Deportes

Atlético Nacional encontró el reemplazo de Marino Hinestroza: sorpresivo fichaje proveniente de Ecuador

Los verdolagas, que siguen a la espera de definir la venta del atacante a Boca Juniors, está cerca de concretar su cuarta contratación y es un extremo con mucha experiencia

Guardar
Atlético Nacional quiere hacer un
Atlético Nacional quiere hacer un buen semestre en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana 2026 - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional no ha tenido un mercado de fichajes con una gran cantidad de jugadores, como en otras épocas, sino que le apostó a mantener buena parte de la base de 2025, varios de ellos hicieron parte del éxito de 2024, y se reforzaron en zonas específicas de la plantilla.

Una de esas posiciones es en los extremos, donde el verde tendría un nuevo jugador listo y sería el reemplazo del saliente Marino Hinestroza, una de las joyas de los antioqueños que sigue en proceso de culminar su acuerdo con Boca Juniors, que se va a paso lento por diferencias económicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conjunto de Diego Arias completará cuatro caras nuevas para iniciar la Liga BetPlay el sábado 17 de enero, cuando reciba a Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot y que será la presentación de la plantilla de 2026, que está obligada a salir campeona del fútbol colombiano.

Cuarto refuerzo de Nacional

Los verdolagas han presentado hasta el momento al extremo Nicolás Rodríguez, el portero Kevin Cataño y el defensor Milton Casco, este último es su fichaje más fuerte hasta el momento y de los más importantes en el fútbol colombiano en el primer semestre de 2026.

El periodista Felipe Sierra reveló que Atlético Nacional anunciará pronto a Eduard Bello, un atacante venezolano de 30 años que es recordado por sus partidos con la Vinotinto en las eliminatorias al mundial de 2026, además de una amplia experiencia en el fútbol internacional.

Se espera que Atlético Nacional
Se espera que Atlético Nacional presente a Eduard Bello antes del partido contra Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay - crédito @PSierraR/X

“Eduard Bello está en Medellín cerrando detalles de lo que será su llegada a Atlético Nacional, luego de liberarse de su contrato con Barcelona SC. Todo muy adelantado con el extremo venezolano que el año pasado estuvo en Chile: Universidad Católica”, mencionó el comunicador en su cuenta de X.

Sierra añadió que el extremo “presentó esta mañana (16 de enero) en Guarne exámenes físicos y a esta hora se realiza exámenes médicos en Medellín para firmar con Atlético Nacional, luego de concretar esta semana su liberación de Barcelona SC”, que fue su último club en Ecuador.

Eduard Bello será el cuarto
Eduard Bello será el cuarto y, por el momento, último refuerzo de Atlético Nacional para 2026 - crédito @PSierraR/X

Bello pasó por Barcelona de Guayaquil, Universidad Católica, Mazatlán de México, Antofagasta de Chile y Carabobo de Venezuela, en 2025 marcó siete goles en 35 partidos y con la Vinotinto lleva cuatro tantos en 26 presentaciones, siendo recurrente en las convocatorias.

Así jugaría ante Boyacá Chicó

El equipo antioqueño quiere empezar la temporada con pie derecho, pues el objetivo es asegurar el título del primer semestre porque en 2025 fracasó en los cuadrangulares de los dos semestres, sobre todo en diciembre porque se quedó afuera de la final en la última jornada.

Una de las novedades es la ausencia de Alfredo Morelos, que sigue negociando su salida de Santos por incumplimientos salariales y, hasta el momento, no se conoce más información al respecto, solo que el jugador quiere seguir con el verde y necesita liberarse del Peixe.

Atlético Nacional suma cuatro refuerzos
Atlético Nacional suma cuatro refuerzos para la temporada 2026, entre ellos un portero - crédito Atlético Nacional

También se daría el debut de Milton Casco por la lateral izquierda, pues tomará el puesto de Camilo Cándido que no renovó y volvió a Cruz Azul, completando la línea posterior con Andrés Román, Simón García y William Tesillo, además del portero David Ospina que necesita minutos para ser convocado en la selección Colombia.

El otro dilema es con el volante creativo, ya que el entrenador deberá elegir entre el experimentado Edwin Cardona, con contrato hasta diciembre de 2026, o Juan Manuel Rengifo, la nueva joya del club y que está en proceso de renovar su contrato por tres años más, además de que es el hombre a vender en el futuro para los verdes.

Posible formación de Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno; Dairon Asprilla.

Temas Relacionados

Atlético NacionalEduard BelloEduard Bello NacionalMarino HinestrozaBoca JunoirsAtlético Nacional fichajesMercado de fichajes Liga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Definen qué pasará con el debut de América de Cali ante Internacional de Bogotá

A través de su cuenta de X, Tulio Gómez, máximo accionista de la Mechita, confirmó la noticia

Definen qué pasará con el

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas de los equipos hoy 16 de enero

En el inicio de la temporada 2026, los 20 equipos no se detienen en el periodo de transferencias; algunos siguen en la búsqueda de refuerzos y otros a punto de cerrar su libro de pases

EN VIVO Mercado de fichajes

Cúcuta terminó su pretemporada con derrota en penales: Huracán ganó 6-5 en la serie en Montevideo

El conjunto Motilón igualó en los 90 minutos por 1-1, dejó buenas sensaciones en su preparación fuera del país y volverá para alistar el debut en Liga BetPlay contra Once Caldas

Cúcuta terminó su pretemporada con

Camila Osorio vivió un encuentro especial con una leyenda del tenis en Australia: “Lo quiero mucho”

La cucuteña, que debutará en el Abierto de Australia el próximo domingo, compartió el momento que vivió junto al ex número uno del mundo

Camila Osorio vivió un encuentro

Luis Fernando Muriel le trajo más problemas que soluciones al Junior: Alfredo Arias reveló el pésimo estado de la figura

El entrenador uruguayo mostró su alegría de tener al atacante, que es un fichaje de peso para el fútbol colombiano, pero explicó que no está listo para debutar en el fútbol colombiano

Luis Fernando Muriel le trajo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc robaron

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Tom Hiddleston habló de la

Tom Hiddleston habló de la nueva temporada de ‘The Night Manager’, grabada en Colombia

Matt Damon elogió a las dos actrices colombianas con las que coincidió en el rodaje de ‘The Rip’: “Si las mujeres en Colombia son como ellas dos...”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Marcela Reyes: esta es la historia de la participante que abandonó ‘La casa de los famosos Colombia’

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Deportes

Definen qué pasará con el

Definen qué pasará con el debut de América de Cali ante Internacional de Bogotá

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas de los equipos hoy 16 de enero

Cúcuta terminó su pretemporada con derrota en penales: Huracán ganó 6-5 en la serie en Montevideo

Camila Osorio vivió un encuentro especial con una leyenda del tenis en Australia: “Lo quiero mucho”

Luis Fernando Muriel le trajo más problemas que soluciones al Junior: Alfredo Arias reveló el pésimo estado de la figura