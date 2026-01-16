Deportes

La abuelita uruguaya hincha del Cúcuta Deportivo, que vibró con la victoria ante San Lorenzo, contó cómo nació este amor en Colombia

La mujer de la tercera edad destacó que espera que este 2026 el equipo Motilón vuelva a clasificar a la Copa Libertadores, al recordar la épica campaña del 2007 que lo dejó como el equipo revelación

La mujer vivió más de
La mujer vivió más de 30 años en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @seriecolombia/IG | @lagloriadeamerica/IG

Una adulta mayor uruguaya que vibró con la victoria 1 a 0 del Cúcuta Deportivo ante San Lorenzo en un partido amistoso de pretemporada disputado en Montevideo, dejó un momento para el recuerdo luego de que la abuela se ganó el amor de los usuarios en redes sociales por la historia que contó.

Y es que en la antesala del juego que se disputó el miércoles 14 de enero de 2026 en el estadio Luis Franzini, y uno de los primeros compromisos del club colombiano tras su retorno a la máxima categoría del fútbol de su país, la mujer fue abordada por uno de los periodistas que cubre el torneo Serie Río de la Plata.

La abuelita le aclaró al comunicador que no era colombiana debido a que le hizo la pregunta porque llevaba una camiseta con los colores tradicionales del equipo de Norte de Santander y conocido como el Motilón: rojo y negro.

La ciudadana oriunda de la República Oriental del Uruguay señaló luego de que el joven le dijo “¿hincha de Cúcuta?" con un efusivo ”Sí, claro. Viví 37 años en Cúcuta".

La adulta mayor señaló que hace 10 años que regresó a su tierra natal luego de su larga temporada en la ciudad que se ubica cerca a la frontera con Venezuela.

“¿Recordás, por ejemplo, ver a Cúcuta en la semifinal de la Libertadores?" le dijo el periodista a la abuela, que de inmediato le contestó de forma certera: “Claro, acá con Nacional”.

La memoria prodigiosa de la hincha uruguaya se remontó al encuentro de vuelta que se disputó en la fase de cuartos de final entre Cúcuta y Nacional de Uruguay, cuyos partido de ida y vuelta se llevaron a cabo entre el 15 al 24 de mayo de 2007, con victoria de los rojinegros 2 a 0 en el estadio General Santander y empate a dos tantos en el estadio Gran Parque Central (Montevideo).

Esa vez el equipo colombiano fue la gran revelación del torneo en ese año, luego de que fue eliminado en seminales por Boca Juniors en una llave que tuvo de todo, y que en el resultado global quedó con un saldo de 4 a 3.

Por todo lo anterior, la abuela uruguaya hincha del Cúcuta Deportivo expresó: “Llevo dos días de emoción en emoción”.

Al final, la mujer de la tercera edad resaltó: “La expectativa que, que tengo es que este año vuelve a entrar en la Libertadores”.

