Falcao tiene competencia en Millonarios para 2026: este es el séptimo fichaje de los azules

Millonarios no se detiene en el mercado de fichajes, en el que tuvo el primer refuerzo confirmado para la temporada 2026, tuvo casi dos meses de pretemporada y dando un golpe en el periodo de transferencias con el regreso de Falcao García, después de seis meses sin actividad.

Es por eso que los azules confirmaron su séptima contratación para la nueva campaña, un delantero que le dará competencia al Tigre y que llevaba una larga negociación con la institución, pues un documento estaba pendiente para la firma del vínculo y ser presentado a los aficionados.

De esta manera, el club cerrará el libro de pases por el momento, aunque se espera que busque un defensor central, de perfil zurdo, que tome el puesto de Juan Pablo Vargas y sea una nueva alternativa a Jorge Arias, sumado a que mirarán alguna posibilidad de un portero y así se terminará de armar la plantilla.

El nuevo refuerzo azul

Los embajadores hacen parte del grupo de equipos que tuvieron fichajes interesantes para la temporada 2026, entre ellos Falcao García, Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Rodrigo Ureña, para rearmar un equipo que fracasó en 2025 y no quiere repetir ese error en el nuevo año.

Durante la tarde del 13 de enero, Millonarios anunció a Rodrigo Contreras, delantero que viene de jugar con la Universidad de Chile, sus derechos pertenecen a Deportes Antofagasta y jugará con los bogotanos a préstamo por un año, con una opción de compra en caso de tener una buena presentación.

“Rodrigo nació el 27 de octubre de 1995 en San Miguel de Tucumán, Argentina, e inició su carrera profesional en San Lorenzo. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Gimnasia, SC Braga B (Portugal), Quilmes, Arsenal de Sarandí, Antofagasta, Necaxa, Aldosivi, Defensa y Justicia, Platense, Everton de Chile y, más recientemente, Universidad de Chile, con la que obtuvo la Supercopa de Chile“, informó el club en un comunicado.

Millonarios destacó que el argentino “se caracteriza por su buen posicionamiento dentro del área, su lectura de espacios, movilidad y eficacia de cara al gol, cualidades que le permiten ser una alternativa constante en el frente de ataque y aportar soluciones ofensivas al equipo”.

De esta manera, los azules completan cuatro delanteros para la temporada 2026, que son Leonardo Castro, Jorge Cabezas, Falcao García y Rodrigo Contreras, con el que inició la negociación en diciembre y llegó a un acuerdo en ese entonces, pero faltaban detalles en la documentación para su anuncio y no alcanzó a jugar en la pretemporada.

