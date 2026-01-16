Deportes

Revelaron el requisito de Atlético Nacional para contratar jugadores: extécnico verdolaga explicó detalles

El narrador Eduardo Luis mencionó que los resultados que tuvo Francisco Da Costa fueron fundamentales para que se tomara esa decisión

Los últimos jugadores internacionales que contrató Nacional no han funcionado - crédito Colprensa

Al ser uno de los clubes más históricos del país, a lo que se suma el poder financiero que tienen sus propietarios, Atlético Nacional es uno de los equipos en Colombia que más dinero invierte en el ámbito de las contrataciones.

Esto queda en evidencia cuando se observa la nómina titular del equipo Verdolaga, que en sus filas tiene a figuras que han sido convocadas a la selección Colombia, como: David Ospina, William Tesillo, Andrés Felipe Román, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Mateus Uribe, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Sin embargo, el poder adquisitivo que tiene Nacional no ha provocado que todos los jugadores fichados triunfen en Medellín, puesto que algunos terminan saliendo por la puerta de atrás.

En los últimos años, los jugadores extranjeros que han pasado por Nacional no han funcionado; además, algunos han protagonizado escándalos por fuera de ámbitos deportivos, lo que habría hecho que los directivos del club hayan replanteado su política de contratación.

Da Costa fue presentado como un refuerzo importante, pero no se consolidó en Nacional - crédito Dimayor

Esto fue expuesto en La FM por el narrador Eduardo Luis López, que aseguró que en Atlético Nacional se tiene un requisito claro cuando se trata de jugadores extranjeros, y es que deben estar casados.

Para explicar la postura, López mencionó que habló con Francisco Maturana, uno de los entrenadores más consagrados del rentado nacional y que en la actualidad tiene funciones administrativas en Nacional.

El comunicador aseguró que Maturala indicó que el jugador más talentoso que ha visto en Colombia en los últimos años fue el brasileño Francisco “Chico” Da Costa, que solo estuvo un semestre en Nacional.

“Dijo que de lo mejor que ha visto llegar a Colombia fue Francisco Da Costa, dijo que era impresionante, pero que después de ese jugador se replantea en contrataciones, no volver a traer jugadores solteros a la ciudad de Medellín. En serio, el man se enloqueció con las chicas, es la verdad”, fueron las palabras de Eduardo Luis López.

En Medellín, Da Costa fue protagonista de un accidente de tránsito - crédito Redes Sociales

En el programa, los demás panelistas recordaron casos similares, lo que provocó que López explicara que no solo se busca que el jugador tenga pareja por temas de indisciplina.

El narrador explicó que, en el contexto del fútbol, se tiene la creencia de que el jugador comprometido come y descansa mejor que un deportista soltero, además de que en Medellín son conscientes de las “tentaciones” que tienen los deportistas en la capital antioqueña.

Sobre “Chico” Da Costa, cabe recordar que jugó en Atlético Nacional tras llegar de Bolívar, en donde era mencionado como uno de los mejores delanteros del fútbol boliviano.

Tras salir del Verdolaga, el brasileño volvió a retomar su nivel en Cerro Porteño de Paraguay y luego en Mirassol FC en Brasil. En la temporada 2025 jugó 20 partidos y marcó 6 goles en la Serie A brasileña, lo que le permitió ser fichado por Cruzeiro.

Milton Casco ya es jugador de Atlético Nacional por un año, hasta diciembre de 2026 - crédito Atlético Nacional

El mercado de fichajes en Nacional

Con Diego Arias en el banquillo, para el primer semestre de 2026 Nacional contará con tres refuerzos: el guardameta proveniente de Real Cundinamarca Kevin Cataño, el extremo colombiano Nicolás Rodríguez, que el semestre anterior jugó en Orlando City de la MLS, y el argentino Milton Casco, que terminó contrato con River Plate.

Sobre el deportista extranjero, Milton Casco mantiene su vida familiar en el ámbito privado. No hay información pública detallada sobre su esposa, hijos u otros aspectos personales, ya que el jugador prefiere resguardar su intimidad y no expone su vida familiar ante los medios.

Existe la posibilidad de que Nacional sume como último refuerzo al extremo Eduard Bello, de nacionalidad venezolana, que en los últimos años ha jugado en clubes de México, Ecuador y Chile.

