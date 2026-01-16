América de Cali daría un golpe en el mercado de fichajes: buscaría a un referente de River

América de Cali sigue en la búsqueda de un delantero en el mercado de fichajes, al quedarse sin dos de sus atacantes de 2025 - crédito América de Cali

América de Cali sigue activo en el mercado de fichajes, pues mientras otros equipos cierran su libro de pases en el primer semestre de 2026, los Diablos Rojos están en la búsqueda de un delantero que reemplace al saliente Luis Ramos y el sancionado Rodrigo Holgado, que paga castigo de la FIFA hasta septiembre.

Es por eso que daría con nada menos que un delantero de mucho peso para el fútbol colombiano, con experiencia en Europa y que fue referente de River Plate, además de un alto precio en el mercado y cuyo salario probablemente sea similiar al que tuvo Juan Fernando Quintero con los rojos.

Mientras tanto, el club también entra en proceso de venta por el anuncio del empresario Tulio Gómez, al revelar que el ciclo de su familia terminó, después de 10 años de trabajo e inversión, y espera que llegue un grupo o alguien con las condiciones y el dinero para quedarse con la institución.

“América consultó condiciones”

El cuadro rojo pasa por una serie de dificultades para dar con un goleador en el mercado, pues actualmente solo tiene a Adrián Ramos y necesita a uno o dos hombres de mejor momento, juventud y capacidad para echarse al equipo al hombro cuando se necesite.

Ese sería el caso con nada menos que Lucas Alario, delantero que es recordado porque debutó y brilló en River Plate, tuvo un largo paso por el Bayer Leverkusen y después salió al Eintracht Frankfurt, jugó con Internacional de Porto Alegre y su última experiencia fue en Estudiantes de La Plata.

Lucas Alario es un delantero que fue campeón de Copa Libertadores con River en 2015 y de la Recopa en 2016 - crédito Sergio Moraes/REUTERS

La información fue entregada por el periodista Julián Capera, del canal deportivo ESPN, al mencionar que, por el momento, iniciaron los acercamientos para conocer las condiciones del atacante de 33 años, que fue en decadencia con el paso de los años por la falta de nivel.

“América de Cali consultó condiciones por el delantero Lucas Alario”, mencionó el comunicador en su cuenta de X, además de que el valor del delantero, según la plataforma Transfermarkt, es de 350.000 euros, pero que pediría una alta cifra para su salario.

América de Cali daría un golpe en el mercado con la llegada de Lucas Alario, delantero que jugó con Estudiantes en 2025 - crédito @JulianCaperaB/X

De otro lado, el técnico David González mencionó en Planeta Fútbol que no solo buscaría a Alario, sino que llegaría alguien más: “Lamentablemente, la opción de José Neris se aleja cada vez más. Estamos trabajando en otras dos alternativas; la idea es traer dos centros delanteros adicionales”

“Nuestro ciclo en América ya se cumplió”

Tulio Gómez, accionista del América de Cali desde 2016, anunció en Zona Libre de Humo que está dispuesto a vender al equipo en los próximos meses, asegurando que ya terminó su labor en la institución, pero que la tarea no es sencilla por la falta de oferentes.

Tulio Gómez es el máximo accionista del América de Cali y está en planes de desvincularse del club - crédito Colprensa

“Nuestro ciclo en América ya se cumplió, pero lo que pasa es que vender América no es como vender un carro o una casa. Yo creo que ya hicimos lo que teníamos que hacer. Los objetivos eran sacar a América de la B, fortalecer la cantera, tener sede propia, volver a ser protagonista a nivel internacional, que es lo que nos falta. No desconocemos que nos hace falta otro título”, afirmó.

El empresario, que logró dos títulos de liga, finalizó al explicar que “estuvimos cerca de vender al Grupo Caltac, pero nos dio miedo porque son venezolanos y, cuando caigan Maduro y toda esa gente, empiezan a investigarlos. Ahora ha llegado gente, pero nosotros necesitamos que sea rica y poderosa para que vuelva a América un equipo grande. Queremos un fondo poderoso que invierta para pelear la Copa Libertadores. El fútbol colombiano es muy pobre”.