, el primer semestre fue ganado por Deportes Tolima, que superó a Atlético Nacional; de cierta forma, el Verdolaga tuvo revancha en Copa Colombia, en la que se quedó con el título tras derrotar a Once Caldas.

En el segundo semestre, Junior de Barranquilla se consagró como visitante ante Independiente Medellín, en una final que sigue siendo recordada porque se definió en los últimos minutos.

En 2022, que es el año en el que se disputó el último mundial, en Colombia los campeones de liga fueron Atlético Nacional y Deportivo Pereira, mientras la copa se quedó en manos de Millonarios.

Cabe mencionar que, desde que se juegan torneos cortos, en Colombia ningún equipo ha logrado levantar un título internacional durante año de mundial, siendo 2026 una oportunidad para terminar con esa racha negativa.