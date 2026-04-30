Gustavo Petro publica cuenta para financiar e impulsar asamblea constituyente y desata polémica política

Gustavo Petro durante su campaña de 2018, cuando firmó el compromiso de no convocar una asamblea constituyente. - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro, divulgó información sobre una cuenta bancaria destinada a recibir aportes ciudadanos con el objetivo de respaldar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La decisión ha provocado pronunciamientos desde distintos sectores políticos y ha reactivado el debate sobre esta iniciativa.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió los datos de una cuenta de ahorros en Bancolombia (número 030-000068-83), la cual, según indicó, está habilitada para recibir contribuciones económicas de ciudadanos interesados en apoyar la propuesta.

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En su mensaje, el presidente precisó que los aportes podrán realizarse hasta por 10 millones de pesos por persona, vinculados al número de cédula del aportante.

“En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”, escribió.

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El presidente Petro comparte los datos bancarios para recibir aportes ciudadanos a favor de la constituyente. - crédito @petrogustavo/X

La publicación incluyó de forma explícita los datos de la cuenta, lo que se convirtió en uno de los aspectos más comentados del pronunciamiento.

Decisión del Consejo de Estado y llamado a movilización

El anuncio se produjo después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente un decreto relacionado con el traslado de recursos del sistema pensional. Frente a esta decisión, el jefe de Estado manifestó su desacuerdo y aseguró que la medida afecta a trabajadores que habían solicitado dicho traslado.

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En el mismo mensaje, el mandatario convocó a la movilización del 1 de mayo y reiteró su postura frente a la constituyente, señalando que esta figura permitiría avanzar en reformas sociales que, según su visión, han enfrentado obstáculos.

Asimismo, confirmó su presencia en Medellín durante esa jornada, junto a su gabinete, como parte de las actividades programadas.

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Reacciones políticas tras el anuncio

El pronunciamiento generó respuestas de figuras del ámbito político. La senadora María Fernanda Cabal afirmó que la iniciativa constituye un “abuso de poder y extralimitación de sus funciones”, y señaló posibles vulneraciones a la Constitución.

Por su parte, la congresista Angélica Lozano cuestionó el alcance de la propuesta y expresó: “No hay caudillo que no busque reelección”, en el marco de la discusión sobre eventuales cambios constitucionales.

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Las reacciones se centraron, en gran medida, en la forma en que se promueve la iniciativa y en sus posibles implicaciones institucionales.

María Fernanda Cabal y Angélica Lozano cuestionan la legalidad y los alcances de la convocatoria promovida por el presidente. - crédito X

Posturas en el escenario político y electoral

En medio del contexto preelectoral de 2026, distintos actores han fijado posición frente a la posibilidad de una Asamblea Constituyente. El excandidato presidencial Sergio Fajardo inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil un grupo significativo de ciudadanos con el objetivo de defender la Constitución de 1991 ante eventuales modificaciones.

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Fajardo señaló que el país atraviesa un escenario de confrontación política y cuestionó actuaciones del Gobierno frente al respeto del orden constitucional.

En contraste, el senador y candidato Iván Cepeda indicó que la convocatoria a una constituyente no está prohibida, pero aclaró que no sería una prioridad en un eventual gobierno suyo, destacando el enfoque en un acuerdo nacional.

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Iván Cepeda y Sergio Fajardo fijan posiciones divergentes sobre la prioridad de la asamblea constituyente ante la coyuntura política de 2026. - crédito @SenadoGovCo y @sergio_fajardo/X

La propuesta de constituyente y sus objetivos

La iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha sido promovida por el presidente Petro como un mecanismo para avanzar en reformas estructurales. De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno, esta herramienta permitiría abordar temas como:

Reformas al sistema de salud, pensiones y trabajo

Implementación del Acuerdo de Paz de 2016

Cambios en el sistema judicial

Reorganización territorial del Estado

Transformaciones en el modelo económico y ambiental

Además, el Ejecutivo ha vinculado esta propuesta con la idea de un “acuerdo nacional”, orientado a reunir distintos sectores para discutir cambios institucionales.

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Comentario en redes sociales señalan el contraste entre las promesas de campaña de Petro y su actual llamado a financiar la constituyente. - crédito X

Críticas por cambio frente a promesas de campaña

En el desarrollo del debate, distintos sectores han recordado que durante su campaña presidencial, el entonces candidato Gustavo Petro había manifestado que no convocaría una Asamblea Constituyente, compromiso que incluso fue consignado en una serie de propuestas públicas.

Estas declaraciones han sido retomadas por opositores y usuarios en redes sociales, quienes cuestionan la actual promoción de esta iniciativa. Entre los comentarios difundidos, se señala una posible contradicción entre lo planteado en campaña y las acciones actuales del Gobierno.

Algunos mensajes en redes han hecho referencia directa a ese cambio de postura, citando frases en las que el mandatario descartaba la convocatoria de una constituyente en el pasado.