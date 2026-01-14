EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Bienvenidos al minuto a minuto donde podrá encontrar la información actualizada del mercado de jugadores en la Liga BetPlay. Millonarios tendrá un nuevo partido amistoso, donde se espera el reestreno de Falcao, Junior sigue sin anunciar a Luis Muriel y Deportivo Cali tendrá un nuevo delantero.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre Boca Juniors vs. Millonarios, que se jugará en La Bombonera desde las 5:00 p. m. (hora colombiana). Entérese aquí de todas las incidencias del partido previo al pitazo inicial y siga en vivo el encuentro que entregará al ganador la copa Miguel Ángel Russo.