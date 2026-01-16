Deportes

Junior presentó a Luis Muriel, pero no pudo debutar en la Superliga: este fue el motivo

Su llegada generó una ola de expectativas entre los aficionados, que colmaron las tribunas del estadio Metropolitano

Luis Fernando Muriel fue presentado
Luis Fernando Muriel fue presentado ante la hinchada del equipo Tiburón - crédito Junior FC

Independiente Santa Fe y Junior abrieron la temporada 2026 con la disputa de la primera final de la Superliga BetPlay Dimayor en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ambos equipos llegaron a este duelo tras consagrarse campeones del fútbol colombiano: los leones lo hicieron en el primer semestre ante Independiente Medellín y los tiburones en el segundo tras superar a Deportes Tolima.

Según el reglamento de la Dimayor, el que mejor quede en la tabla de posiciones de la reclasificación terminaría de local. No obstante, el elenco barranquillero pidió modificar empezar de local, teniendo en cuenta las obras que tendrá su escenario deportivo.

Junior logró el empate ante
Junior logró el empate ante Santa Fe, por la Superliga, en el segundo tiempo en Barranquilla - crédito Colprensa

La Superliga representa el primer título del año y el inicio formal de la competencia en Colombia. Para el vigente campeón el objetivo es sumar un nuevo trofeo y reafirmar su condición de campeón de campeones del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Con ese propósito, la directiva y el cuerpo técnico, liderado por Alfredo Arias, decidieron mantener la base de la plantilla campeona -aunque se dieron algunas salidas– y sumar refuerzos para fortalecer el proyecto deportivo.

En los días previos a la final, el club presentó oficialmente su nómina para 2026 y confirmó la incorporación de un refuerzo de peso: Luis Fernando Muriel. El delantero, procedente de Orlando City de la MLS, fue anunciado la noche del 14 de enero a través de sus redes sociales.

Su fichaje generó gran expectativa entre los hinchas, quienes aguardaban con entusiasmo la llegada de uno de los jugadores más experimentados del fútbol colombiano.

Por qué no jugó Luis Muriel su primer partido

Luis Fernando Muriel regresó al
Luis Fernando Muriel regresó al fútbol colombiano tras una carrera de 16 años en el fútbol internacional (Europa y Estados Unidos) - crédito Junior FC

Muriel ya posó con la nueva camiseta titular de Junior, recientemente presentada y que representa los colores históricos de la institución. Sin embargo, la presencia del atacante en el encuentro ante Santa Fe quedó en duda hasta último momento.

El de Santo Tomás se encontraba en Barranquilla desde días antes y ya había superado la mayoría de los trámites administrativos y médicos, finalmente no fue incluido en la lista de convocados para el primer duelo de esta competencia.

La decisión del cuerpo técnico respondió a la necesidad de que Muriel complete su punto físico y se adapte a las condiciones climáticas de la capital atlanticense, especialmente la alta humedad y temperatura, que son diferentes a las que experimentó en Estados Unidos. El entrenador Alfredo Arias prefirió que el goleador continúe la pretemporada antes de su debut oficial con la camiseta rojiblanca.

A pesar de no haber sido parte de la convocatoria inicial, se organizó la presentación especial para Muriel ante los aficionados presentes en el estadio Metropolitano.

El atacante recibió la ovación de la hinchada y expresó su satisfacción por llegar al club de sus amores: “Estoy feliz por estar aquí, se me cumplió el sueño, quiero disfrutar cada momento que voy a vivir acá con esta camiseta”.

Qué número llevará en su espalda

El atacante de Santo Tomás
El atacante de Santo Tomás portará la número 10 - crédito @WinSportsTV / X

Minutos después, también se confirmó que Muriel llevará el dorsal número 10, un dígito emblemático en la historia del club, -teniendo en cuenta que varias figuras lo han portado como Giovanni Hernández, Macnelly Torres, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, entre otros-, y que recientemente quedó libre tras la salida de José Enamorado a Gremio de Brasil.

La expectativa ahora se centra en la decisión que tomará Arias respecto al debut de Muriel, que podría producirse el domingo 18 de enero, nuevamente en Barranquilla, cuando Junior reciba a Deportes Tolima en el inicio de la Liga BetPlay.

La llegada del delantero, sumada a la presentación de la nueva indumentaria y el respaldo de la afición, refuerza el optimismo en torno al equipo para el inicio de la temporada 2026.

