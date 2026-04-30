En video: indígenas usan niños como “escudos” en enfrentamientos y retención en el MinInterior en Bogotá

Imágenes registradas durante la intervención muestran a niños y niñas en la primera línea de la manifestación, mientras se desarrollaban operativos de control por parte de la Fuerza Pública. - crédito @AstridCaceresC/X

Imágenes registradas durante las protestas frente al Ministerio del Interior, difundidas el 29 de abril, muestran a integrantes de la comunidad indígena Emberá posicionando a niños y niñas en la primera línea de la manifestación, en momentos en que la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) se preparaba para intervenir. En los videos, que circularon ampliamente en redes sociales, se observa a los menores ubicados en medio del cordón de manifestantes, mientras al fondo se desarrollan los operativos de control y se perciben detonaciones y presencia de gases lacrimógenos.

Las escenas han generado preocupación debido a que los niños permanecen expuestos en un contexto de confrontación, en el que se registraron lanzamientos de objetos y acciones de dispersión por parte de la Fuerza Pública. Este material audiovisual motivó reacciones de rechazo por parte de autoridades y distintos sectores, que cuestionaron la presencia de menores en este tipo de escenarios.

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El presidente Gustavo Petro se pronunció tras conocer las imágenes y afirmó: “Esto no lo admito. Los niños y las niñas son primero en la sociedad”.

Petro rechazó el uso de menores en medio de las manifestaciones y reiteró que la protección de niños y niñas debe ser prioritaria. - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, señaló que la intervención se realizó bajo criterios de control, precisamente por la presencia de población vulnerable, y advirtió que los menores habrían sido utilizados como “escudos de protección”, lo que condicionó la actuación de las autoridades.

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La Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acompañaron el procedimiento con el fin de garantizar la protección de los derechos de la infancia. En esa línea, el Gobierno nacional anunció el inicio de acciones orientadas al restablecimiento de derechos de los menores que estuvieron presentes durante los enfrentamientos.

Retención masiva y caos en el Ministerio del Interior

Los hechos se desarrollaron en el centro de Bogotá, donde manifestantes indígenas ingresaron a la fuerza a las sedes del Ministerio del Interior y bloquearon los accesos, lo que derivó en la retención de más de 1.200 funcionarios durante aproximadamente siete horas. Testigos relataron escenas de angustia, en las que trabajadores lanzaron hojas de papel desde las ventanas solicitando auxilio, y algunas madres con bebés lograron salir ante la crisis.

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Armando Benedetti, ministro del Interior, calificó como un “secuestro” la situación vivida en la sede ministerial. “Lo que ha pasado hoy es bastante grave. Unas acciones violentas por parte de una facción de los Emberá en un edificio del Ministerio del Interior retuvo, yo podría hablar hasta de secuestro, de mil doscientas personas que trabajan en el Ministerio del Interior”, señaló en declaraciones emitidas en video.

El ministro del Interior se refirió a los hechos ocurridos durante la protesta, calificó la situación como grave y explicó las acciones adoptadas por el Gobierno frente a la retención de funcionarios. - crédito Armando Benedetti

Desarrollo de los enfrentamientos y evacuación

La intervención del Undmo fue autorizada tras la negativa de los manifestantes a permitir la salida de los funcionarios y después de varias horas de bloqueo. Durante la operación, se utilizaron gases lacrimógenos para abrir corredores de evacuación, mientras que los manifestantes respondieron lanzando objetos. La presencia de niños dificultó la actuación de la fuerza pública, que actuó con procedimientos especiales para salvaguardar la integridad de los menores.

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Gestores de convivencia de la Alcaldía de La Candelaria colaboraron en la evacuación de los trabajadores afectados por los gases. El operativo concluyó sin reportes de heridos graves, según detallaron las autoridades.

Protestas de comunidades indígenas derivaron en bloqueos, retención de funcionarios y enfrentamientos con la Fuerza Pública - crédito REUTERS/Harry Furia (referencia)

Exigencias de la comunidad indígena y contexto de la protesta

El motivo de la protesta radica en denuncias de incumplimientos por parte del Gobierno nacional en materia de retorno, reubicación, alimentación y fortalecimiento de las comunidades indígenas. De acuerdo con CityTv, Libaniel Queragama, representante de los manifestantes, aseguró que “el Ministerio del Interior no cumplió acuerdos sobre fortalecimiento de comunidades, retorno, alimentación y reubicación”.

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Las comunidades, que llevan varias semanas en Bogotá, exigen respuestas inmediatas a un pliego de peticiones centrado en temas de infancia, adolescencia, ayuda humanitaria y garantías para el retorno a sus territorios.

El Gobierno, a través del ministerio del Interior, argumentó que se han realizado entregas de recursos y mesas de diálogo, aunque reconoció la existencia de divisiones internas entre los grupos manifestantes. Benedetti subrayó que existen grupos con disposición al diálogo y otros que adoptan posturas más radicales, dificultando los procesos de negociación.

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