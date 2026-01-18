Millonarios no le daría una mano a Falcao con su sanción en la Liga BetPlay: esta es la razón

Falcao García tiene una sanción de cuatro fechas en la Liga BetPlay, desde su última aparición en junio de 2025 - crédito Millonarios FC

Millonarios comenzará la Liga BetPlay 2026 con mucha expectativa por su plantilla, pues contrató a siete jugadores y varios de ellos son de primer nivel, como es el caso de Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Ureña o Mateo García, además del argentino Rodrigo Contreras y el esperado fichaje de Enzo Elizalde, que sería el octavo refuerzo a falta de anuncio.

Sin embargo, los azules no contarían con Falcao por un buen tiempo, debido a que el delantero no solo llevaba siete meses sin pisar una cancha, sino que cumple una sanción de cuatro jornadas en el campeonato, por una serie de declaraciones el 19 de junio tras el encuentro ante Santa Fe, criticando el arbitraje y quienes le hicieron malos comentarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Como si fuera poco, el equipo de Hernán Torres tampoco contará con Leonardo Castro y Jorge Arias ante Bucaramanga, pues los dos pagan castigos desde el segundo semestre, mientras que Andrés Llinás está en proceso de terminar su recuperación de una lesión que lo sacó de las canchas desde agosto de 2025.

Falcao pagaría sus cuatro fechas

En un giro inesperado, los azules informaron el 7 de enero que el Tigre volvería para un segundo ciclo con el club, después de su salida en junio de 2025 y que no fue en los mejores términos con algunos medios y un sector de hinchas, sobre todo de otros clubes, que lo criticaron mucho.

Pese a eso, Falcao García deberá pagar cuatro partidos de suspensión y los azules no apelarían ante la Dimayor, pese a que tiene la oportunidad de hacerlo en los próximos días para que el delantero quede habilitado en el menor tiempo para debutar oficialmente.

Falcao García viene de jugar casi 30 minutos en el amistoso contra Boca en La Bombonera, con empate sin goles - crédito Millonarios FC

Por medio del artículo 42 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, un club puede solicitar que se suspenda una sanción si cumple la mitad de lo decidido por el comité disciplinario, que en el caso del samario, sería solo dos jornadas que pagaría.

Sin embargo, el medio Deportes RCN aseguró que Millonarios aprovechará esos cuatro partidos de castigo para que Falcao se ponga en forma, pues debido a la para de siete meses debe recuperar el ritmo de competencia para que aporte todo su talento a la institución.

Falcao García trabajaría para ponerse en las mejores condiciones para jugar con Millonarios, durante las cuatro fechas de sanción en Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

De esta manera, el posible debut del Tigre con los embajadores se daría el jueves 5 de febrero, cuando Pereira visite al club en El Campín por duelo adelantado de la fecha 9, dependiendo de cómo el técnico Hernán Torres vea al jugador, para meterlo en convocatoria.

Posible nómina ante Bucaramanga

El próximo reto de Millonarios es sacar un buen resultado ante nada menos que el Bucaramanga, que llegó a los cuadrangulares del segundo semestre de 2025 y es un equipo fuerte en condición de local, por lo que será un partido de alto nivel para las dos escuadras.

Las principales novedades en los azules es la inclusión del portero Guillermo de Amores y el posible debut de Rodrigo Contreras, pues el primero tuvo una buena actuación en el amistoso contra Boca, mientras que el delantero argentino tomaría el puesto de Leonardo Castro.

Millonarios le apunta a un triunfo contra el Bucaramanga, en el inicio de la Liga BetPlay en el estadio Américo Montanini - crédito Millonarios FC

De otro lado, se esperan también las presentaciones de Mateo García y Rodrigo Ureña en el mediocampo, para acompañar a David Mackalister Silva y Carlos Darwin Quintero en la segunda línea, mientras que Beckham Castro se perfila para ser el extremo que le brinde la velocidad en el frente de ataque.

Así jugaría Millonarios: Guillermo de Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Alex Moreno Paz, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, David Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero; Beckham Castro, Rodrigo Contreras.