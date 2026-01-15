Álvaro Montero se sinceró: Falcao García o James Rodríguez, quién es el verdadero ídolo de la selección Colombia

El portero nacido en La Guajira ha compartido camerino con los dos referentes del fútbol colombiano - crédito Colprensa / Millonarios FC / USA TODAY Sports

Álvaro Montero, arquero de la selección Colombia y actual guardameta de Vélez Sarsfield en Argentina, concedió una entrevista en la que compartió su perspectiva sobre Radamel Falcao García y James Rodríguez, dos figuras centrales en la historia reciente del combinado nacional.

El debate sobre cuál de los dos es el mayor referente de la selección ha estado presente en la opinión pública durante los últimos años, alimentado por las actuaciones de ambos, tanto en clubes como con la camiseta Tricolor.

Instalado desde mediados de 2025 en el fútbol argentino tras su paso por Millonarios, Montero busca consolidarse bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto. El arquero guajiro quiere ganar protagonismo en Vélez, con la mira puesta en mantener su lugar dentro de las convocatorias para el Mundial FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En diálogo exclusivo con Gol Caracol, el arquero colombiano respondió a la pregunta del periodista Óscar Ostos sobre cuál de las dos estrellas colombianas considera el principal referente de la selección: “Falcao es el mejor de la historia de Colombia”, afirmó sin dudar. No obstante, reconoció que James Rodríguez, ganador de la Bota de Oro en el Mundial de Brasil 2014, “está a la par” del delantero, y subrayó que ambos representan casos excepcionales en el fútbol internacional por su talento y logros.

El "Tigre" regresó al Embajador, mientras que el guardameta defiendo los colores de Vélez - crédito @alvaromontero1/X

El guardavallas ha compartido vestuario con ambos jugadores en diferentes etapas. Con Radamel coincidió durante el paso del atacante por Bogotá, donde el samario se transformó en una de las figuras más reconocidas del fútbol colombiano, mientras que con James formó parte de la selección durante las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026, en las que Colombia aseguró su clasificación.

El portero valoró la influencia del “Tigre” en el día a día del equipo: “Todo se le admiraba ahora que estuvimos en el Embajador, él da formas, es ejemplo”, expresó, refiriéndose al impacto positivo que el delantero genera en los jóvenes futbolistas y en el ámbito deportivo nacional. El campeón con Millonarios enfatizó el respaldo que ofreció públicamente al atacante en otras entrevistas, como sucedió en declaraciones al Diario AS, en el que manifestó que “manchar el nombre del nacido en Santa Marta va a estar muy difícil”, en alusión al legado del atacante.

Sobre James Rodríguez, destacó su liderazgo y calidad diferencial: “Es un líder, un crack. En la selección Colombia, él ha tomado la batuta, con grandes jugadores que hay en general. Uno ve que es muy competitivo, tiene calidad y una pegada prodigiosa”. El portero resaltó la carrera del mediocampista, que ha dejado huella en equipos como Real Madrid, Mónaco, Porto, Banfield, Sao Paulo y Envigado, acumulando goles y asistencias que han quedado en la memoria de los aficionados.

James Rodríguez y Álvaro Montero han jugado con la selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En el transcurso de la conversación, el ex Deportes Tolima reveló una anécdota sobre sus entrenamientos junto al zurdo. “Cuando James se queda a entrenar algunos minutos más, tiros libres y penaltis, se la pongo difícil. Cuando me hace gol, no me gusta y cuando se la tapo, lo molesto. Me gusta retarlo, pero él le pega demasiado bien a la pelota”.

El camino de Álvaro Montero con la selección Colombia

El guajiro ha sido uno de los jugadores más habituales en las convocatorias de la selección Colombia con el técnico Néstor Lorenzo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Durante la entrevista, habló sobre su proceso en la selección, subrayando que formar parte de los convocados de Néstor Lorenzo es resultado de un trabajo colectivo en el que se ha pasado de ser un grupo a considerarse una familia. Según el arquero, “se respeta y admira al compañero, sabes que si juega uno y le toca salir, el que entra debe responder igual o mejor” para beneficio de la Tricolor y los objetivos propuestos.

El debut del portero con la selección Colombia tuvo lugar el 3 de junio de 2019 en un amistoso contra Panamá en el estadio El Campín, donde disputó alrededor de 13 minutos. Desde entonces, ha acumulado diez partidos con la camiseta nacional: siete en encuentros de preparación, dos en Eliminatorias y uno en la Copa América 2019. En ese recorrido, Montero ha recibido solo dos goles y mantenido su arco invicto en ocho ocasiones.

La temporada actual con Vélez Sarsfield representa un nuevo reto para el portero guajiro, quien busca sumar minutos y consolidarse como opción principal para la portería de Colombia en el Mundial 2026. El rendimiento que exhiba en el fútbol argentino será clave para definir su presencia en la cita mundialista y seguir aportando a la selección en una etapa marcada por la renovación y la consolidación de nuevos líderes.