Junior de Barranquilla rompió el mercado con el fichaje de Luis Fernando Muriel: así fue su presentación

Junior de Barranquilla siguió la tendencia de otros clubes en el fútbol colombiano y anunció una figura de peso para la Liga BetPlay, con la que espera volver a salir campeón del torneo local y en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que arrancará en abril de 2026.

Los tiburones presentaron a Luis Fernando Muriel, delantero que desde principios de enero estaba muy cerca de los barranquilleros, negoció su salida de Orlando City y por fin quedó inscrito para el primer semestre, siendo un delantero con pergaminos para cumplir todos los objetivos.

De esta manera, Junior quedó listo para la Superliga ante Santa Fe, el primer partido de la temporada 2026, el jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano, donde será la oportunidad para que los hinchas vean al atacante, que vuelve al fútbol colombiano tras su salida del Deportivo Cali en 2010.

Fueron varios días de negociaciones, espera y cerrar un contrato millonario por parte de los tiburones, que pese a llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato con Orlando City, debió desembolsar una buena cantidad de dinero para el salario del atacante y así dejar todo listo.

En la noche del 14 de enero, Junior hizo la presentación de Luis Fernando Muriel, después de una serie de publicaciones que dieron a entender que era un hecho que el exdelantero de la selección Colombia llegaría al club, solo faltaba el anuncio de los rojiblancos.

A través de un video, se vio al goleador con la camiseta de los tiburones, jugando con una pelota y el deportista diciendo que “quiero pisar la cancha con esta camiseta”, además de una última imagen para darle la bienvenida al futbolista de 34 años y nacido en Santo Tomás, Atlántico.

Muriel firmó un contrato con dos años en Junior, que lo liga hasta diciembre de 2027, y su valor actual en el mercado de fichajes es de un millón de dólares, según la plataforma Transfermarkt, lo que demuestra que el deportista está vigente y con ganas de mostrar todo su talento.

De esta manera, los tiburones llegaron a cinco refuerzos para la temporada 2026, que son el delantero proveniente de Orlando City, Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Juan David Ríos y Jean Pestaña, además de que faltan detalles para anunciar a Cristian Barrios y recientemente se renovaron a Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez.

En rueda de prensa, previa a la Superliga, el técnico Alfredo Arias destacó el arribo de los refuerzos para el primer semestre: “Creo que los jugadores que llegaron vienen con esas características. Y van a llegar dos más que también tienen claro eso. Creo que lo de Muriel se concretó hace un rato, y bueno, ahora veremos de qué manera todos ellos nos van a ir aportando a lo largo de la competencia su granito de arena”.

El timonel del Junior también se refirió a la reducción de las plantillas a 25 futbolistas: “El perfil de la elección ha estado primero que sean jugadores que tengan continuidad, lo segundo que tengan mucha hambre de ganar, los que llegaron todos tienen hambre de ganar, algunos han ganado, pero vienen con ese deseo, y en lo técnico que puedan ser polifuncionales, porque el reducir la lista me lleva a pensar que voy a necesitar de esos jugadores más minutos y al mismo tiempo que me puedan jugar en varias posiciones”.

“Si ustedes analizan, todos los jugadores que llegan pueden jugar de dos a más posiciones. Pestaña es central, pero también ha jugado en el medio. Sarmiento se puede mover por todo el ataque, por las bandas, detrás del ‘9’ e incluso ha sido delantero centro en algún momento. Barrios puede jugar por ambas bandas y Muriel puede que sea el más específico, pero también, en algún momento, jugó tirado a un costado. Creo que eso nos va a dar cierta variabilidad y cierta polifuncionalidad para poder elegir con tranquilidad pese a la reducción de los cupos”, finalizó el uruguayo.