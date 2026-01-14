Deportes

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

En dos días se iniciará el primer semestre de la Liga BetPlay 2026, mientras que Junior y Santa Fe serán los dos primeros clubes en tener competencia oficial, con la Superliga de Colombia 2026

Guardar
Atlético Nacional saldrá a vacaciones
Atlético Nacional saldrá a vacaciones hasta finales de diciembre - crédito Atlético Nacional

Bienvenidos al minuto a minuto donde podrá encontrar la información actualizada del mercado de jugadores en la Liga BetPlay. Millonarios tendrá un nuevo partido amistoso, donde se espera el reestreno de Falcao, Junior sigue sin anunciar a Luis Muriel y Deportivo Cali tendrá un nuevo delantero.

12:56 hsHoy

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

El equipo colombiano culminará su pretemporada al sur del continente visitando La Bombonera en un partido en homenaje al fallecido entrenador que les dio el título de Liga en 2017 y la Superliga de 2018

Boca Juniors y Millonarios se
Boca Juniors y Millonarios se enfrentarán en un trofeo que tiene como nombre el de Miguel Ángel Russo, entrenador campeón con ambos equipos - crédito Boca Juniors

Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre Boca Juniors vs. Millonarios, que se jugará en La Bombonera desde las 5:00 p. m. (hora colombiana). Entérese aquí de todas las incidencias del partido previo al pitazo inicial y siga en vivo el encuentro que entregará al ganador la copa Miguel Ángel Russo.

Leer la nota completa
11:59 hsHoy

Águilas Doradas

  • Fichajes: Bryan Urueña, Iván Arboleda, Andrés Ricaurte, Juan David Niño (DT), Andrés Álvarez.
  • Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Alianza Valledupar

  • Fichajes: Yeiner Londoño, Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza.
  • Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres.

Atlético Bucaramanga

  • Fichajes: Brandon Caicedo, Martín Rea.
  • Salidas: Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao, Jhon Vásquez.

Atlético Nacional

  • Fichajes: Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño.
  • Salidas: Joan Castro, Camilo Candido, Billy Arce, Facundo Bautista

América de Cali

  • Fichajes: Marlon Torres, Darwin Machis, Jean Fernandes, Danny Rosero, Yeison Guzmán
  • Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Franco Leys.

Boyacá Chicó

  • Fichajes: Jaime de Jesús Díaz, Juan Sebastián Palma, Italo Montaño.

Cúcuta Deportivo

  • Fichajes: Federico Abadía, Víctor Mejía, Luifer Hernández, Jhon Quiñones, Leider Berdugo, Sebastián Rodríguez.
  • Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristián Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano.

Deportes Tolima

  • Fichajes: Jan Angulo, Kelvin Flórez, Edwar López y Luis Sandoval.
  • Salidas: Cristopher Fiermarin, Marlon Torres, Samuel Velásquez, Léider Riascos, Jáder Quiñones, Kevin Pérez y Bruno Larregui.

Deportivo Cali

  • Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emmanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez, Daniel Giraldo.
  • Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñán.

Deportivo Pereira

  • Fichajes: Arturo Reyes (DT), Daniel Ortíz, Alejandro Rodríguez
  • Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Juan David Ríos, Salvador Ichazo.

Deportivo Pasto

  • Fichajes: Jonathan Risueño (DT), Diego Chávez, Wilson Morelo, Fainer Torijano, Mayer Gil, Enrique Serje, Santiago Córdoba, Harrinson Mancilla, Edwin Velasco, Mateo Garavito, Geovanni Banguera, Andrey Estupiñán, Joider Micolta, Matias Pisano.
  • Salidas: Diego Martínez, Víctor Cabezas, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez.

Fortaleza

  • Fichajes: Miguel Silva, Franco Pulicastro, Miguel Pernia, Sebastián Herrera, Richardson Rivas.
  • Salidas: Andrés Ricaurte, Ronaldo Pájaro, Jordan García, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar, Santiago Córdoba, Kelvin Florez, Emilio Aristazabal, Sebastián Valencia.

Independiente Medellín

  • Fichajes: Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Didier Moreno, Jhon Montaño, Salvado Ichazo, Yony González.
  • Salidas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado, Juan Arizala, Malcom Palacios

Independiente Santa Fe

  • Fichajes: Pablo Repetto (DT), Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Franco Fagúndez, Luis Palacios, Nahuel Bustos.
  • Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Juan Aristizábal.

Internacional de Bogotá

  • Fichajes: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Emilio Gutiérrez, Rubén Manjarrés, Hather Cuesta, Wilker Fariñez, Joan Castro, Bayron Caicedo.

Jaguares

  • Fichajes: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Wilfrido de la Rosa, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Bladimir Angulo, Cristian Álvarez, Johan Hinestroza, Fabian Mosquera.
  • Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa.

Junior FC

  • Fichajes: Jannenson Sarmiento.
  • Salidas: Jose Abad Cuenú, José Enamorado.

Llaneros

  • Fichajes: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Jimmy Medranda, Jhon Vásquez, Leider Riascos, Alejandro Moralez, Edwin Laszo, Kevin Caicedo, Dennys Quintero.
  • Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Yeiler Goez.

Millonarios

  • Fichajes: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao.
  • Salidas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Neiser Villarreal, Iván Arboleda.

Once Caldas

  • Fichajes: Jaime Alvarado, Yohan Rodallega, Andrés Roa.
  • Salidas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García.

